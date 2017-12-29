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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, Общество
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 "Все нормально. Только не плачь", - первые минуты встречи освобожденного из плена российских террористов Александра Олийныка и его матери Татьяны. ВИДЕО

Мать плененного российскими террористами украинского бойца Александра Олийныка дождалась своего и сына и впервые за три года увидела его на летном поле аэропорта "Борисполь".

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналисты Громадського сняли ожидание матери и первые минуты после долгой разлуки и нескольких лет разлуки.

Татьяна Олийнык несколько часов стояла вместе со всеми на холоде, ожидая посадки самолета с освобожденным сыном. Когда сын позвонил ей после полуторагодичного перерыва она потеряла сознание, но взяв себя в руки, дождалась.

После первых минут эмоциональной встречи, Татьяна Олийнык скромно стоит возле сына, отвечающего на вопросы журналистов, и только повторяет: "Сашенька, сыночек".  

 

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Он сказал:"Мамо, я вже тут". Вы не можете себе представить, что это значит для матери!", - мать освобожденного из плена бойца ВСУ Александра Олийныка. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3042171
 
 
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Для этого надо иметь смелость объявить войну. Со всеми вытекающими последствиями.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Все нормально. Только не плачь", - первые минуты встречи освобожденного из плена российских террористов Александра Олийныка и его матери Татьяны. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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