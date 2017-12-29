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 Политика Украины
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Все про:видеофиксация (91) обыск (1089) Нацполиция (6611) Князев (166)

 Полиции не хватает видеокамер для фиксации обысков по закону "маски-шоу стоп", - Князев

По словам Князева, так называемый закон "маски-шоу стоп" действует, но для проведения обысков полицейские становятся в очереди.

У полиции не хватает видеокамер для фиксации следственных действий в рамках так называемого закона "маски-шоу стоп". Об этом председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил в интервью УНИАН, отвечая на вопрос, хватает ли видеокамер, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, нет. Сейчас - конец финансового года. Надо прозрачно объявлять торги (на закупку видеокамер. - Ред.). Если даже сейчас объявлю, на конец финансового года я не успею. Закон действует, но теперь на обыски очереди выстраиваются", - сказал он.

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Также Князев уточнил, что некоторое количество видеокамер у полиции имеется.

"У нас же не такая ситуация, что вообще видеокамер нет. Если сегодня ночью уголовный розыск пойдет проводить 71 обыск, то 71 камеру я за вчера и позавчера стягивал со всех регионов. Мне руководители областных управлений жалуются, а я говорю: "Дайте мне, в обед - отдам". Завтра в 6 утра следователи проведут обыски, к обеду эти камеры быстро повезем на государственном бензине в регионы, чтобы там свои обыски проводили. Потому что правоохранительная машина не должна останавливаться", - сказал Князев.

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Напомним, 7 декабря в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования". Закон называют "маски-шоу стоп", им, среди прочего, введены обязательная видеофиксация событий во время проведения обысков и запрет на возбуждение уголовных производств в случае, если по данной фабуле дело ранее было закрыто каким-то силовым органом.

Источник: https://censor.net.ua/n3042175
 
 
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А зачем полиции видеокамеры? У полиции была видеозапись коррупционного договорняка замминистра Чеботаря и сына министра МВД "бизнесмена" Александра Авакова. Как используются подобные видеодоказательства - вся страна уже видела.
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что мешает прозрачно купить эти камеры напрямую у китайцев? ну, кроме, коррупционных интересов, конечно.
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Так не интересно. Нужна обязательно "прокладка" из своих детей,кумовей,любовниц. Детки ведь у них вообще все "вундеркинды" и "удачливые бизнесмены" поголовно. Им ведь нужно на кабаки "заработать".
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Казалось бы чего проще,завхоз МВД вместе с бухгалтером зашли на сайт китайских компаний торгующих этими видеокамерами ,приценились,выбрали модель и напрямую закупили. Но нетушки!!!! Нужно объявить тендер который уже автоматически подразумевает посредника ,так называемую "прокладку" которая наверняка есть родственник или любовница чинуши МВД. Цену сперва такая прокладка объявляет самую приемлемую,выигрывает естественно тендер и тут же заключают уже дополнение к этому тендерному договору где цена выростает на 15-20% а то и больше. Это и есть "откат" "победителю тендера",сынку или любовнице. Эти "откаты" могут составлять многие миллионы гривен и даже долларов. Цена же этих камер так же повышается и выходит что в магазине точно такая же модель стоит вдвое дешевле чем её купило МВД.После скандала с рюкзаками конечно притихли и опасаются уже в наглую химичить но и видеокамер выходит купить некому. Всунуть "прокладку" страшно а закупить честно без откатов "совесть не позволяет".
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Полиції не вистачає мозгів. Якій міністр такі і підлеглі.
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71 камера, это же КАКИЕ ДЕНЬЖИЩА. Это какие ЖАБЫ работают в полиции. На рюкзаки по 350 баксов деньги ЕСТЬ, а на камеры уже НЕТ, Авакову чтобы лучше жилось нужно Остальным ПОТЕРПЕТЬ.
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Нет камер, нет обысков....! Что не понятно?
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В связи с служебной необходимостью, из бюджета страны, для всех полицаев нужно срочно закупить iPhone X... Полиции не хватает видеокамер для фиксации обысков по закону "маски-шоу стоп", - Князев - Цензор.НЕТ 8454
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Бедная полиция,они предлагают,чтоб мы сбросились???Вам в бюджете 2018 накинули очень не плохо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиции не хватает видеокамер для фиксации обысков по закону "маски-шоу стоп", - Князев
 
 
 
 
 
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