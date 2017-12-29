 В этом году НАБУ и САП "встали на ноги" и начали работать на полную мощность. В следующем году важными будут три вещи, - Холодницкий

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Этот год пролетел незаметно и быстро, каждый месяц можно условно назвать именем фигурантов наших громких производств. Так он, наверное, и запомнится - подозрения, обвинительные акты, судебные слушания и определенные победы, и, буду откровенен, уроки, которые мы изучили и не должны повторять.

В этом году Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) полностью встали на ноги и начали работать на полную мощность, несмотря на неукомплектованный полностью штат прокуроров.

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Спасибо всей нашей прокурорской команде за профессионализм, преданность делу и стальную выдержку!

Хорошо, что мы вскоре ожидаем пополнение - четырех новых прокуроров САП по результатам сложного конкурса, который вчера закончился, ведь количество уголовных производств, в которых мы осуществляем конституционную функцию процессуального руководства выросло более чем вдвое за этот год.

Отдельная благодарность за этот год тем детективам НАБУ, которые профессионально выполняли свои служебные обязанности! Что бы ни писали некоторые СМИ или телеэксперты - только при условии нашей общей работы будет результат. В этом году, несмотря на все, мы делали все чтобы эта работа была общей и, чтобы был результат. Думаю, нам это удалось.

Нельзя не вспомнить с благодарностью наших международных, американских и европейских партнеров, искренне переживают за наше становление и развитие и реально помогают в борьбе с коррупцией в Украине.

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В следующем году для нас будут важны три вещи.

Первое. Четко держать курс на внеполитическое соблюдение закона в следующем предвыборном году. Как бы ни использовали наши действия разные политики в своей риторике, для нас главным было, есть и будет соблюдение закона - именно это гарантирует будущее нашему государству, которое должна быть правовым.

И еще раз - мы преследуем по закону кого-то не за политические взгляды или занимаемые должности, не за принадлежность к определенной группе лиц или личные предпочтения, а лишь потому, что собраны достаточные доказательства свидетельствующие о фактах коррупционных преступлений и эти доказательства позволяют сначала сообщить о подозрении, затем утвердить обвинительный акт, а затем и поддерживать публичное обвинение в суде, что является другой нашей конституционной функцией.

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Второе. Приговоры в наших более 100 направленных в суд производствах, количество которых в следующем году будет расти. Мы нуждаемся в приговорах как в воздухе, а недопустимо долгий судебный процесс, очень часто не происходит или переносится на недели и месяцы, ставит под сомнение как нашу работу, так и увеличивает разочарование общества в правосудии в целом.

Без рассмотрения наших обвинительных актов в разумные сроки мы будем напоминать собаку на цепи - лает и кусает, однако не может защитить своего хозяина, которым является украинский народ от преступника коррупционера. Общество же ждет законного и справедливого наказания коррупционеров, а не просто пиар вокруг громких обысков, выемок, задержаний или подозрений.

По моему глубокому убеждению эту проблему должен решить независимый Антикоррупционный суд. Как я неоднократно говорил в этом году, этот суд нужен "не сегодня, не завтра, а еще вчера" и хорошо понимаю все проблемы создания независимого суда, который, надеюсь рассматривать наши производства уже 2018 году.

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Третье. Очень тонкий момент - законодательное обеспечение нашей деятельности. Мы понимаем, что законодательство должно меняться, чтобы отражать общественные процессы и потребности, и среди народных депутатов есть много потенциальных наших фигурантов. Так говорит Закон.

Однако, очень хочется, чтобы в парламенте перестали пытаться с помощью законов ограничить наши права в досудебном расследовании, поскольку общественные потребности сейчас - не защита депутатов от уголовного преследования за коррупцию, а даже очень наоборот.

В то же время, спасибо парламентариям за поддержку пока на уровне профильного комитета законопроекта № 7271, что позволит гарантировать САП стабильность от попыток сокращения прокуроров, как это было в этом году.

Поэтому, спасибо всем, кто нас поддерживал и болел за наше дело в этом году!"

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