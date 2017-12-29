 Заслугой нашей команды в Киевском медуниверситете считаю невозврат к прежним методам управления, - Екатерина Амосова

Об этом в интервью Українським Новинам заявила ректор Киевского медуниверситета, доктор медицинских наук Екатерина Амосова, передает Цензор.НЕТ.

"Когда студенты сместили ректора и пришла комиссия Минздрава, всех просто шокировал уровень зарплаты тогдашнего главного руководителя университета. А она составляла 1 млн грн в 2013 году! И начислялась за счет "уникального" контракта с Минздравом, руководимого Р. Богатыревой - 0,5% от выплат каждого контрактного студента", - констатировала Амосова.

Ректор отметила, что именно тогда всем стало понятно, почему преподавателям было приказано в личное свободное время, по выходным, ездить по областям и рекрутировать будущих студентов. Все они были обязаны сдавать подтверждающие документы о такой работе и даже соответствующие фотографии из школ, которые они посещали.

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"Это - только один пример из многих злоупотреблений. Фактически в медуниверситете имени А.Богомольца был создан культ личности тогдашнего ректора. Поэтому университет и "взорвался". А заслугой нашей команды был невозврат к прежним методам управления", - подчеркнула Е Амосова.

Так же она отметила, что вторым реальным приобретением стало то, что в университете была восстановлена настоящая вузовская демократия. И констатировала, что уверена, в том, что когда будет проводиться ротация ректора, университет не даст себя унижать так, как это было раньше. А его сотрудники и студенты не понесут деньги и не согласятся зимой в одних халатах выстраиваться на улице для встречи какого-то третьеразрядного чиновника и с придыханием преподносить ему цветы и петь хвалебные оды по заученным текстам.

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"Они не дадут с собой такое сделать! Не зря, одним из лозунгов Майдана было высказывание "Рабів до раю не пускають!". Наши студенты и преподаватели на той волне социального подъема просто выдавили из себя тот страх перед прежним руководством. Это - главное!", - резюмировала деятельность свою и своей команды за минувшие три с лишним года Е.Амосова.