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 Общество
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 В этом году НАБУ и САП "встали на ноги" и начали работать на полную мощность. В следующем году важными будут три вещи, - Холодницкий

Руководитель Специализированной Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий назвал основные достижения работы САП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Этот год пролетел незаметно и быстро, каждый месяц можно условно назвать именем фигурантов наших громких производств. Так он, наверное, и запомнится - подозрения, обвинительные акты, судебные слушания и определенные победы, и, буду откровенен, уроки, которые мы изучили и не должны повторять.

В этом году Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) полностью встали на ноги и начали работать на полную мощность, несмотря на неукомплектованный полностью штат прокуроров.

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Спасибо всей нашей прокурорской команде за профессионализм, преданность делу и стальную выдержку!

Хорошо, что мы вскоре ожидаем пополнение - четырех новых прокуроров САП по результатам сложного конкурса, который вчера закончился, ведь количество уголовных производств, в которых мы осуществляем конституционную функцию процессуального руководства выросло более чем вдвое за этот год.

Отдельная благодарность за этот год тем детективам НАБУ, которые профессионально выполняли свои служебные обязанности! Что бы ни писали некоторые СМИ или телеэксперты - только при условии нашей общей работы будет результат. В этом году, несмотря на все, мы делали все чтобы эта работа была общей и, чтобы был результат. Думаю, нам это удалось.

Нельзя не вспомнить с благодарностью наших международных, американских и европейских партнеров, искренне переживают за наше становление и развитие и реально помогают в борьбе с коррупцией в Украине.

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В следующем году для нас будут важны три вещи.

Первое. Четко держать курс на внеполитическое соблюдение закона в следующем предвыборном году. Как бы ни использовали наши действия разные политики в своей риторике, для нас главным было, есть и будет соблюдение закона - именно это гарантирует будущее нашему государству, которое должна быть правовым.

И еще раз - мы преследуем по закону кого-то не за политические взгляды или занимаемые должности, не за принадлежность к определенной группе лиц или личные предпочтения, а лишь потому, что собраны достаточные доказательства свидетельствующие о фактах коррупционных преступлений и эти доказательства позволяют сначала сообщить о подозрении, затем утвердить обвинительный акт, а затем и поддерживать публичное обвинение в суде, что является другой нашей конституционной функцией.

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Второе. Приговоры в наших более 100 направленных в суд производствах, количество которых в следующем году будет расти. Мы нуждаемся в приговорах как в воздухе, а недопустимо долгий судебный процесс, очень часто не происходит или переносится на недели и месяцы, ставит под сомнение как нашу работу, так и увеличивает разочарование общества в правосудии в целом.

Без рассмотрения наших обвинительных актов в разумные сроки мы будем напоминать собаку на цепи - лает и кусает, однако не может защитить своего хозяина, которым является украинский народ от преступника коррупционера. Общество же ждет законного и справедливого наказания коррупционеров, а не просто пиар вокруг громких обысков, выемок, задержаний или подозрений.

По моему глубокому убеждению эту проблему должен решить независимый Антикоррупционный суд. Как я неоднократно говорил в этом году, этот суд нужен "не сегодня, не завтра, а еще вчера" и хорошо понимаю все проблемы создания независимого суда, который, надеюсь рассматривать наши производства уже 2018 году.

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Третье. Очень тонкий момент - законодательное обеспечение нашей деятельности. Мы понимаем, что законодательство должно меняться, чтобы отражать общественные процессы и потребности, и среди народных депутатов есть много потенциальных наших фигурантов. Так говорит Закон.

Однако, очень хочется, чтобы в парламенте перестали пытаться с помощью законов ограничить наши права в досудебном расследовании, поскольку общественные потребности сейчас - не защита депутатов от уголовного преследования за коррупцию, а даже очень наоборот.

В то же время, спасибо парламентариям за поддержку пока на уровне профильного комитета законопроекта № 7271, что позволит гарантировать САП стабильность от попыток сокращения прокуроров, как это было в этом году.

Поэтому, спасибо всем, кто нас поддерживал и болел за наше дело в этом году!"

