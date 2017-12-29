 Наемники РФ не дали наблюдателям проверить место отвода тяжелого вооружения вблизи Новоазовска, - ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что контролируемые Россией террористы не разрешили представителям миссии проехать восточнее села Верхнешироковское Новоазовского района в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ со сылкой на УНИАН.

"Три вооруженных члена "ДНР" остановили патруль СММ на блокпосту, расположенном к западу от подконтрольного "ДНР" села Верхнешироковское (бывший Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя), и не разрешили наблюдателям проехать в восточном направлении, ссылаясь на приказы своих командиров. Кроме того, они заявили, что двигаться дальше опасно", - заявили наблюдатели.

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Отдельно сказано, что в не подконтрольных правительству Украины районах за пределами определенных координат отвода вооружения наблюдатели патруля СММ видели 2 буксируемые гаубицы (Д-30) и 5 самоходных гаубиц (2С1), а также отметили, что там до сих пор не хватает 2 самоходных гаубиц (2С1), которые были отведены ранее.

"На месте размещения отведенного тяжелого вооружения вооруженный член "ДНР" отказал наблюдателям в доступе к части комплекса, ссылаясь на распоряжение своих командиров", - говорится в отчете.