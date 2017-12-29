 Запись шахматистки Анны Музычук о бойкоте чемпионата мира в Саудовской Аравии, стала самым популярным постом в украинском сегменте Facebook, - исследование

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Watcher, которое специализируется на маркетинге в социальных медиа.

В сообщении отмечается: Это самый популярный пост в украинском сегменте Facebook за все время его существования. И показатели его продолжают активно расти - каждый час добавляется несколько сотен новых распространений и комментариев. Почти все комментаторы поддерживают решение Анны и ее сестры.

Анна Музычук является действующей чемпионкой мира и в блице, и в быстрых шахматах. 23 декабря она заявила о решении не ехать на чемпионат мира по быстрым шахматам, который состоится в Саудовской Аравии с 26 по 30 декабря".

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"Через несколько дней я потеряю оба свои чемпионские титулы - один за другим. Просто потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, а не носить абайю, а не ходить с сопровождением на улицу и вообще не чувствовать себя вторичной существом.

Ровно год назад я выиграла оба эти титулы и была самым счастливым человеком в шахматном мире, теперь же я чувствую себя очень плохо. Я готова бороться за свои принципы и пропустить турнир, который мог бы принести больше денег, чем десяток турниров вместе взятых.

Это все раздражает, но больше всего - что никому нет до этого дела. Это по-настоящему горькое чувство, но я все равно не буду менять свое мнение. То же самое касается и моей сестры Марии - я очень рада, что она разделяет мою точку зрения.

И так, для немногих, кого это все еще волнует - мы вернемся! "- написала Музычук в Фейсбуке.