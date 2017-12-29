 Волкер: "США предстоит долгий период разногласий с Россией по статусу Крыма"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью российской радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы не признаем захват Крыма Россией, его заявленную аннексию. К счастью, в Крыму не ведутся активные военные действия, как на Донбассе, так что нам надо сосредоточиться на решении проблем в тех местах, где идут бои. И Минские соглашения дают возможности для этого, нам просто нужно увидеть, что положения договора соблюдаются, чего мы пока не наблюдаем. С Крымом... я думаю, нам предстоит долгий период разногласий по поводу его статуса", – подчеркнул Волкер.

На вопрос, сохранятся ли санкции, если Россия отведет войска и оружие из Донбасса, но "не вернет" Украине Крым, Волкер отметил: "Санкции, как европейские, так и американские, относятся к разным категориям. Есть санкции, наложенные за заявленную аннексию Крыма. Есть санкции, наложенные позже, за вторжение на Донбасс. Есть санкции в рамках Закона Магнитского. Есть санкции за вмешательство России в американские выборы. И это все разные группы санкций".

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По его словам, самые суровые санкции были наложены на Россию за несоблюдение Минских соглашений.

Волкер считает, что вопрос, что смогло бы заставить "оккупантов уйти из Донбасса и вернуть Крым Украине, России нужно пересмотреть – и занять новое место в контексте архитектуры европейской безопасности".

"Что касается Донбасса, то тут проще. Россия уже заявила, что в рамках Минских соглашений она согласна рано или поздно вернуть Украине суверенитет над ее территориями. Так что это вопрос того, как попасть из одной точки в другую. И это вопрос не изменения заявленной позиции России, а поиска пути превращения этой позиции в реальность", – пояснил Волкер.