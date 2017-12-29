 Многе из тех, кого мы считаем без вести пропавшими, могут находиться на территории РФ, - Грицак

Как мпередает Цензор.НЕТ, об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал глава СБУ Василий Грицак
Он отметил, что украинская спецслужба задержала боевика при попытке пересечения линии столкновения на Донбассе.
"Этот человек принимал непосредственное участие в удержании и пытках пленных, вооруженном штурме админзданий в Должанске, в том числе пограничного отряда, конвоировании по указанию российских кураторов военнопленных Вооруженных сил Украины на территорию РФ", - рассказал В.Грицак.
Глава СБУ подчеркнул, что, по официальной информации, на территории России находится 10 граждан Украины, незаконно удерживаемых или осужденных. Вместе с тем, он отметил: "Мы подозреваем, что многие из этих 402-х, которых мы считаем без вести пропавшими, могут находиться на территории Российской Федерации, или, как они говорят, "союзных республик".
"Думаю, что этот задержанный нами боевик расскажет что-то по этому поводу", - добавил глава украинской спецслужбы.
Иногда случается так, что ты вдруг замечаешь, что вокруг тебя, а иногда и в отношение тебя, идет какая-то не очень приятная игра. Тебе совершенно не улыбается в нее ввязываться, но в какой-то момент ты понимаешь, что ты уже в игре, а твое в ней молчаливое и бездеятельное амплуа никак ее не останавливает, но лишь влечет за собой все более неприятные последствия. Тогда ты решаешь, что раз ты уже в игре, то надо играть и выигрывать.
Скорее всего, старт нынешних событий с войнами РФ в Украине и Сирии, а также - с подготовкой оных в Египте, Судане и Ливии, был положен десять лет назад. Тогда, после долгих лет изображения хорошего парня, который по-пьяному что-то там натворил, Путин таки решил попробовать сыграть в игру с большими ставками. 10 февраля 2007 года он еще не делал резких движений, но произнес очень резкую «Мюнхенскую речь».
В общем, еще тогда многим наблюдателям пришлось констатировать, что Путин коснулся фундаментальных вопросов современного мироустройства и высказал свое недовольство существующим положением вещей. Тогда мало кому приходило в голову, что через полтора года, эта речь приобретет реальные очертания в виде войны в Грузии. С этого времени начался резкий перекос экономики РФ в сторону вооруженных сил. Началась открытая, но главное - нарастающая милитаризация.
В 7 году все можно было остановить просто правильной и резкой реакцией на эту явную и сознательную провокацию Путина. Если бы его вышвырнули из G8 на следующий день после Мюнхена, то скорее всего - не было бы войны в Грузии, как и всех последующих войн. Однако, на тот момент, Запад не имел в своих закромах лидера, который был бы способен так поставить вопрос. Не удивительно, дождавшись превращения в «хромую утку» единственного человека, который мог бы адекватно отреагировать на российскую агрессию, Путин сделал свой ход.
В традиции президентов США, с давних времен считается дурным тоном, передавать войну своему сменщику, а уж тем более, начинать военные действия прямо перед выборами. Буш уже не мог ничего с этим делать, а сменивший его Обама, уже не мог, да и не хотел ввязываться в эти мероприятия.
С этого момента, у Путина уже была уверенность в безнаказанности, и он ожидал, что любые его «подвиги», будут покрываться европейскими лидерами, прямо или косвенно, присаженные на нефтегазовую трубу. Так бы все и продолжалось, если бы ситуация не стала меняться. К 12-13 годам, уже только клинический идиот не понимал, что сланец набирает скорость, и в ближайшее время возникнет жесткая конкуренция на рынке углеводородов. К этому же самому времени, Путин окончательно посадил РФ на нефтегазовую трубу. То есть, настолько плотно, что она уже просто не могла жить без нефтегазового экспорта. Это все равно, что диабетик и инсулин. Ему нельзя без инсулина. Он просто умрет в муках, если не станет его принимать.
То же самое произошло и с РФ при Путине. Пиковые цены углеводородов, открыли для Московии окно возможностей, которых у нее никогда не было. Ведь царская Россия, а потом и совок, почти постоянно были в долгах, как в шелках. Денег, на создание конкурентной, не сырьевой экономики - не было ни у кого, кроме Путина. Ему, а вместе с ним и РФ, выпала уникальная возможность переформатирования собственной экономки в сторону производства продукции, с достаточно высокой добавленной стоимостью.
