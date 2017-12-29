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 Запись шахматистки Анны Музычук о бойкоте чемпионата мира в Саудовской Аравии, стала самым популярным постом в украинском сегменте Facebook, - исследование

Запись украинской шахматистки Анны Музычук в Facebook стал самым популярным постом года. Всего за 4 дня пост украинской шахматистки о бойкоте чемпионата по шахматам в Саудовской Аравии набрал более 100 тыс лайков, 13 тыс комментариев и почти 50 тыс распространений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Watcher, которое специализируется на маркетинге в социальных медиа. 

В сообщении отмечается: Это самый популярный пост в украинском сегменте Facebook за все время его существования. И показатели его продолжают активно расти - каждый час добавляется несколько сотен новых распространений и комментариев. Почти все комментаторы поддерживают решение Анны и ее сестры.

Анна Музычук является действующей чемпионкой мира и в блице, и в быстрых шахматах. 23 декабря она заявила о решении не ехать на чемпионат мира по быстрым шахматам, который состоится в Саудовской Аравии с 26 по 30 декабря".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украинская шахматистка Анна Музычук отказывается играть на чемпионате мира в Саудовской Аравии, что приведет к потере двух чемпионских титулов

"Через несколько дней я потеряю оба свои чемпионские титулы - один за другим. Просто потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, а не носить абайю, а не ходить с сопровождением на улицу и вообще не чувствовать себя вторичной существом.

Ровно год назад я выиграла оба эти титулы и была самым счастливым человеком в шахматном мире, теперь же я чувствую себя очень плохо. Я готова бороться за свои принципы и пропустить турнир, который мог бы принести больше денег, чем десяток турниров вместе взятых.

Это все раздражает, но больше всего - что никому нет до этого дела. Это по-настоящему горькое чувство, но я все равно не буду менять свое мнение. То же самое касается и моей сестры Марии - я очень рада, что она разделяет мою точку зрения.

И так, для немногих, кого это все еще волнует - мы вернемся! "- написала Музычук в Фейсбуке.

Запись шахматистки Анны Музычук о бойкоте чемпионата мира в Саудовской Аравии, стала самым популярным постом в украинском сегменте Facebook, - исследование 01

Источник: https://censor.net.ua/n3042185
 
 
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Молодець дівчинка. Розумниця і наша радість.
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В Украине много достойных женщин . Слава богу ! Но есть еще порода женщин тысячелетия .
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У Львові продають "Хортицю" з акцизними марками ДНР та ЛНР
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"Ашан" і "Хортиця" є спонсорами ОРДЛО і підтримують тероризм і вбивство українців! Запись шахматистки Анны Музычук о бойкоте чемпионата мира в Саудовской Аравии, стала самым популярным постом в украинском сегменте Facebook, - исследование - Цензор.НЕТ 5918
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А порох скажет ?я не пиду на другой срок..у мене принципи..
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Пусть идёт - его право. А наше право избрать достойного
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Как вы задолбали.... Тема не об этом, а нет нужно свои гнилые 5 копеек всевить не к месту.
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Этот путь уже занят Музычук, поэтому он пойдет другим путем.
Как это было в случае с выбором пути Ли Куан Ю
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Мега респект тебе, Анна! Такие поступки делают мир лучше, спасибо от тебе от души!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗапись шахматистки Анны Музычук о бойкоте чемпионата мира в Саудовской Аравии, стала самым популярным постом в украинском сегменте Facebook, - исследование
 
 
 
 
 
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