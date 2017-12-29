 2018 год станет годом успешной имплементации медицинской реформы, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Порошенко отметил: "Убежден, что 2018 станет удачным годом для имплементации медицинской реформы, удачным годом для каждого врача, который профессионально и качественно предоставляет медицинские услуги, и удачным годом для каждого пациента".

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Закон N6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" был принят Верховной Радой 18 октября 2017 года.

Закон N7117 "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности" был принят Верховной Радой 14 ноября 2017 года.