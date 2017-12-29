 "Выручка Украины от аграрного экспорта превысила $16 миллиардов", - Трофимцева

Как передает Цензор.НЕТ, Украина за одиннадцать месяцев текущего года экспортировала сельскохозяйственной продукции на 16,4 млрд долл., что на 19% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя профильного министра Ольгу Трофимцеву.
"За январь-ноябрь текущего года экспорт нашей продукции увеличился на 2,7 млрд долл., или на 19%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 16,4 млрд долл.", - сказано в сообщении. Трофимцева отметила, что географическая структура экспорта украинской аграрной и пищевой продукции остается неизменной.
"Мы экспортируем в основном в страны Азии с долей 43%, а это почти 7,04 млрд долл. Только Индия импортировала нашей продукции за этот период более чем на 1,8 млрд долл. Доля стран Европы составила 31,8%, или 5,2 млрд долл., и африканские страны - 14,5%, или 2,4 млрд долл.", - цитирует замминистра пресс-служба.
А села Украины просто исчезают сотнями в год.
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Как "кормильцев" на Донбассе кормить перестали - так и превысила.
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