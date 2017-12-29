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 Российский беспилотник "Орлан-10" был сбит в небе Донбасса 28 декабря первой ракетой, - штаб АТО

В четверг, 28 декабря, в зоне проведения антитеррористической операции украинские военные сбили беспилотник российского производства типа "Орлан-10".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "28 декабря около 22:00, средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины первой ракетой был сбит беспилотный летательный аппарат противника "Орлан-10".

Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Зайцево - Кодыма - Семигорье.

Данный факт является очередным доказательством грубых нарушений российско-оккупационными войсками новогодне-рождественского перемирия и минских договоренностей. Ведь применение беспилотных летательных аппаратов запрещено".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в зоне проведения антитеррористической операции украинские военные сбили беспилотник российского производства типа "Орлан-10".

Источник: https://censor.net.ua/n3042162
 
 
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Невже знайшли уламки?.................................
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фотки журналюги как правило, просто находят в инете, хорошо еще что хоть фотку орлана наши (могли какую нибудь хрень выложить). Кроме того после попадания ракеты он бы не так хорошо сохранился, как тот что на фото - он скорее всего был сбит из стрелкового оружия, а может и сам рухнул (что частенько случается с кацапской техникой)
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Но, такой фотки еще не было.
А что до попадания ракеты - так она ведь скорее всего рядом взорвалась. А следы от картечи не так уж и заметишь. Но, по любому они не порубили БПЛА в капусту.
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Помню месяц назад похожий Орлан-10 в Азовском море наши вылавливали,видно многие уже не летают,но плавать умеют...
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)) руцкие под принцип запуска своих ракет подгоняют "запустил - утонул". пока правда есчо плавают, но до окияна уже не долетают.
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Уламки знайшли .. Прийде час - і тебе знайдуть, андруша... Российский беспилотник "Орлан-10" был сбит в небе Донбасса 28 декабря первой ракетой, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 6018
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Не, зародился в шахте и оттуда вылетел.

А тут - бах, и сбили.
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это он, как тот малэньки птэнэц, решыл лететь на Солнце! но подпалило Солнце его неокрэпший крылья и рухнул птэнэц на зэмлю как кусок говна
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Ну, ни х№ра себе! Первой ракетой!!!!! Это на грани фантастики! А разве это не должно быть закономерностью????????
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Ракеты как правило имеют тепловую головку наведения, а беспилотник имеет очень слабый тепловой силуэт мало отличающийся от силуэта той же птицы. Ракеты с радиолокационной головкой наведения как правило больше размером и в разы дороже и сбивать ими беспилотники нецелесообразно, да и опять же та же проблема с размерами беспилотника....
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значит жизни Украинских Воинов дороже ракеты
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минские бумажки протухли и завонялись еще в 2015. давно пора применять и "ольху" и авиацию и "точки" с "пионами"
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в переводе на кацапский : "нех#й шастать"
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Это интересно/Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще до 10 лет . Общий объем закупок может составить до $1,7 млрд .07 апреля 2016.
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Интересно какой ракетой. Стрелой или осой.
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Те идут по тепловому следу, а тут двигатель внутреннего сгорания. Но даже если головка самонаведения и захватила цель, то боюсь, стоимость той зенитной ракеты будет больше чем этот простейший беспилотник. Надо искать другие способы борьбы с ними
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ZRN-01 Stokrotka использует неуправляемые ракеты РС-80ПО

Російський безпілотник "Орлан-10" збили в небі Донбасу 28 грудня першою ракетою, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 6666
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И какой толк от неуправляемой ракеты? Если только залпом 10-150 штук.
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дело не количестве ракет, а в стоимости такого залпа.
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Дело не в стоимости беспилотника, с такими рассуждениями их вообще можно не сбивать. Дело в том, каких бед натворят артилеристьі по результатам его полета.
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Только фото 2016 года.

Где-то нас наё....
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ну пгостите, другого фото редактора цензора не нашли!
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та фото-дело пятое,главное сколько жизней Украинских Воинов сберегли!
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Утверждают что "птичка" на 10 лимонов зеленых тянет. Неплохая охота получилась ....
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"Примерная стоимость одного комплекса - около 5,6 млн долларов США."

интересно - а сколько наша ракета, сбившая Орлан, стоит?..
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Весь комплекс стоит около 6 млн. Сама "птичка" 1,5-2 млн.
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6 млн. стоит один беспилотник

(это по данным мокшей)
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Стоимости в инете не нашёл, но чтоб птичка взлётным весом в 14кг и запускаемая с простейшей катапульты стоила 1,5-2млн долларов верится мало. Хотя х. его знает/
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Сбит первой ракетой? А зачем тогда вторую ракету выпустили?...а если вторую не запускали то почему не сказать "одной ракетой"? И о каких ракетах речь?...С300 дороговато пулять по беспилотникам, учитывая что должны быть на вооружении ракеты соответствующего класса для подобных мишеней.
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а может ракетой Patriot,какая тебе разница,может ты шпиен?
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Как правило БПЛа не сбивают ракетами с тепловым наведением. Мни БПЛа, как орлан, валят кинетическими зарядами с большим радиусом поражения. Т.е. при наличии радаров позволяющих идентифицировать БПЛа и методом триангуляции определяется его положение и траектория движения. С этим хорошо справляются артиллерийские радары. Далее даётся команда на запуск неуправлемой ракеты с большим радиусом поражения в рассчитанную зону поражения. На небольших высотах эту херню сбивают картечью даже с гладкоствольных ружей.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийский беспилотник "Орлан-10" был сбит в небе Донбасса 28 декабря первой ракетой, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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