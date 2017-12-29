 Волкер: "США предстоит долгий период разногласий с Россией по статусу Крыма"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью российской радиостанции "Эхо Москвы".
"Мы не признаем захват Крыма Россией, его заявленную аннексию. К счастью, в Крыму не ведутся активные военные действия, как на Донбассе, так что нам надо сосредоточиться на решении проблем в тех местах, где идут бои. И Минские соглашения дают возможности для этого, нам просто нужно увидеть, что положения договора соблюдаются, чего мы пока не наблюдаем. С Крымом... я думаю, нам предстоит долгий период разногласий по поводу его статуса", – подчеркнул Волкер.
На вопрос, сохранятся ли санкции, если Россия отведет войска и оружие из Донбасса, но "не вернет" Украине Крым, Волкер отметил: "Санкции, как европейские, так и американские, относятся к разным категориям. Есть санкции, наложенные за заявленную аннексию Крыма. Есть санкции, наложенные позже, за вторжение на Донбасс. Есть санкции в рамках Закона Магнитского. Есть санкции за вмешательство России в американские выборы. И это все разные группы санкций".
По его словам, самые суровые санкции были наложены на Россию за несоблюдение Минских соглашений.
Волкер считает, что вопрос, что смогло бы заставить "оккупантов уйти из Донбасса и вернуть Крым Украине, России нужно пересмотреть – и занять новое место в контексте архитектуры европейской безопасности".
"Что касается Донбасса, то тут проще. Россия уже заявила, что в рамках Минских соглашений она согласна рано или поздно вернуть Украине суверенитет над ее территориями. Так что это вопрос того, как попасть из одной точки в другую. И это вопрос не изменения заявленной позиции России, а поиска пути превращения этой позиции в реальность", – пояснил Волкер.
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Обожаю политиков, которые умеют так высказываться.
Если бы Волкер был более прямолинеен, то сказал бы: "Рашка залупнулась на место США в мировом порядке. Рашка мастдай!"
Но, он - политик. Он никогда так не скажет.
Это называется слить проблему.
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