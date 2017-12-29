EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, Общество
  1052  34
Все про:вуз (605) запрет (1167) интернет (1381) сайт (220) Минобразования (862)

 МОН запретило вузам использовать сайты с доменами ".ru" и ".ру". ДОКУМЕНТ

Министерство образования и науки Украины поручило ограничить доступ к доменным зонам ".ru" и ".ру" высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении.

Такое поручение создано в соответствии с Доктриной информационной безопасности, утвержденной Указом президента №47 от 25.02.2017, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Читайте также: Венецианская комиссия не требует изменить языковую статью закона об образовании, - замминистра Хобзей

Согласно указу, ограничение доступа к доменным зонам ".ru" и ".ру" должно не допустить нанесения "вреда интересам Украины в информационной безопасности".

Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ разрешается и предоставляется определенному кругу сотрудников.

По данным издания, соответствующие поручение от Кабмина получили все министерства.

МОН обязало учреждения ограничить также и использование российских почтовых сервисов Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях.

МОН запретило вузам использовать сайты с доменами .ru и .ру 01

Источник: https://censor.net.ua/n3042164
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ща зрадобидло почне смрдіти шо мовляв немає більше проблем і шо люди з голоду пухнуть в чергах у супермаркетах..
 показать весь комментарий
 
 
почему пухнут? МОН запретило вузам использовать сайты с доменами ".ru" и ".ру" - Цензор.НЕТ 4367 Радостно кричат Слава Чоколадному хуйлу МОН запретило вузам использовать сайты с доменами ".ru" и ".ру" - Цензор.НЕТ 6747
 показать весь комментарий
 
 
по мнению порохоботов идеальная страна-это Северная Корея. там все поголовно- порохоботы были бы))
 показать весь комментарий
 
 
О, "апухшіє" від "гєнацида" підтягнулись мля..
 показать весь комментарий
 
Ну до этого зрадобыдлу не долго осталось...о том что бабушки покупают в аптеках по одной таблеточке...а в магазинах по одному варенику...они уже давно истерят.....
 показать весь комментарий
 
 
+++ Так, вони всі в чергах за одним вареником стоять)))
 показать весь комментарий
 
Ну, зрадобыдло или нет, а президент ничерта не понимает в том, как работают интернеты. Если запрет почтовиков еще имеет какой-то смысл, то ограничение доступа к какому-нибудь "Интуиту" и сайтам российских универов, на которых часто лежат учебные материалы и практикумы не имеет ничего общего с защитой данных. Не веришь - купи домен, отправь на него GET со своего компа и попробуй что-нибудь украсть или что-нибудь подложить на свой комп. Худшее, что ты можешь сделать - заслать в свой браузер порнобаннер.
 показать весь комментарий
 
Дивний ви, а нащо українцям учбові матерілаи на російській мові, ще перекладати їх, таким же чином можна скачати з бібліотеки Конгресу на англійській.
 показать весь комментарий
 
На первом-втором курсе очень мало кто может в английский язык, а годных переводов на украинский в моей специальности (КН, искусственный интеллект) не было и нет. До середины третьего курса учились исключительно по русскоязычным переводам, которые чаще всего лежат именно на ру серваках. Потом, конечно, переползли на английские оригиналы, но не сразу и не все.
Ну и нужно будет учебные планы корректировать - искать украиноязычные книги (что нифига не просто) или качать русскоязычную книгу дома и заливать потом студентам на флешки и прочие гуглдрайвы.
 показать весь комментарий
 
Только что из "Варуса" . 40 минут в очереди , все "пухнут" . Работай , чтобы не опухнуть !
 показать весь комментарий
 
А " SU" (Ссу) почему забыли..?? Этот домен сейчас у винторогих скотов почете...
 показать весь комментарий
 
 
И РФ тоже ....это все гавно из паРаши нужно блокировать.....
 показать весь комментарий
 
 
Более того, похоже что в документе ошибка - думаю как раз ".рф" там и должно быть вместо ".ру"
 показать весь комментарий
 
Скорее всего да....домена РУ не существует.....но есть домен РУС....
 показать весь комментарий
 
На жаль то є..."совієт юніон"...такий собі домен для совкодрочерів.....
 показать весь комментарий
 
Чебурнет взагалі потрібно заблокувати.
 показать весь комментарий
 
Надо заблокировать все сайты с доменом ru.
 показать весь комментарий
 
 
Здійснилися, нарешті, мрії ідіотів, котрі з 1991 року гавкали москальською мовою про утиски по москальській мовній ознаці та приналежності до соціальної групи "москаль звичайний". ))) Досі не бачив жодної підстави щоб це підтвердити, але зараз можу з впевненістю констатувати: вони догавкалися.
 показать весь комментарий
 
 
Винторогие открыли портал фейковых новостей про Украину "Ukraine.RU" ещё и ссылки на него постят в соцсетях типо это украинские новости.
 показать весь комментарий
 
 
В связи изменением геополитической обстановки в мире и распадом CCCР домен pos.su переходит на домен pos.ru
 показать весь комментарий
 
 
Це все добре, однак...
Питання. А якщо сайт зареєстровано фашистами на окупованих територіях, але з доменом .ua - він одразу є патріотичним?
А як з численними сайтами .info, .md, .net і т.д., які хостить, наприклад, портал ukr.net, і які ЩОДЕННО праславляют іканаміческо-скрєпниє і рєлігіозно-тєхнічєскіє дастіженія Рассєї?
 показать весь комментарий
 
Это отдельная тема. "IT специалисты" уверены, что все сайты .ru - в России и все шпионят. Им же, бл, невдомёк, что можно сайт и на каком-нибудь godaddy захостить и прикрепить к нему домен .ru, а можно купить хостинг прям в Москве и прикрутить домен .ua
Потому что доменное имя - это не хостинг и нифига не определяет местоположение и содержимое ресурса.
Профессионалы, чтоб их.
 показать весь комментарий
 
После удаления яндекса со своего компа у меня на следующий день винда освободила еще 6 гигов памяти.
Отак от. МОН заборонило вишам використовувати сайти з доменами ".ru" і ".ру" - Цензор.НЕТ 273
 показать весь комментарий
 
 
Оце так реформа вищої освіти!!! Ще треба заборонити ставити двійки синьою ручкою!! І заживемо!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМОН запретило вузам использовать сайты с доменами ".ru" и ".ру". ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх