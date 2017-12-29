 Наемник из НВФ "РИМ" арестован на 60 суток без права внесения залога, - Сарган. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"Печерским райсудом арестован на 60 суток без альтернативы внесения залога гражданин Ж., который подозревается в том, что он в 2014 году, занимая должность помощника главаря незаконного вооруженного формирования "РИМ" вел боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Напоминаем, ранее сообщалось, что 28 декабря на Луганщине был задержан гражданин, подозреваемый в участии в незаконном вооруженном формировании "РИМ" и причастности к пыткам пленных украинских военнослужащих.
Юрий Бирюков добавил 2 новых фото.
3 ч ·
Ожидаемая история, от которой, увы и ах, не отмахнуться. История уже гуляет по пабликам, так что - объясню.
1) Все службы, ведомства, группы и так далее - все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все "героические герои". Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей.
2) Изначально планировалось, что на этапе перелета из Харькова их доставят отдельно, на аэродром Жуляны. Но... вмешалась природа - Жуляны не принимали борта по погоде. Помните туман в полосе той ночью? Так и Борисполь толком наши самолеты не принимал, да. Ждали "окно", дождались, вылетели.
3) А потом, в том числе и из гуманных соображений по отношению к родственникам было принято решение не разделять на этапе встречи.
Будь добра, не утруждайся.