 Многе из тех, кого мы считаем без вести пропавшими, могут находиться на территории РФ, - Грицак

Как мпередает Цензор.НЕТ, об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал глава СБУ Василий Грицак

Он отметил, что украинская спецслужба задержала боевика при попытке пересечения линии столкновения на Донбассе.

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"Этот человек принимал непосредственное участие в удержании и пытках пленных, вооруженном штурме админзданий в Должанске, в том числе пограничного отряда, конвоировании по указанию российских кураторов военнопленных Вооруженных сил Украины на территорию РФ", - рассказал В.Грицак.

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Глава СБУ подчеркнул, что, по официальной информации, на территории России находится 10 граждан Украины, незаконно удерживаемых или осужденных. Вместе с тем, он отметил: "Мы подозреваем, что многие из этих 402-х, которых мы считаем без вести пропавшими, могут находиться на территории Российской Федерации, или, как они говорят, "союзных республик".

"Думаю, что этот задержанный нами боевик расскажет что-то по этому поводу", - добавил глава украинской спецслужбы.

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