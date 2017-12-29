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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
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 Волкер: "США предстоит долгий период разногласий с Россией по статусу Крыма"

Представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США не признают захват Крыма Россией и предстоит долгий период разногласий по определению статуса полуострова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью российской радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы не признаем захват Крыма Россией, его заявленную аннексию. К счастью, в Крыму не ведутся активные военные действия, как на Донбассе, так что нам надо сосредоточиться на решении проблем в тех местах, где идут бои. И Минские соглашения дают возможности для этого, нам просто нужно увидеть, что положения договора соблюдаются, чего мы пока не наблюдаем. С Крымом... я думаю, нам предстоит долгий период разногласий по поводу его статуса", – подчеркнул Волкер.

На вопрос, сохранятся ли санкции, если Россия отведет войска и оружие из Донбасса, но "не вернет" Украине Крым, Волкер отметил: "Санкции, как европейские, так и американские, относятся к разным категориям. Есть санкции, наложенные за заявленную аннексию Крыма. Есть санкции, наложенные позже, за вторжение на Донбасс. Есть санкции в рамках Закона Магнитского. Есть санкции за вмешательство России в американские выборы. И это все разные группы санкций".

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По его словам, самые суровые санкции были наложены на Россию за несоблюдение Минских соглашений.

Волкер считает, что вопрос, что смогло бы заставить "оккупантов уйти из Донбасса и вернуть Крым Украине, России нужно пересмотреть – и занять новое место в контексте архитектуры европейской безопасности".

"Что касается Донбасса, то тут проще. Россия уже заявила, что в рамках Минских соглашений она согласна рано или поздно вернуть Украине суверенитет над ее территориями. Так что это вопрос того, как попасть из одной точки в другую. И это вопрос не изменения заявленной позиции России, а поиска пути превращения этой позиции в реальность", – пояснил Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/n3042174
 
 
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Ну як довгий...доки рашка не буде знищена як держава.
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После 2-ого февраля будут более сговорчивые))) Там уже новость в американских СМИ проскакивала, что возможно частично будут банки Мордора от Swift отключать) До этого ястребы только разминались))
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По инсайдам из Вашингтона - после 2-го февраля наступит армагедец путинизму во всем мире. Да и кацапня не зря так очкует этой даты...
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В истории человечества таких масштабов еще не было))
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Волкер: "США предстоит долгий период разногласий с Россией по статусу Крыма"
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Обожаю политиков, которые умеют так высказываться.
Если бы Волкер был более прямолинеен, то сказал бы: "Рашка залупнулась на место США в мировом порядке. Рашка мастдай!"
Но, он - политик. Он никогда так не скажет.
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А вы сокращайте сей период, давите русню хотя бы санкциями, да по-жестче, они-то "суперсмехдержава" ничего вам сделать не могут кроме как гадить, а вы можете нагибать рашку как хотите, если конечно захотите
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Словосочетание "минские соглашения" меня порядком раздражает...
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К счастью, в Крыму не ведутся активные военные действия, как на Донбассе, так что нам надо сосредоточиться на решении проблем в тех местах, где идут боиИсточник: https://censor.net.ua/n3042174

Это называется слить проблему.
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Долгий период разногласий на руку РФ,но не Украине.
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функционирование кацапского мозга можно изучать в университетах, как "странности природы"! вот эта дурэпа - ненавидит кацапию за те проблемы, которые создало их плешивое хуйло и всё равно желает кацапии плешивое хуйло навеки! очередное подтверждение, что кацапы неисправимы будет в их главе тоже самое хуйло или какое-нибудь новое
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВолкер: "США предстоит долгий период разногласий с Россией по статусу Крыма"
 
 
 
 
 
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