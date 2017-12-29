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 Общество, Здоровье
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Все про:медицина (1487) Порошенко (14027) реформы (2837)

 2018 год станет годом успешной имплементации медицинской реформы, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что следующий 2018 год станет годом успешной имплементации медицинской реформы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Порошенко отметил: "Убежден, что 2018 станет удачным годом для имплементации медицинской реформы, удачным годом для каждого врача, который профессионально и качественно предоставляет медицинские услуги, и удачным годом для каждого пациента".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Порошенко в Одесской области подписал законы о медреформе и реформе сельской медицины

Закон N6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" был принят Верховной Радой 18 октября 2017 года.

Закон N7117 "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности" был принят Верховной Радой 14 ноября 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3042188
 
 
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Ну почему ? Теперь вавку йодом помазать легче самому , чем помажут "специалисты" .
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та не лечись...нуевона...сделай назло шоколаднику 2018 год станет годом успешной имплементации медицинской реформы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4308
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цапа, я и так лечусь без шЕколандника
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- Кому и кобыла невеста, - ответил дворник Тихон, охотно ввязываясь в разговор.
- Наших невест, - возразил дворник, - давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня, старухи живут на полном пенсионе.(с)
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Попередні 144 "потужні і рішучі реформи" - петриком вже успішно імплементовані ?
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Тонко натякає, шо не всі доживуть до кінця наступного року? )))
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а шо,когда то в истории этого мира было хоть раз,что все дожили? 2018 год станет годом успешной имплементации медицинской реформы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3221
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НКРЕ затвердила підвищення тарифів на електроенергію. З новим роком всіх! Майте гарну каву!
2018 год станет годом успешной имплементации медицинской реформы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8911
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Реформа для барыг уже успешна, раньше только врачи брали, сейчас и врачи и медучреждения вопреки Конституции нагло гребут все бабки и не лечат, если не заплатят. Женщина, которую подорвали вместе с Мосийчуком попала по скорой вследствии теракта, никоим образом не подпадает под платное лечение - обобрали до нитки и её и родственников. Бойца ВСУ, раненного на фронте не лечат без бабок, 5-ё канал президента вместо того чтобы возмутиться, нагло собирает бабки с населения.
https://www.5.ua/regiony/khotiv-shchos-zrobyty-dlia-batkivshchyny-tsinoiu-zhyttia-18richnyi-boietssyrota-pidirvavsia-na-mini-i-teper-duzhe-potrebuie-dopomohy-155589.html
Такого беспредела ни в одной стране мира нет!!
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2018 год станет годом успешной имплементации медицинской реформы, - Порошенко

ВСЕМ Готовиться к ЗЕМЛЕ
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Прочитал Солженцына. Про совместное сожительство славян и евреев...Это просто ,извините за выражение - жопа ! Это же сплошные паразиты ! И Гитлера не надо. Просто достаточно увидеть историю и все станет ясно. Никакой фашизм здесь непричем,если эти этнические группы размножаются с кроличьей скоростью благодаря их чрезвычайным ранним бракам. И при этом ничего полезного для страны ,приютившей их ,делать не хотят ! Только паразитизм ! - Их конек - корчмы для спаивания местного населения,всяческого рода мошенничество,воровство и бандитизм. И при всем этом они освобождались от налогов,не ходили в армию и получали огромные государственные займы ! Которые также ухитрялись не отдавать. И это в то время,когда украинцы были под гнетом крепостничества !
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Вы утверждали,что пенсию за январь люди получат в декабре.Где она??? 2018 год станет годом успешной имплементации медицинской реформы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2977
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Цензор.НЕТНовостиОбщество2018 год станет годом успешной имплементации медицинской реформы, - Порошенко
 
 
 
 
 
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