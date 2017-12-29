 МОН запретило вузам использовать сайты с доменами ".ru" и ".ру". ДОКУМЕНТ

Такое поручение создано в соответствии с Доктриной информационной безопасности, утвержденной Указом президента №47 от 25.02.2017, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
Согласно указу, ограничение доступа к доменным зонам ".ru" и ".ру" должно не допустить нанесения "вреда интересам Украины в информационной безопасности".
Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ разрешается и предоставляется определенному кругу сотрудников.
По данным издания, соответствующие поручение от Кабмина получили все министерства.
МОН обязало учреждения ограничить также и использование российских почтовых сервисов Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях.
Ну и нужно будет учебные планы корректировать - искать украиноязычные книги (что нифига не просто) или качать русскоязычную книгу дома и заливать потом студентам на флешки и прочие гуглдрайвы.
Питання. А якщо сайт зареєстровано фашистами на окупованих територіях, але з доменом .ua - він одразу є патріотичним?
А як з численними сайтами .info, .md, .net і т.д., які хостить, наприклад, портал ukr.net, і які ЩОДЕННО праславляют іканаміческо-скрєпниє і рєлігіозно-тєхнічєскіє дастіженія Рассєї?
Потому что доменное имя - это не хостинг и нифига не определяет местоположение и содержимое ресурса.
Профессионалы, чтоб их.
Отак от.