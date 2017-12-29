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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10202) шпионаж (644) Ежов (11)

 Подозреваемый в шпионаже переводчик Гройсмана Ежов не допускался к информации "для служебного пользования", - секретариат Кабмина

Подозреваемый в сотрудничестве со спецслужбами Российской Федерации переводчик премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов не работал с информацией с грифом "для служебного пользования".

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета министров на запрос "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Согласно информации секретариата Кабмина, С.Ежов был уволен с должности заместителя руководителя протокола премьера 21 декабря 2017 года.

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Должность, которую занимал С.Ежов, не предусматривала предоставления доступа к государственной тайне.

"По информации протокола премьер-министра Украины, за время пребывания в должности обработка документов с грифом "для служебного пользования" Ежову Станиславу Станиславовичу не поручалась", - говорится в ответе на запрос.

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Напомним, 20 декабря Служба безопасности Украины задержала чиновника Кабинета Министров Украины, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России.Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи.

По предварительной информации им оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Станислав Ежов.

Источник: https://censor.net.ua/n3042179
 
 
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Он приходил, просил дайте...., а мы ему нет, нельзя тебе секреты - ты шпион. - Тогда переведите меня на другую работу где есть секреты...- Мы не позволим...
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То есть он переводил исключительно пустобрехство винницкого двоечника
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"крупная" рыба-Ежов оказывается ничего не знал.
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Вова явно не договаривает. Получается, Ежов переводил поздравительные открытки?
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А читать-то он хоть умел? Это наверняка важная улика.
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Ха-ха-ха !!! Особистий перекладач премьєр- міністра не мав допуску до службових докуменів кабміну?? Не перевірявся СБУ при прийомі на роботу? Залишився від Азірова та Яника і не був люстрованпий ???? Що за маразм...
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Ну, конечно!!!! А кто бы сомневался! Ведь за это отвечать надо! А кому? А никому.... Мне кажется, что что бы этот ежов вышел на свободу, ему достаточно будет согласится на сотрудничество со следствием, как это сейчас любят говорить, в формате - ты просто ничего не говори, что ты слил рюсским спецслужбам и все мы тебя отпускаем и извиняемся за неудобства.....
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Началось запоздалое еврейское отбрехивание. Эти болваны не умеют быстро соображать. Вот воровать,совращвть,спекулировать - это их ( Солженицын)
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Представляете комедию: украинский премьер типа «ни бум-бум» едет на переговоры в Лондон, Брюссель или Оттаву, а русский шпиён сам решает, как перевести слова и позиции заграничных лидеров этому недо-премьеру и сам решает, что им ответить, как сформулировать позицию украинских властей. С таким же успехом, на международные переговоры можно было посылать не премьера, но кухарку или уборщицу из кабмина: все равно, все решает переводчик-шпиён! Говорят, что этого шпиёна контрразведчики «вели» несколько месяцев. Интересно, а своих партнеров по переговорах они предупреждали, что они ведут переговоры не с главой правительства, а с русским шпионом?

ГыыЫЫЫЫЫ!!
😜😎😜
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Или преподавательниц иностранных языков набрали бы. В политике и экономике они наверняка ни бум-бум. Значит, не запомнят и не выболтают. Переводили бы себе да и все в обе стороны.
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В ефірі ТВ трішки раніше:
Во время задержания Ежова сотрудник СБУ сообщил, что подозреваемый имел доступ к очень узкой, закрытой информации Кабмина, пользовался уважением, а также "творчески, ответственно и прилежно работал на российские спецслужбы".
Так хто бреше? Секретаріат Кабміну чи СБУ?
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Ось я ще цікавий факт розкопав.
Дружина цього Єжова
Прізвище: Мірошнікова
Ім'я: Юлія
По батькові: Алєксандровна
Громадянство - Росія.
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И шо? У Климкинда и самого Офшорника тоже самое
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А еще у неё счёт в Сбербанке России. С подключением!
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Ну дак в чем проблема? Пусть внесет в бюджет наверняка незадекларированные гонорары от ГРУ и возвращается на работу. А в Счетную Палату РФ направить представлерние на проверку ГРУ на предмет эффективности и целевого использования бюджетных средств.
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Странно. Где гыги, кресты, лерки, стрелки и прочая порохоботская шваль? Новые методички изучают? Да на всех переговорах и с американцами и нашими друзьями из Европы, где находился "кладбищенский бизнесмен", был и этот "переводчик". Все он видел и слышал, а значит все слышали и кацапо-собаки.
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Ну Саша Крест новий маршрут каравану прокладає і злить собаку, шоб гавкала.)))
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За сумісництвоммдружина Єжова працювала шпигувала?
NUMARK Associates, Inc.
Найменування (українською): НЮМАРК Ассошіейтс, Інк.
Ідентифікаційний код: [Не відомо]
Місцезнаходження (англійською): 1220 19th Street, NW, Suite 500 Washington, DC 20036
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Просто не могли покинути горіхи.
Задержанный по подозрению в работе на российские спецслужбы чиновник секретариата Кабмина Станислав Ежов еще во время работы в посольстве Украины в США в 2013-2014 годах вел антиукраинскую пропаганду. Об этом сообщает волонтерское международное разведывательное сообщество InformNapalm со ссылкой на свои источники.
"Именно в это время Ежов, встречаясь в неформальной обстановке с представителями американского истеблишмента, вместо того, чтобы отстаивать интересы Украины, занимался распространением российских мифов: о разделении на запад и восток, о гражданской войне в Украине, о националистах-радикалах, которые вдруг решили снести режим Януковича, и так далее. В тепличных, комфортных условиях за ужинами с лососем Ежов уверенно рассказывал эти байки американцам. И большинство верило - потому как не поверить официальному представителю посольства Украины в США?" - рассказал источник.
Во времена Евромайдана Ежов на своей странице в российской соцсети "Одноклассники" заявлял о "гитлеровцах" в Киеве и выражал поддержку "Беркуту".
На переговорах з Терезою Мей...

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодозреваемый в шпионаже переводчик Гройсмана Ежов не допускался к информации "для служебного пользования", - секретариат Кабмина
 
 
 
 
 
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