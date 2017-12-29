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 Неизвестные под угрозой насилия отняли 30 тыс. долл у водителя в Харькове. ФОТО

Трое злоумышленников напали на водителя легкового автомобиля и отобрали у него 30 тысяч долларов наличными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.

Сообщение о преступлении поступило в Шевченковский отдел полиции Харькова 28 декабря около 20:00.

Предварительно установлено, что 21-летний мужчина ехал с другом по делам на автомобиле Ford. На перекрестке улицы Академика Проскуры и Белгородского шоссе их заблокировал автомобиль Audi, из которого вышли трое мужчин в масках.

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Нападавшие разбили молотком окна в машине и вытащили водителя и пассажира на улицу. Под угрозой расправы они отобрали у потерпевшего 30 тысяч долларов, после чего скрылись с места происшествия.

Водитель Ford и его товарищ были доставлены в больницу с ушибами. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Факт нападения внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.187 УК (разбой). Для розыска нападавших в городе объявлен план "Сирена".

Неизвестные под угрозой насилия отняли 30 тыс. долл у водителя в Харькове 01
Неизвестные под угрозой насилия отняли 30 тыс. долл у водителя в Харькове 02
Неизвестные под угрозой насилия отняли 30 тыс. долл у водителя в Харькове 03

Источник: https://censor.net.ua/n3042290
 
 
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Насилие это плохо. А вот топором, это благородное дело.
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А как они определили авто,в котором такая сумма?
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смотрели последнюю Битву Экстрасенсов! Неизвестные под угрозой насилия отняли 30 тыс. долл у водителя в Харькове - Цензор.НЕТ 7528
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думаю пострадавшие и нападавшие имеют связь)
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21 год и 30 тыс уе с собой...

то что выкрали "друзи" которым за пивом проболтались это однозначно
вопрос в другом где взяли такие деньги в 21 год?
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по логике, если продал бабушкину квартиру и ему 21 год, то он должен ехать со своей мамой которая является наследницей бабушки...
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танунафик
вы прям аки нотариус который завещение составлял

а сколько олжно/может быть у человека в 21год ?
100 долларов и то фальшивые ?
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молоток залишили ж ? то це бартер тоді виходить..
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Если что, они в суде потом будут строить защиту типа они 2 молотка за 30к зелени продали...
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Такі от вони - нинішні реалії життя на Україні.............
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да у вас и правда - откуда такие деньги в паРаше...
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все вопросы к тому у кого меняли зелень....
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мо ж они с казино ехали, ну или как там? с национальной лотореи!)))).
..зы знакомым, лет 10 назад с 3 штуками даже не дали с Казино уйти..вызывали других бандитов)
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Ну если нет ума и хватает храбрости кататься с такими деньгами положив на всё хер - результат вполне логичен.
Хай поблагодарят ангела-хранителя, шо их дурные бошки остались на месте.
Не понимаю я таких "попаданцев". Тут, триста гривен с банкомата снимаешь и оглядываешься... А не задуматься о безопасности с такими деньгами?...
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по ходу партнеры чувака и хлопнули. лошара.меньше пи%деть о своих планах нужно. так ему и нада
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Как ту банду взяли что ювелиров ограбила на неск килограмм золота с выставки перевозили в авто, оказалось у больше 10 из них прописка в лугандоне., вот такие типа "беженцы".
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30 тыс $ это цена нормальной 2 комн квартиры в Харькове, хотя могли и тачку продать тоже вариант случайно не нападают.
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я в 21 год про 30тыс долларов, только в книжках читал.....
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да ладно,у тебя чего,даже телека тогда не было?
по нему и покрупнее суммы показывали Невідомі під загрозою насильства відібрали 30 тис. дол у водія в Харкові - Цензор.НЕТ 4874
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В казино наверно ехал на пару часов рулетку покрутить.
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Ну, по-перше, пенсыонери із пенсіями в 1,5 тис грн на фордах не роз'їзджають, ми хотіли дикий капіталізм, нам був надоїв совок, як тут кричать провладні боти - то тепер маємо те, що маємо. Крім цього, міліція в цілому зломала хребет злочинності лихих 90, але ненародний фронт з кроликом на чолі та блок панамських патріотів як вид збіговиська перекрашених перебіжчиків-попандопалів з різних партій захотіли реформування МВС, щоб підвищити зарплати поліції і дулю дати пенсіонерам міліції. Недолуге реформування МВС привело до того, що, як говорив нгедавно голова нацполіції, по поліції вже з гранотометів пуляють, цим самим показано, що поліція стала посміховищем, а не стражем порядку. Оперативний апарат розвалено доблесним кроликом та шоколадним бароном. Ще пару років такого недолугого правління - і з Укураїни залишаться руїни.
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а я вчера там проезжал в 20.11 и никакого белого форда и в помине не было...
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съемки очередного выпуска "битва экстрасенсов" окончена.
к сожалению, при съемках пострадало 2 человека и 1 машина.
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Шановний цензор,ви б спочатку поцікавились,а звідки,власне кажучи,в пересічного 21-однолітнього громадянина,якого ви тут називаєте мужчиною,взялася така собі сума грошей в американській валюті. Ні, ну а може кому винен грошенят, та і не віддає ?Це ж бувший дзержинський район,чи може я помиляюсь?Ну так там завжди був бардак...
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или банк сдал терпилу, или друган который рядом сидел! других вариантов я не вижу!
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Какой-то стукач настучал на это бабло, однозначно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные под угрозой насилия отняли 30 тыс. долл у водителя в Харькове. ФОТО
 
 
 
 
 
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