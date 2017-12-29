 "Все нормально. Только не плачь", - первые минуты встречи освобожденного из плена российских террористов Александра Олийныка и его матери Татьяны. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналисты Громадського сняли ожидание матери и первые минуты после долгой разлуки и нескольких лет разлуки.

Татьяна Олийнык несколько часов стояла вместе со всеми на холоде, ожидая посадки самолета с освобожденным сыном. Когда сын позвонил ей после полуторагодичного перерыва она потеряла сознание, но взяв себя в руки, дождалась.

После первых минут эмоциональной встречи, Татьяна Олийнык скромно стоит возле сына, отвечающего на вопросы журналистов, и только повторяет: "Сашенька, сыночек".

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Он сказал:"Мамо, я вже тут". Вы не можете себе представить, что это значит для матери!", - мать освобожденного из плена бойца ВСУ Александра Олийныка. ВИДЕО