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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
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 Лутковская: В Украине содержатся более десятка кадровых военных РФ

Украина отказалась включать в список на обмен пленными несколько россиян, так как это не предусмотрено Минскими соглашениями.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила в эфире телеканала NewsOne.

Она уточнила, что под словами "всех на всех", прописанных в Минских соглашениях, подразумевается обмен лиц, которые принимали участие в вооруженном конфликте.

"Это была четкая позиция украинских переговорщиков в Минском процессе. Под освобождением, которое предусмотрено Минскими соглашениями, где звучит фраза "всех на всех", подразумевается освобождение тех лиц, которые лишены свободы в связи с конфликтом, а не в связи с событиями в Харькове, на Майдане, в Киеве, в Одессе", - рассказала Лутковская.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Лутковская: "Обратилась в Минобороны для установления стандартов, сроков и количества человек, которые могут находиться в зоне боевых действий"  

По ее информации, всего в Украине содержатся до 320 граждан Российской Федерации. "Они осуждены за разные преступления. Это не только те, которые связаны с конфликтом на Донбассе. Это разные вопросы, которые могут возникать у граждан Российской Федерации на территории Украины. Около 20 лиц - это те люди, которые связаны с конфликтом на Донбассе, или же с событиями в Крыму. Остальные - это лица, которые совершили определенные уголовные преступления на украинской территории", - сказала она. 

При этом на уточняющий вопрос, есть ли среди россиян в Украине кадровые российские военные, Лутковская ответила утвердительно. "Я приблизительно помню 11-12 фамилий. Где-то так, в среднем", -  рассказала уполномоченный по правам человека.

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Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.



Источник: https://censor.net.ua/n3042293
 
 
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шо та я не понял...она уполномоченная по правам каких человеков?запоребриковых?этой консерве можно было и не бомбажить-эффект нулевой Лутковская: В Украине содержатся более десятка кадровых военных РФ - Цензор.НЕТ 4106
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Апчета це посада чоловіча: упал намоченньій. Лутковська: В Україні перебуває понад десять кадрових військових РФ - Цензор.НЕТ 3844
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Ты шо "консервой" обзываешь очередную Парашенковскую незаменимую (типа Гелетея, Гонтаревой и пр. срани).
Шо то ты не в ту степь полез - голос на шох рошено-рыгоанальных подымаешь?
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проснись и пой,кацапырла...эта консерва еще от янучары.
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самого главного рагоАнала рошеновского не упомянул - Охендовского...
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Не хочу обидеть остальных , но что касательно тебя Вася это не имя , это диагноз .
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Да хоть десять тысяч - срать на них Россия хотела с высокой колокольни. В России самое дешевое - это жизни и судьбы людей, в первую очередь её солдат. Орда, как она есть.
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Эта лутковская - сестра лёвочкина (читай аналог медведчука), что уже вызывает в ней кучу сомнений, во всяком случае у меня лично.
Шо, больше ни у кого эта личность сомнений не вызывает?
И какие у неё достижения, на столь важной для страны посаде? Не слышал ни о каких вообще.
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Затычка риговская до сих пор сидит и что-то вякает.
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а что она делает на мураевском канале - пойке ?
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Лутковська банальна шалава ригів... Цю потвору потрібно давно прибрати...і з посади також..на жаль немає процедури.
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десятина - бессознательная классика жанра.
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Прикольный чувак, но в разведку бы я с ним пошёл!")))
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Только десять ???
Да в одном Генштабе их в разы больше !
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А вы батенька огласите... ну хоть часть "списка". Мож мы узнаем че-то новенькое.
Али поведайте то че мы не знаем... Лутковська: В Україні перебуває понад десять кадрових військових РФ - Цензор.НЕТ 4815
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В этой ольгинской конторке своих не бывает априори...
Т.ч. сдать там идет за "честь"... только дайте им время переобуться... Лутковська: В Україні перебуває понад десять кадрових військових РФ - Цензор.НЕТ 7342
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псы нужны для обмена на людей.

обменяют, даст господь, вот тогда ета падаль и узнает, шо такое тюрьма.
отказываться будут?
не хотеть?
пинками сволочей в матушку.....
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несогласен !!!!!! ))) шейка матушки способна спровоцировать оргазм руцких бап, котроыйе возжелають зачать от владимира, быстрее, чем от класически свяьтого гудняйаа! ))
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Я бы их на мыло поменял. Из них же. И вернул Кацапии в таком виде. Чтоб умылись, суки.
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та ви вже в заложники все населення України взяли. От сьогодні купляв біля 600-грамову буханочку хліба за 7,80 грн, а ще місяц тому вона коштувала 7,20 грн. А з нового року для заложеного вами населення ви ще й ціни на електрику обітцяєте підняти. Головне щоб у вас пики не репнули.
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Главное,чтоб у тебя единственная извилина не рэпнула по спине до самого затылка
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Нету у него этого, не , не затылка, извилины. Неправду говоришь.
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Мені здається,що ця пані схожа на мадам Грицацуєву..."Знойная женщина,мєчта поєта" (с)
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Шо понравилась? Да Вы не стесняйтесь. Напишите ей что вас притесняют, может она Вас в правах на регулярный секс восстановит Лутковська: В Україні перебуває понад десять кадрових військових РФ - Цензор.НЕТ 5995
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"Обратитесь во Всемирную Лигу сексуальных реформ,может быть,там помогут"...(с) Читай книги,лапоть! Хоча,про що я...Що,знову дошірак подорожчав? Давай работай,парніша...
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Да не переживай ты так. Может еще найдешь себе женщину А доширак не знаю почем нынче. Ты его любишь? Лутковська: В Україні перебуває понад десять кадрових військових РФ - Цензор.НЕТ 1995
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Ты еще и пед...к Лутковська: В Україні перебуває понад десять кадрових військових РФ - Цензор.НЕТ 2131 Не, я не из ваших, пусть тебя в жо...у целуют твои дружки или подружки. Я хер вас знает кто там у вас кто Лутковська: В Україні перебуває понад десять кадрових військових РФ - Цензор.НЕТ 3100
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То несколько человек, то более десяти, а по факту только одну фамилию достоверно знаем... Как-то так
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Ага.есть 320 россиян,есть на что обменивать Сенцова, Клыха и других .
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***
- Штирлиц, вы английский шпион! - сказал Мюллер.
- А факты? - недоумевая, пробормотал Штирлиц
- Сам ты FUСК, британская сволочь! - обиделся Мюллер.

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Штирлиц тянул за.писку Мюллера из сейфа. Мюллер плакал и брыкался... Лутковська: В Україні перебуває понад десять кадрових військових РФ - Цензор.НЕТ 2636
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А сколько кадровых офицеров Украины на территории рф ? Это вообще возможно?
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У войны славянское лицо. У прав человека лицо нецензурной национальности. Дискриминация.
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У прав человека лицо жинки 3 тысячелетия. Только цвет волос-другой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛутковская: В Украине содержатся более десятка кадровых военных РФ
 
 
 
 
 
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