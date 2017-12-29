 Экономическая контрразведка останется за СБУ при создании Нацбюро финансовой безопасности, - Грицак

"В случае принятия закона и создания этого органа (Нацбюро финансовой безопасности. - Ред.), конечно, какая-то часть полномочий перейдет к ним. Но я убежден, что за Службой безопасности останутся вопросы защиты объектов критической инфраструктуры, то есть - экономическая контрразведка", - сказал В.Грицак в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, уже сейчас СБУ максимально отходит от документирования экономических преступлений как таковых, поскольку этим занимаются другие государственные органы.

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"Мы интересуемся вопросами, связанными, к примеру, с тем, в каком состоянии дамба Киевской ГЭС, какого качества и откуда завозятся ТВЭЛы для атомных электростанций,- это то, чем должна заниматься экономическая контрразведка", - пояснил В.Грицак.