 МОН запретило вузам использовать сайты с доменами ".ru" и ".ру". ДОКУМЕНТ

Такое поручение создано в соответствии с Доктриной информационной безопасности, утвержденной Указом президента №47 от 25.02.2017, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

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Согласно указу, ограничение доступа к доменным зонам ".ru" и ".ру" должно не допустить нанесения "вреда интересам Украины в информационной безопасности".

Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ разрешается и предоставляется определенному кругу сотрудников.

По данным издания, соответствующие поручение от Кабмина получили все министерства.

МОН обязало учреждения ограничить также и использование российских почтовых сервисов Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях.