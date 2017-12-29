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 Общество, Здоровье
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Все про:вуз (607) медицина (1493) образование (1683) Амосова (4)

 Заслугой нашей команды в Киевском медуниверситете считаю невозврат к прежним методам управления, - Екатерина Амосова

Фактически, 4 года назад в Национальном медицинском университете имени А.Богомольца произошел социальный взрыв и впервые в истории высшего образования был смещен ректор. Причиной этого стала созданная в ВУЗе тяжелая атмосфера унижений не только студентов, но и преподавателей.

Об этом в интервью Українським Новинам заявила ректор Киевского медуниверситета, доктор медицинских наук Екатерина Амосова, передает Цензор.НЕТ.

"Когда студенты сместили ректора и пришла комиссия Минздрава, всех просто шокировал уровень зарплаты тогдашнего главного руководителя университета. А она составляла 1 млн грн в 2013 году! И начислялась за счет "уникального" контракта с Минздравом, руководимого Р. Богатыревой - 0,5% от выплат каждого контрактного студента", - констатировала Амосова.

Ректор отметила, что именно тогда всем стало понятно, почему преподавателям было приказано в личное свободное время, по выходным, ездить по областям и рекрутировать будущих студентов. Все они были обязаны сдавать подтверждающие документы о такой работе и даже соответствующие фотографии из школ, которые они посещали. 

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"Это - только один пример из многих злоупотреблений. Фактически в медуниверситете имени А.Богомольца был создан культ личности тогдашнего ректора. Поэтому университет и "взорвался". А заслугой нашей команды был невозврат к прежним методам управления", - подчеркнула Е Амосова.

Так же она отметила, что вторым реальным приобретением стало то, что в университете была восстановлена настоящая вузовская демократия. И констатировала, что уверена, в том, что когда будет проводиться ротация ректора, университет не даст себя унижать так, как это было раньше. А его сотрудники и студенты не понесут деньги и не согласятся зимой в одних халатах выстраиваться на улице для встречи какого-то третьеразрядного чиновника и с придыханием преподносить ему цветы и петь хвалебные оды по заученным текстам.

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"Они не дадут с собой такое сделать! Не зря, одним из лозунгов Майдана было высказывание "Рабів до раю не пускають!". Наши студенты и преподаватели на той волне социального подъема просто выдавили из себя тот страх перед прежним руководством. Это - главное!", - резюмировала деятельность свою и своей команды за минувшие три с лишним года Е.Амосова.

Источник: https://censor.net.ua/n3042294
 
 
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Так блокируют сцуки, дни что-ли считать Заслугой нашей команды в Киевском медуниверситете считаю невозврат к прежним методам управления, - Екатерина Амосова - Цензор.НЕТ 3613
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Шо значит "1"? Зачем ты спамишь ветку, а потом обижаешься, шо тебя в этом уличают?
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Спокойно, адин значит адин Заслугою нашої команди в Київському медуніверситеті вважаю неповернення до старих методів управління, - Катерина Амосова - Цензор.НЕТ 5408 Проверка связи. А товарищ просто шутит Заслугою нашої команди в Київському медуніверситеті вважаю неповернення до старих методів управління, - Катерина Амосова - Цензор.НЕТ 1036
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Друг, разберись со своей головой сам и не втравливай сюда целую ветку.
Всё одно, ничего путнего не предложат. Обругают и унизят. Это у нас любят и регулярно практикуют.
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Заслугою нашої команди в Київському медуніверситеті вважаю неповернення до старих методів управління, - Катерина Амосова - Цензор.НЕТ 1784 Ох у тебя люто мозги пропарены Заслугою нашої команди в Київському медуніверситеті вважаю неповернення до старих методів управління, - Катерина Амосова - Цензор.НЕТ 4976 Я даже ничего комментировать не буду. Такое, как у тебя, не лечится Заслугою нашої команди в Київському медуніверситеті вважаю неповернення до старих методів управління, - Катерина Амосова - Цензор.НЕТ 1784
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Заслугою нашої команди в Київському медуніверситеті вважаю неповернення до старих методів управління, - Катерина Амосова - Цензор.НЕТ 4397 Так я и молчу. Херня проходит, а писец, как у тебя, не лечится Только сострадание с моей стороны.
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И чего там не стало? Взяток? Заслугой нашей команды в Киевском медуниверситете считаю невозврат к прежним методам управления, - Екатерина Амосова - Цензор.НЕТ 2779 Не смешите меня. Да, стало чуть лучше, но только чуть.
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Увы нет. Амосов был очень честным человеком. Не без грехов, но ничего к нему не прилипало.
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Я за отца и писАла. Но если есть факты на дочь,то лучше озвучить ,а не пердеть в лужу.
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А у ректороа что - корона на голове???? А пинком под жопу он ещё не получал?? Я не видел за ним научных ценных трудо

ов..... Значит - пинком под жопу...Самое время ему пинок в жопу сделать..
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Украинцы меня в последнее время удивляют, с таким же умом как и русские.
На Арабов так огрызаются, будто они причина всех их бед, да, Киевская Русь была полностью захвачена мусульманами (Империя Чингизхана), затем в Османскую Империю входили земли южной Украины (Крымское Ханство). Но, это история. Посмотрите в какое болото Украина увязла, лучше бы этим занялись.
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И еще что удивляет, так за эту шахматистку впряглись, она прям лучший ум нации, Украинский Мессия, что не поехала в Саудовскую Аравию. Они наверное там плачут с горя что она не приехала )
И еще, что скажете про Амину Окуеву за ее платок? Или включите как всегда двойные стандарты?
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Чурка уже коменты писать начала, совсем в кацапию превратились, кошмар.
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До смешения этого ректора там была конкретная мафия.
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та й хуло с ними, с их месечковыхх выбароффми!!!! ))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗаслугой нашей команды в Киевском медуниверситете считаю невозврат к прежним методам управления, - Екатерина Амосова
 
 
 
 
 
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