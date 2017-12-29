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 Наемник из НВФ "РИМ" арестован на 60 суток без права внесения залога, - Сарган. ФОТО

Суд арестовал на 60 суток без права внесения залога задержанного боевика из НВФ "РИМ".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Печерским райсудом арестован на 60 суток без альтернативы внесения залога гражданин Ж., который подозревается в том, что он в 2014 году, занимая должность помощника главаря незаконного вооруженного формирования "РИМ" вел боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, ранее сообщалось, что 28 декабря на Луганщине был задержан гражданин, подозреваемый в участии в незаконном вооруженном формировании "РИМ" и причастности к пыткам пленных украинских военнослужащих.

Наемник из НВФ РИМ арестован на 60 суток без права внесения залога, - Сарган 01

Источник: https://censor.net.ua/n3042292
 
 
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поменяйте его на еще одного алкаша
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С обменом конечно не хорошо вышло. Освободить алкашей, сепаров и оставить бойцов, которые там уже три года. Косяк СБУ 100%, как и всех причастных к обмену. Зато какой пиар!
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вы это им в аэропорту Борисполь сказали? Ответ последовал?
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Тебе ответить? Или сама дорогу найдешь? Найманець із НЗФ "РИМ" заарештований на 60 діб без права внесення застави, - Сарган - Цензор.НЕТ 3718
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Юрий Бирюков добавил 2 новых фото.
3 ч ·

Ожидаемая история, от которой, увы и ах, не отмахнуться. История уже гуляет по пабликам, так что - объясню.
1) Все службы, ведомства, группы и так далее - все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все "героические герои". Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей.
2) Изначально планировалось, что на этапе перелета из Харькова их доставят отдельно, на аэродром Жуляны. Но... вмешалась природа - Жуляны не принимали борта по погоде. Помните туман в полосе той ночью? Так и Борисполь толком наши самолеты не принимал, да. Ждали "окно", дождались, вылетели.

3) А потом, в том числе и из гуманных соображений по отношению к родственникам было принято решение не разделять на этапе встречи.
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Я бы очень удивился если бы там не было доброй части подобного антиукраинского сброса... А шо Вы хотели от Медвежонка с Кириллом? Галя вон вообще из двух двоих сепаров "овободила"...
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Медведчука. Задолбали эти самовольные исправления на планшете...
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а херню писать отвечать не надо а дорогу сучка я сам могу показать ну что провести ватница хренова Найманець із НЗФ "РИМ" заарештований на 60 діб без права внесення застави, - Сарган - Цензор.НЕТ 86
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О, высокодуховный и интелегентный порохобот появился. Куда ты там провожаешь своих родных ватниц хреновых и сучек мне не интересно, это ваши семейные дела, сами разберетесь. Я доходчиво пояснила?
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Петруччо ещё хочет всех граждан Украины кто по уголовке в россии сидит вернуть в Украину (напоминает холодное лето 53-го, когда уголовников освобождали)
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Навіщо всіх ображаєш ? Серед звільнених є і нормальні, хороші люди.
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Я не оскорбляла всех, ибо о всех я не писала вообще, а только об обмененных алкашах и сепарах. Не перекручивай мои слова, следи за своими.
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То добирай слова, бо конкретики я не бачу, лише узагальнення.
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Да кому интересно твое мнение? Гуляй!
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То могла би і не відповідати. Зовсім.
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И вот, опять. Найманець із НЗФ "РИМ" заарештований на 60 діб без права внесення застави, - Сарган - Цензор.НЕТ 4560
Будь добра, не утруждайся.
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Порося орден а аваков оружие хоть не успели вручить .
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60 суток..без права залога... Что это вообще за разговоры в отношении террориста? А через 2 месяца что? Оденут браслет и отпустят домой?
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Сейчас в ватных сми напишут что посадили каратели в клетку римлянина). Там уже зашкавар с названиями "рим", "спарта", "сомали")
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Надеюсь что взяли настоящего сепара и изувара, а не обычного терпилу..
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Откуда, он только кашеварил да на посту стоял.
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Он пригодится как донар - на органы ! В любом случае органы можно продать, а на вырученные деньги завербовать высокопоставленного террориста.
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к авакаву на службу,голубан с атброськиным пристроят...
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"не дала, вот ты и бесишься"(с)
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А в чем не права Помилова?Аватаров и дезертиров вьІшвьІрнули из ордло,а реальньІх бойцов и патриотов оставили.
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Лучше к стенке его поставить, за его деяния, а то ещё кормить его паскуду надо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемник из НВФ "РИМ" арестован на 60 суток без права внесения залога, - Сарган. ФОТО
 
 
 
 
 
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