 Наемник из НВФ "РИМ" арестован на 60 суток без права внесения залога, - Сарган. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Печерским райсудом арестован на 60 суток без альтернативы внесения залога гражданин Ж., который подозревается в том, что он в 2014 году, занимая должность помощника главаря незаконного вооруженного формирования "РИМ" вел боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, ранее сообщалось, что 28 декабря на Луганщине был задержан гражданин, подозреваемый в участии в незаконном вооруженном формировании "РИМ" и причастности к пыткам пленных украинских военнослужащих.