 СБУ разоблачила информатора "ДНР", который за деньги "сливал" данные о силах АТО

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

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Правоохранители установили, что уроженец Донецка, проживающий на подконтрольной украинской власти территории, был завербован представителями так называемого "МГБ ДНР" через социальную сеть "Вконтакте".

За денежное вознаграждение злоумышленник собирал и передавал боевикам данные о размещении, вооружении и личном составе подразделений сил антитеррористической операции, дислоцированных на территории Донецкой области.

Оперативники спецслужбы задержали информатора и изъяли у него средства связи и носители информации со сведениями, которые он планировал передать своим "кураторам", а также банковские платежные карточки, куда ему перечисляли деньги.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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