 Подозреваемый в шпионаже переводчик Гройсмана Ежов не допускался к информации "для служебного пользования", - секретариат Кабмина

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета министров на запрос "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Согласно информации секретариата Кабмина, С.Ежов был уволен с должности заместителя руководителя протокола премьера 21 декабря 2017 года.

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Должность, которую занимал С.Ежов, не предусматривала предоставления доступа к государственной тайне.

"По информации протокола премьер-министра Украины, за время пребывания в должности обработка документов с грифом "для служебного пользования" Ежову Станиславу Станиславовичу не поручалась", - говорится в ответе на запрос.

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Напомним, 20 декабря Служба безопасности Украины задержала чиновника Кабинета Министров Украины, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России.Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи.

По предварительной информации им оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Станислав Ежов.