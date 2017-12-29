 Подозреваемый в шпионаже переводчик Гройсмана Ежов не допускался к информации "для служебного пользования", - секретариат Кабмина

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета министров на запрос "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Согласно информации секретариата Кабмина, С.Ежов был уволен с должности заместителя руководителя протокола премьера 21 декабря 2017 года.
Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Переводчик из Кабмина Ежов "самая крупная рыба" пойманная на шпионаже за времена независимости, - глава СБУ Грицак
Должность, которую занимал С.Ежов, не предусматривала предоставления доступа к государственной тайне.
"По информации протокола премьер-министра Украины, за время пребывания в должности обработка документов с грифом "для служебного пользования" Ежову Станиславу Станиславовичу не поручалась", - говорится в ответе на запрос.
Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Суд решил рассматривать дело Ежова в закрытом режиме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Напомним, 20 декабря Служба безопасности Украины задержала чиновника Кабинета Министров Украины, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России.Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи.
По предварительной информации им оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Станислав Ежов.
овоказывается ничего не знал.
ГыыЫЫЫЫЫ!!
😜😎😜
Во время задержания Ежова сотрудник СБУ сообщил, что подозреваемый имел доступ к очень узкой, закрытой информации Кабмина, пользовался уважением, а также "творчески, ответственно и прилежно работал на российские спецслужбы".
Так хто бреше? Секретаріат Кабміну чи СБУ?
Дружина цього Єжова
Прізвище: Мірошнікова
Ім'я: Юлія
По батькові: Алєксандровна
Громадянство - Росія.
шпигувала?
NUMARK Associates, Inc.
Найменування (українською): НЮМАРК Ассошіейтс, Інк.
Ідентифікаційний код: [Не відомо]
Місцезнаходження (англійською): 1220 19th Street, NW, Suite 500 Washington, DC 20036
Задержанный по подозрению в работе на российские спецслужбы чиновник секретариата Кабмина Станислав Ежов еще во время работы в посольстве Украины в США в 2013-2014 годах вел антиукраинскую пропаганду. Об этом сообщает волонтерское международное разведывательное сообщество InformNapalm со ссылкой на свои источники.
"Именно в это время Ежов, встречаясь в неформальной обстановке с представителями американского истеблишмента, вместо того, чтобы отстаивать интересы Украины, занимался распространением российских мифов: о разделении на запад и восток, о гражданской войне в Украине, о националистах-радикалах, которые вдруг решили снести режим Януковича, и так далее. В тепличных, комфортных условиях за ужинами с лососем Ежов уверенно рассказывал эти байки американцам. И большинство верило - потому как не поверить официальному представителю посольства Украины в США?" - рассказал источник.
Во времена Евромайдана Ежов на своей странице в российской соцсети "Одноклассники" заявлял о "гитлеровцах" в Киеве и выражал поддержку "Беркуту".
На переговорах з Терезою Мей...