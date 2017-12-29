EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, Общество
  1767  9
Все про:бюджет (4160) Министерство социальной политики (513) военнослужащие (3375) Рева (317)

 Рева: "С первого января 2018 все военнослужащие получат предусмотренные Бюджетом выплаты в большем размере"

Министр соцполитики Украины Андрей Рева дал разъяснение: решение правительства об отсрочке постановления №704 никоим образом на размер денежного обеспечения военнослужащих не повлияет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Минсоцполитики.

"Денежное обеспечение военнослужащих определяется Государственным бюджетом Украины, а поэтому решение об отсрочке постановления Кабинета Министров №704 никоим образом не может повлиять на размеры их денежного обеспечения. С первого января 2018 все военнослужащие получат предусмотренные Бюджетом выплаты в большем размере", - об этом заявил Министр социальной политики Андрей Рева 28 декабря во время пресс-конференции посвященной результатам работы Минсоцполитики в 2017 году, тем самым опровергнув недостоверную информацию относительно возможного уменьшения денежного обеспечения военнослужащих.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: За 15 лет в Украине в 22 раза выросло количество матерей-одиночек, - Рева

Денежное обеспечение военных и сотрудников силовых органов состоит из основных и дополнительных выплат. К основным выплат относится должностной оклад, доплата за военное (специальное) звание и выслуга лет. К дополнительным выплатам относятся премии, надбавки и другого рода доплаты.

"По действующим нормам дополнительные выплаты могут быть в разы больше  основных, и составлять большую часть денежного обеспечения. Постановление Кабинета Министров №704 предусматривало увеличение доли основных выплат за счет дополнительных, то есть, в постановлении говорится об изменении структуры денежного обеспечения, а не об изменении его объемов, пояснил Министр - Вместе с тем, денежное обеспечение военных является лишь частью проблемы их социальной защиты, и нормы, которыми денежное обеспечение регулируется, тесно связаны с другими, которые делали невозможным повышение основных выплат - в первую очередь речь идет о Законе "о пенсионном обеспечении военнослужащих".

А потому, вступления в силу Закона о реформе пенсионного обеспечения военнослужащих создаст условия для изменений в структуре их денежного обеспечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3042158
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И того -- оклад с 1 января 2018 года Генерал полковника Украинской армии --150 гривен в месяц ( за то что он ВОЕННЫЙ --у остальных значительно меньше ) --- оклад у командира полка Украинской армии 1200 гривен в месяц ( за то что он специалист и достиг таких высот в воинском деле ) ровно в три раза меньше чем оклад Уборщицы . Ай да молодец РЕВА !!! Ну конечно куда уж уменьшать еще можно !!!
 показать весь комментарий
 
 
У женщин-военнослужащих доплаты составляли значительную часть денежного довольствия. А пенсион, на эти доплаты, не насчитывался. Поэтому пенсия сержанта ВСУ, уволенной в запас, по выслуге лет (например, в 2008 году), в настоящее время, равна минимальной пенсии в Украине, т.е. 1372 грн. Акуеть, как справедливо!!! Щас грозятся добавить, по принципу "к большой пенсии - большие добавки, а к маленькой - х.уй". Пестец, как справедливо!
 показать весь комментарий
 
 
А еще рева военнослужащие слишком много жрут! Не то что ты!!!
 показать весь комментарий
 
 
Щоб б ти жив на одну среднюю пенсию ввійсбковослужбовців, которая в рази меньш мінімальної зарплати.... Душогуб....
 показать весь комментарий
 
наперсточники у власти(((( все говорили об одном а теперь рассказывают сказки, что можно было услышать от Ревы - обиженного на армию!
 показать весь комментарий
 
Замполит Рева -- никогда на армию не обижался !!!
 показать весь комментарий
 
Рева, поинтересуйся, о чем жалуются люди звонящие на горячую линию соцслужб, у вас там бардак происходит.
 показать весь комментарий
 
Пенсам терпилам уже пришло выплата за январь - без изменений Рева: "З першого січня 2018 року всі військовослужбовці отримають передбачені бюджетом виплати в більшому розмірі" - Цензор.НЕТ 2698
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРева: "С первого января 2018 все военнослужащие получат предусмотренные Бюджетом выплаты в большем размере"
 
 
 
 
 
 вверх