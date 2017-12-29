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 СБУ разоблачила информатора "ДНР", который за деньги "сливал" данные о силах АТО

На Донетчине СБУ задержала информатора российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

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Правоохранители установили, что уроженец Донецка, проживающий на подконтрольной украинской власти территории, был завербован представителями так называемого "МГБ ДНР" через социальную сеть "Вконтакте".

За денежное вознаграждение злоумышленник собирал и передавал боевикам данные о размещении, вооружении и личном составе подразделений сил антитеррористической операции, дислоцированных на территории Донецкой области.

Оперативники спецслужбы задержали информатора и изъяли у него средства связи и носители информации со сведениями, которые он планировал передать своим "кураторам", а также банковские платежные карточки, куда ему перечисляли деньги.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042172
 
 
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а я бы его отпустил, этажа с восьмого без парашюта СБУ разоблачила информатора "ДНР", который за деньги "сливал" данные о силах АТО - Цензор.НЕТ 1760..
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Сподіваюсь він "чинив опір" і його добряче отмудохкали при затриманні. інакше ця гнида просто піде на обмін і фактично ніяк не постраждає...
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А то на фотке SD карта для этих телефонов лежит? СБУ разоблачила информатора "ДНР", который за деньги "сливал" данные о силах АТО - Цензор.НЕТ 9672
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завконтаченный переселенец с донецка. И таких в фейсбуке немало.
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як на мене то в зоні розмежування треба або ставити глушилки або повністю котролювати трафік. Хоча можна робити те паралельно. А таких інформаторів треба садити надовго бо вони наносять більше шкоди .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ разоблачила информатора "ДНР", который за деньги "сливал" данные о силах АТО
 
 
 
 
 
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