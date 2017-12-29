 США готовы снять часть санкций с РФ в случае выполнения Минских соглашений, - Волкер

Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сказал в интервью "Эхо Москвы", передает Цензор.НЕТ.

"Санкции, как европейские, так и американские, относятся к разным категориям. Есть санкции, наложенные за заявленную аннексию Крыма. Есть санкции, наложенные позже за вторжение в Донбасс. Есть санкции в рамках Закона Магнитского. Есть санкции за вмешательство России в американские выборы. И это все разные группы санкций.

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Самые суровые санкции были наложены на Россию за несоблюдение Минских соглашений, и если бы Россия вышла из Донбасса, положения Минских договоров были применены и мы бы увидели восстановление суверенитета Украины, тогда эти санкции были бы сняты", - сказал американский дипломат.

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