 Российский беспилотник "Орлан-10" был сбит в небе Донбасса 28 декабря первой ракетой, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "28 декабря около 22:00, средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины первой ракетой был сбит беспилотный летательный аппарат противника "Орлан-10".
Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Зайцево - Кодыма - Семигорье.
Данный факт является очередным доказательством грубых нарушений российско-оккупационными войсками новогодне-рождественского перемирия и минских договоренностей. Ведь применение беспилотных летательных аппаратов запрещено".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в зоне проведения антитеррористической операции украинские военные сбили беспилотник российского производства типа "Орлан-10".
А что до попадания ракеты - так она ведь скорее всего рядом взорвалась. А следы от картечи не так уж и заметишь. Но, по любому они не порубили БПЛА в капусту.
https://censor.net.ua/video_news/413876/pogranichniki_obnarujili_rossiyiskiyi_bespilotnyyi_kompleks_orlan10_v_azovskom_more_videofotoreportaj?
А тут - бах, и сбили.
Где-то нас наё....
интересно - а сколько наша ракета, сбившая Орлан, стоит?..
(это по данным мокшей)