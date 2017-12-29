 СБУ разоблачила информатора "ДНР", который за деньги "сливал" данные о силах АТО

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
Правоохранители установили, что уроженец Донецка, проживающий на подконтрольной украинской власти территории, был завербован представителями так называемого "МГБ ДНР" через социальную сеть "Вконтакте".
За денежное вознаграждение злоумышленник собирал и передавал боевикам данные о размещении, вооружении и личном составе подразделений сил антитеррористической операции, дислоцированных на территории Донецкой области.
Оперативники спецслужбы задержали информатора и изъяли у него средства связи и носители информации со сведениями, которые он планировал передать своим "кураторам", а также банковские платежные карточки, куда ему перечисляли деньги.
Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.