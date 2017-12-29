 Лутковская: В Украине содержатся более десятка кадровых военных РФ

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила в эфире телеканала NewsOne.

Она уточнила, что под словами "всех на всех", прописанных в Минских соглашениях, подразумевается обмен лиц, которые принимали участие в вооруженном конфликте.

"Это была четкая позиция украинских переговорщиков в Минском процессе. Под освобождением, которое предусмотрено Минскими соглашениями, где звучит фраза "всех на всех", подразумевается освобождение тех лиц, которые лишены свободы в связи с конфликтом, а не в связи с событиями в Харькове, на Майдане, в Киеве, в Одессе", - рассказала Лутковская.

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По ее информации, всего в Украине содержатся до 320 граждан Российской Федерации. "Они осуждены за разные преступления. Это не только те, которые связаны с конфликтом на Донбассе. Это разные вопросы, которые могут возникать у граждан Российской Федерации на территории Украины. Около 20 лиц - это те люди, которые связаны с конфликтом на Донбассе, или же с событиями в Крыму. Остальные - это лица, которые совершили определенные уголовные преступления на украинской территории", - сказала она.

При этом на уточняющий вопрос, есть ли среди россиян в Украине кадровые российские военные, Лутковская ответила утвердительно. "Я приблизительно помню 11-12 фамилий. Где-то так, в среднем", - рассказала уполномоченный по правам человека.

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Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.





