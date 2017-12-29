 Лутковская: В Украине содержатся более десятка кадровых военных РФ

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила в эфире телеканала NewsOne.
Она уточнила, что под словами "всех на всех", прописанных в Минских соглашениях, подразумевается обмен лиц, которые принимали участие в вооруженном конфликте.
"Это была четкая позиция украинских переговорщиков в Минском процессе. Под освобождением, которое предусмотрено Минскими соглашениями, где звучит фраза "всех на всех", подразумевается освобождение тех лиц, которые лишены свободы в связи с конфликтом, а не в связи с событиями в Харькове, на Майдане, в Киеве, в Одессе", - рассказала Лутковская.
По ее информации, всего в Украине содержатся до 320 граждан Российской Федерации. "Они осуждены за разные преступления. Это не только те, которые связаны с конфликтом на Донбассе. Это разные вопросы, которые могут возникать у граждан Российской Федерации на территории Украины. Около 20 лиц - это те люди, которые связаны с конфликтом на Донбассе, или же с событиями в Крыму. Остальные - это лица, которые совершили определенные уголовные преступления на украинской территории", - сказала она.
При этом на уточняющий вопрос, есть ли среди россиян в Украине кадровые российские военные, Лутковская ответила утвердительно. "Я приблизительно помню 11-12 фамилий. Где-то так, в среднем", - рассказала уполномоченный по правам человека.
Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.
Шо то ты не в ту степь полез - голос на шох рошено-рыгоанальных подымаешь?
Шо, больше ни у кого эта личность сомнений не вызывает?
И какие у неё достижения, на столь важной для страны посаде? Не слышал ни о каких вообще.
Да в одном Генштабе их в разы больше !
Али поведайте то че мы не знаем...
Т.ч. сдать там идет за "честь"... только дайте им время переобуться...
обменяют, даст господь, вот тогда ета падаль и узнает, шо такое тюрьма.
отказываться будут?
не хотеть?
пинками сволочей в матушку.....
- Штирлиц, вы английский шпион! - сказал Мюллер.
- А факты? - недоумевая, пробормотал Штирлиц
- Сам ты FUСК, британская сволочь! - обиделся Мюллер.