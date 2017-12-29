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 Политика Украины, Экономика
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 "Выручка Украины от аграрного экспорта превысила $16 миллиардов", - Трофимцева

Наша страна экспортирует агропродукцию в основном в страны Азии с долей 43%, а это почти 7,04 млрд долл.

Как передает Цензор.НЕТ, Украина за одиннадцать месяцев текущего года экспортировала сельскохозяйственной продукции на 16,4 млрд долл., что на 19% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя профильного министра Ольгу Трофимцеву.

"За январь-ноябрь текущего года экспорт нашей продукции увеличился на 2,7 млрд долл., или на 19%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 16,4 млрд долл.", - сказано в сообщении. Трофимцева отметила, что географическая структура экспорта украинской аграрной и пищевой продукции остается неизменной.

"Мы экспортируем в основном в страны Азии с долей 43%, а это почти 7,04 млрд долл. Только Индия импортировала нашей продукции за этот период более чем на 1,8 млрд долл. Доля стран Европы составила 31,8%, или 5,2 млрд долл., и африканские страны - 14,5%, или 2,4 млрд долл.", - цитирует замминистра пресс-служба.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Переход от экспорта сырьевых материалов к продаже готовой продукции, - Кубив презентовал Экспортную стратегию Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3042160
 
 
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Выручка не Украины, а пары-тройки латифундистов, захапавших все государственные чернозёмы, да ещё и получающие миллиардные дотации.
А села Украины просто исчезают сотнями в год.
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Не "виручка України", а "виручка" бахматюка і йому подібних бандюків!
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Выручка Украины от аграрного экспорта превысила $16 миллиардов
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Как "кормильцев" на Донбассе кормить перестали - так и превысила.
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Посмотрел в гугле. Это меньше чем при Януковиче.
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Так тогда убийц кормили, а теперь людей.
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Достигнем уровня как при Януковиче через 20 лет. Так говорил Саакашвили?
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Ты далек от экономики, не твое, не лезь. Иди на ветку про пэрэмоги. Можешь заглянуть на ветку, где пэтя согласен газ у хуйла купить
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Ой-ой-ой, впердун-іканаміст образився, яка біда! "Выручка Украины от аграрного экспорта превысила $16 миллиардов", - Трофимцева - Цензор.НЕТ 8609
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Ага ,видимо поэтому и стоит картошка по 10 гривен ,шо там с экспортом яиц ,они уже по 30 ,ну про экспорт мяса и говорить страшно .....
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Почему кацапы идиоты? Хотя это риторический вопрос,

Продам картошку

3.5 грн.
Продам картошку,белых и красных сортов.Сорт Таисия, белая внутри, белая снаружи. Чернозем но качество отличное, фасованная в сетку.Сорт Лабела крас... Ціна: 3.5 грн.
Черкаська обл., Владимир Александрович, 29-12-2017, Продам / купити "Выручка Украины от аграрного экспорта превысила $16 миллиардов", - Трофимцева - Цензор.НЕТ 2625
Продам насінневу картоплю, сорт Гранада і Королева Анна, Черниговская обл
4 грн.
Продам картоплю 2 репродукціі Королева Анна 3 тон і Гранада 1,5-2 тони,телефонувати за вказаним далі номером Володимир Ціна: 4 грн.
Чернігівська обл., Володимир, 29-12-2017, Продам / купити
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своих сначала накормить надо , цены- глаза на лоб лезут , агробароны в селах незнают счет джипам , себе , деткам , женам и плядям , коров - ноль , свиней тоже , ни одной фермы , штат - 2-3 бухгалтера и 5 сторожей , зерно , подсолнух ,кукуруза ... прям с поля на порты , зашибись живем , пархатому есть чем гордиться!
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якось фіолєтово яка в олігархів виручка
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Я рад за них. Как раз хватит для того, чтобы рассчитаться с Суркисами, наложившими арест на счета Привата.
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Украине и дальше нужно развиваться в этой области
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Развивать переработку уже наконец то, а то турки покупают наше зерно и продают муку. Неужели для этого ума много надо?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Выручка Украины от аграрного экспорта превысила $16 миллиардов", - Трофимцева
 
 
 
 
 
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