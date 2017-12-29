 Российский беспилотник "Орлан-10" был сбит в небе Донбасса 28 декабря первой ракетой, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "28 декабря около 22:00, средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины первой ракетой был сбит беспилотный летательный аппарат противника "Орлан-10".

Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Зайцево - Кодыма - Семигорье.

Данный факт является очередным доказательством грубых нарушений российско-оккупационными войсками новогодне-рождественского перемирия и минских договоренностей. Ведь применение беспилотных летательных аппаратов запрещено".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в зоне проведения антитеррористической операции украинские военные сбили беспилотник российского производства типа "Орлан-10".



