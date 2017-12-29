EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  635  3
Все про:контрразведка (55) СБУ (12007) экономика (3398) Грицак Василий (300)

 Экономическая контрразведка останется за СБУ при создании Нацбюро финансовой безопасности, - Грицак

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак уверен, что при запуске работы Национального бюро финансовой безопасности функции экономической контрразведки останутся у спецслужбы.

"В случае принятия закона и создания этого органа (Нацбюро финансовой безопасности. - Ред.), конечно, какая-то часть полномочий перейдет к ним. Но я убежден, что за Службой безопасности останутся вопросы защиты объектов критической инфраструктуры, то есть - экономическая контрразведка", - сказал В.Грицак в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, уже сейчас СБУ максимально отходит от документирования экономических преступлений как таковых, поскольку этим занимаются другие государственные органы.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: "Граждане Украины знают: наши спецслужбы не позволят врагу реализовать свои планы", - Турчинов поздравил контрразведчиков

"Мы интересуемся вопросами, связанными, к примеру, с тем, в каком состоянии дамба Киевской ГЭС, какого качества и откуда завозятся ТВЭЛы для атомных электростанций,- это то, чем должна заниматься экономическая контрразведка", - пояснил В.Грицак.

Источник: https://censor.net.ua/n3042159
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это ХОРОШО !!! А как с Гонтаревой быть ??? Где контр разведка и где Гонтарева ?
 показать весь комментарий
 
Все СИЗО ФСБУ забито бизнесменами. Выбивают бабло. Как ФСБУ может от этого отказаться? Вот и придумали финансовую контразведку. По статье "финансирование терроризма" хватают всех подряд и дела засекречивают, пока не заплатят.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкономическая контрразведка останется за СБУ при создании Нацбюро финансовой безопасности, - Грицак
 
 
 
 
 
 вверх