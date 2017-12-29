 52% преступлений в 2017 году - это кражи, - Князев

Основной сегмент преступности (52%) в 2017 году за 11 месяцев составляют кражи. Вместе с тем, согласно озвученной статистике, полиция раскрыла свыше 60% разбойных нападений. Об этом в интервью УНИАН заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ.

"Основной сегмент преступности - это кражи. Их - 52%. И наименьший - 0,3% - это убийства. 2016 год мы закончили с цифрой 562 372 правонарушения, расследовалось по состоянию на 31 декабря 2016 года. За 11 месяцев 2017 - 490 280 правонарушений. При этом количество раскрытых нами преступлений возросло на 40 тысяч", - заявил он.

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Также он уточнил, что полиции удалось сократить совершение краж на 50 тысяч. "Нам удалось сократить совершения таких преступлений (краж. - Ред.) почти на 50 тысяч (с 303 тысяч в 2016 году - до 254 тысяч в 2017 году). 72 712 краж было раскрыто и направлено в суд в прошлом году. В этом году - 88 423", - сказал он.

Вместе с тем, Князев сообщил, что полиция раскрыла совершение таких преступлений как кражи в жилище на 2,5 тысячи больше.

"Один из видов краж - кражи из жилищ. В 2016 году таких преступлений было раскрыто 5565, в этом году мы раскрыли 8017. На 2,5 тысячи больше! То есть возросла эффективность работы уголовной и следственной полиции, что привело к изменению сегмента совершенных правонарушений в целом", - отметил он.

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Также, согласно озвученной им статистике, полиция раскрыла более 60% разбойных нападений.

"В прошлом году было зафиксировано 3560 разбойных нападений, в этом году - 2663. То есть на 1 тысячу меньше. А раскрытых? В прошлом году было раскрыто 49% таких преступлений по отношению к совершенным, в этом году - 61%", - заявил он.

"В прошлом году было более 25 тысяч грабежей, в этом году - 16 455. Превентивно сработали хорошо - на 9 тысяч стало меньше, но раскрыто только на 280 грабежей больше", - добавил он.

Также, по его словам, в 2016 году полиция открыла 6216 уголовных производств по квалификации "убийство", а в 2017 году - 5157. При этом, если отбросить "естественные смерти", то в этом году совершено почти 1400 убийств.

"Когда молодой человек умирает, мы возбуждаем уголовное производство и видим, что это наркозависимый человек. Но для того, чтобы это выяснить, нужно открыть это уголовное производство. Если отбросить естественные смерти, мы увидим уже настоящую статистику. В абсолютных цифрах - в 2016 году было 1707 убийств, а в 2017 - 1397", - сообщил Князев.

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Также глава Нацполиции отметил, что в 2016 году было 605 случаев тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, а в 2017 - 548.

При этом, глава Нацполиции уточнил, что приведенные цифры за 2017 год - по состоянию на 11 месяцев.