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Источник: https://censor.net.ua/n3042168
 
 
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посадите гройсмана,порохла,ахметова,медведчука и новинского..хотя лучше когда это все дерьмо будет на 2м под землей
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петю садить нельзя, он так отожрался шо в дверь камеры не влезит.
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Это первая команда этих органов, и откровенно слабая, нужно признать. На таких должностях нужны волкодавы, а не комнатные песики.
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ничё, научатся. пару-тройку посадят - по-смелее и по-наглее станут. озверин - он со временем приходит. )
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Нет. Если его нет вначале,то потом ты сам выстраиваешь комнатные условия для себя и своей команды. Они должны быть другими, пока САП ничем не отличается от любого другого подразделения старой прокуратуры.
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КОГДА НА ТЕБЯ ДАВИТ ВСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАШИНА, НО ТЫ ПРИ ЭТОМ ЕЩЁ БОРЕШЬСЯ, ТО ЭТО НЕ ПЕСИКИ, А ВОЛКОДАВЫ. ИМ ПРОСТО НЕ ДАЮТ УХВАТИТЬ ХОРОШЕНЬКО КОРРУЦИОНЕРОВ ЗА ГОРЛО - А ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ОТСУТСТВИЕ ЧЕСТНОГО СУДА.
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Волкодавы Сытник и Холодницкий? Цьогоріч НАБУ і САП "встали на ноги" і почали працювати на повну потужність. Наступного року важливими будуть три речі, - Холодницький - Цензор.НЕТ 5882 Смешно.
Цьогоріч НАБУ і САП "встали на ноги" і почали працювати на повну потужність. Наступного року важливими будуть три речі, - Холодницький - Цензор.НЕТ 3650
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Знаете ребята из САП и прочих структур --- ваш горячий цех оправдает себя лишь в том случае --- если вам ЗАРПЛАТУ УКраинский народ будет платить за количество РЕАЛЬНО посаженных в тюрьмы ВОРОВ чиновников на реальные большие сроки . А пока вы БАЛАБОЛЫ !!!
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так потому от Пеци и требуют создать спец антикор суд (НЕЗАВИСИМЫЙ!), а Офшорный- такого сцытся
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Более чем за 2,5 года существования антикоррупционных структур многие просто разочаровались и потеряли доверие выданное некогда авансом. К тому же НАБУ его осталось всего 6 %.А глядя на работу антикор.бюро такое чувство, что их основная задача написание постов в соцсетях, сбор лайков и мерение силой с другими правоохранительными органами, да и чем им поможет свой спецсуд когда законы и судьи там будут те же.
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Для образованного, интеллигентного, физически здорового мужчины триада :риоритетов
1) бабло;
2) горіляччя;
3) голі бабіщі.
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О какой работе идёт речь, когда НАБУ показали только как красиво умеют провоцировать на взятку, что идёт в разрез с законными методами. Ещё некоторые агенты показали свой элитный автопарк.
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Боротьба з коропцією на Україні???..................
.. Ні - не чув..............
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наЕбу то такое наЕбу = крику много толку мало
хоть одно чмо с миллионной наличкой пострадало?
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В НАБУ сейчас очень заняты возвратом денег Яныку, что уже в бюджете страны. Своеобразно они представляют себе борьбу с коррупцией, но если б они так боролись с коррупцией как сражаются за деньги легитимного у нас бы была уже другая страна.
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они импотенты но очень дорогие и блабла много Цьогоріч НАБУ і САП "встали на ноги" і почали працювати на повну потужність. Наступного року важливими будуть три речі, - Холодницький - Цензор.НЕТ 3751
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так зрозумів холодницький привітав нас з перемогою ?
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я не буду содержать ни прокуГотуру ни ментов ни решалку - хрен им по всей морде - и трусняковых тоже
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Как всё красиво на словах.Только у Сытника из результатов 21 млн.грн.возвращённых в бюджет. и это за всё время, не за год,и полтора миллиарда денег украинцев, положенных себе в карманы.
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По заключению общественного совета добродетели более 60 % вероятных антикоррупционных судей будут недобросовестные и всё это за большие зарплаты. И у НАБУ есть свой карманный Соломенский суд к тому же, просто Бюро нужно не в политику заигрываться, а доказательства собирать нормально, без нарушений.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ этом году НАБУ и САП "встали на ноги" и начали работать на полную мощность. В следующем году важными будут три вещи, - Холодницкий
 
 
 
 
 
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