 Неизвестные под угрозой насилия отняли 30 тыс. долл у водителя в Харькове. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.
Сообщение о преступлении поступило в Шевченковский отдел полиции Харькова 28 декабря около 20:00.
Предварительно установлено, что 21-летний мужчина ехал с другом по делам на автомобиле Ford. На перекрестке улицы Академика Проскуры и Белгородского шоссе их заблокировал автомобиль Audi, из которого вышли трое мужчин в масках.
Нападавшие разбили молотком окна в машине и вытащили водителя и пассажира на улицу. Под угрозой расправы они отобрали у потерпевшего 30 тысяч долларов, после чего скрылись с места происшествия.
Водитель Ford и его товарищ были доставлены в больницу с ушибами. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.
Факт нападения внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.187 УК (разбой). Для розыска нападавших в городе объявлен план "Сирена".
то что выкрали "друзи" которым за пивом проболтались это однозначно
вопрос в другом где взяли такие деньги в 21 год?
вы прям аки нотариус который завещение составлял
а сколько олжно/может быть у человека в 21год ?
100 долларов и то фальшивые ?
..зы знакомым, лет 10 назад с 3 штуками даже не дали с Казино уйти..вызывали других бандитов)
Хай поблагодарят ангела-хранителя, шо их дурные бошки остались на месте.
Не понимаю я таких "попаданцев". Тут, триста гривен с банкомата снимаешь и оглядываешься... А не задуматься о безопасности с такими деньгами?...
по нему и покрупнее суммы показывали
к сожалению, при съемках пострадало 2 человека и 1 машина.