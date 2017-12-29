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 Политика Украины, За рубежом
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 США готовы снять часть санкций с РФ в случае выполнения Минских соглашений, - Волкер

В случае выполнения Россией Минских соглашений США готовы снять часть санкций.

Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сказал в интервью "Эхо Москвы", передает Цензор.НЕТ.

"Санкции, как европейские, так и американские, относятся к разным категориям. Есть санкции, наложенные за заявленную аннексию Крыма. Есть санкции, наложенные позже за вторжение в Донбасс. Есть санкции в рамках Закона Магнитского. Есть санкции за вмешательство России в американские выборы. И это все разные группы санкций.

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Самые суровые санкции были наложены на Россию за несоблюдение Минских соглашений, и если бы Россия вышла из Донбасса, положения Минских договоров были применены и мы бы увидели восстановление суверенитета Украины, тогда эти санкции были бы сняты", - сказал американский дипломат.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042291
 
 
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Действо санкций будет продолжаться до последнего кацапа
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Да,краснозадо-краснопузый ,следующий год вы вряд ли переживете ,кровожадные подонки
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Покарання імперії зла переходить на заключний етап.
1. Лютий 2018 р.- жорсткі санкції.
2. Україна матиме усю необхідну зброю.
3. Міжнародні суди приймають рішення не на користь Московії.
Почнеться "полювання" за московитським майном по усьому світі.
4. Знову заговорили про СВІФТ.
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Все помнят оригинальный способ ловли мелких обезьян? В большой кувшин с узким горлышком засыпают горстку риса. Любопытная обезьянка, заглянув вовнутрь и обнаружив, к своей радости, ценную хавку, немедленно сует туда лапу и загребает побольше. Но вот беда, собранная в кулак лапа, полная риса, сквозь горлышко кувшина не пролазит. Разбить кувшин обезьяна не может, утащить с собой тоже, а выпустить из лапы вожделенную добычу - тем более не в состоянии. Вот не верю я, что у российской клептократической власти и у взрастившего ее социума хватит духу разжать маленький потный кулачок и поступиться тем, что им только что так лихо, так нагло и легко удалось присвоить. Нет, они не лишены инстинкта самосохранения, они будут делать вид, что собираются разжать, что вот-вот уже почти разжали и т.п., но искреннего и окончательного шага по своей воле никогда не сделают. Так что с Россией понятно. Все зависит от другой стороны: готова ли она играть в поддавки и делать вид, что поверила, или без спешки будет расправлять глубокий заготовительный мешок, в который обезьянка заслуженно напросилась и от которого теперь сама никуда не убежит. Если власти США сдержат слово, - а им сейчас его гораздо проще держать, чем не держать, - то обещание Волкера в переводе с дипломатического на русский должно звучать как "когда рак на горе свистнет", "после морковкина заговения" и т.п., причем Россия собственноручно себе такой срок отмерила. Подозреваю, там, за кремлевскими стенами, сейчас усиленно продумывается очередная глобальная гадость (война, серия дерзких терактов, грандиозная техногенная катастрофа), чтобы отвлечь весь мир от себя и от мешка и еще немного подержать в плотно стиснутой лапке заветные зернышки.
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типа русские уйдут с донбаса, а все сделают вид, что не было 10 тыс. невинно убиенных, инвалидов, сирот..... Разрушенной инфраструктуры, природы, разграбленных заводов и т.п.

В войнушку поигрались, и все станет как было....Так Волкер????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША готовы снять часть санкций с РФ в случае выполнения Минских соглашений, - Волкер
 
 
 
 
 
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