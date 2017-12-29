 США готовы снять часть санкций с РФ в случае выполнения Минских соглашений, - Волкер

Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сказал в интервью "Эхо Москвы", передает Цензор.НЕТ.
"Санкции, как европейские, так и американские, относятся к разным категориям. Есть санкции, наложенные за заявленную аннексию Крыма. Есть санкции, наложенные позже за вторжение в Донбасс. Есть санкции в рамках Закона Магнитского. Есть санкции за вмешательство России в американские выборы. И это все разные группы санкций.
Самые суровые санкции были наложены на Россию за несоблюдение Минских соглашений, и если бы Россия вышла из Донбасса, положения Минских договоров были применены и мы бы увидели восстановление суверенитета Украины, тогда эти санкции были бы сняты", - сказал американский дипломат.
1. Лютий 2018 р.- жорсткі санкції.
2. Україна матиме усю необхідну зброю.
3. Міжнародні суди приймають рішення не на користь Московії.
Почнеться "полювання" за московитським майном по усьому світі.
4. Знову заговорили про СВІФТ.
В войнушку поигрались, и все станет как было....Так Волкер????