Но деньги-то были, а вот желания этим заниматься - не было. Хуже того, серая и вороватая посредственность - Путин, даже не собирался погружаться в эти темы. Он просто решил разворовать эти гигантские суммы, что с успехом и сделал. А чтобы никто ему в этом не мешал, он просто окружил себя таким же вороватым и туповатым контингентом. Когда ротация госаппарата была завершена, то делать что-то другое, кроме как пилить нефтегазовое бабло, стало некому.
И вот, вопреки заверениям Миллера, Сечина и целого сонма холуев о том, что сланец - мыльный пузырь, который вот-вот лопнет, пришло прозрение и понимание реального состояния дела. И тут встал вопрос о борьбе за рынок сбыта, коим является Европа. А бороться за него можно двумя путями. Первый - отрезать от рынка возможных конкурентов, для этого были начаты войны в странах добытчиках углеводородов и на путях их транзита в Европу. Второй - дестабилизировать ситуацию в самой Европе для того, чтобы за свое обещание разобраться с террористами и прочими дестабилизирующими факторами, европейцы не трогали российские квоты сбыта своей прдукции.
Для этой цели, были организованы волны арабских беженцев, и конечно же - теракты, любимое детище Конторы. Собственно говоря, план был примитивный, а потому - с точки зрения Кремля - надежный. Надо было всего лишь создать напряженность во Франции, Германии и других странах, между местным населением и арабскими беженцами, а главными борцами с беженцами, должны были выступить, давно скупленные Путиным ультраправые партии. Это как минимум должно было повысить накал противостояния, а как максимум - привести своих марионеток во власть. Маша Лепен - тому пример.
В общем, усилия Путина по дестабилизации обстановке в Европе, и как выясняется - в США, наконец-то были замечены и оценены. Но Путин упустил всего один момент. Хотел он того или нет, но он уже втянул в игру серьезных игроков. Похоже на то, что примерно через месяц, они реально вступят в игру. Причем, они сыграют именно ту партию, которую предложил Путин. Он хотел подорвать внутреннюю ситуацию в странах Европы и Штатах, а теперь он получит то же самое, но уже у себя дома.
Все санкции, которые сейчас наложены на частных лиц и компании РФ - цветочки. Это некая пристрелка, а вот настоящие меры будут приняты чуть позже, но уже очень скоро. По Сети прошли сообщения о том, что в SWIFT уже подтвердили наличие заявки на отключение системы в РФ. Будь это иначе, Герман Греф не бился бы в истерики и не обещал Западу катаклизмы, которые РФ устроит в ответ.
Но из Штатов сообщают, что готовится нечто грандиозное, где отключение от системы банковских платежей, всего небольшой и второстепенный элемент. Якобы, ожидается нечто более грандиозное. Уже сейчас понятно, что самых одиозных российских миллиардеров, из ближнего круга Путина, будут рассаживать, а их богатства конфисковывать. Первые аресты тушек россиян и их счетов, уже идут полным ходом, но это лишь намек тем Московским бонзам, которые держат свои счета и имеют недвижимость, в цивилизованных странах. Это - показательная порка, к которой прямо сейчас могут присмотреться московские небожители.
На самом деле, все ждут прямых санкций уже не против аффилированных предприятий того же Газпрома или Роснефти, а прямо против них. Это моментально поставит точку на экспорте российских углеводородов в Европу и Москва таки потеряет свой самых емкий и платежеспособный рынок. А судя по тому, с какой динамикой развивается европейская сеть терминалов по приему СПГ, то заместить россиян будет кем.
В таком случае, приток нефтедолларов в РФ прекратится, а раструшивать свои кубышки, для поддержания на плаву того, что не тонет и называется «РФ», ни Путин, Ни Роттенберги, ни другая дрянь, не будут. А это значит, что «стабильность», на которую так молятся в Кремле, даст крупный сбой и экономика схлопнется, а вслед за этим, испарится и стабильность. Вот тогда начнется самое интересное, и наверняка - кровавое, по всей территории РФ. В общем, Путин вот уже более 5 лет, ведет подрывную работу против стран ЕС и США, но теперь те готовятся отплатить той же монетой, только более умело и вдохновенно, что называется - организовать симметричный ответ, тем же самым и по тому же месту.