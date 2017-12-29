 Рева: "С первого января 2018 все военнослужащие получат предусмотренные Бюджетом выплаты в большем размере"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Минсоцполитики.

"Денежное обеспечение военнослужащих определяется Государственным бюджетом Украины, а поэтому решение об отсрочке постановления Кабинета Министров №704 никоим образом не может повлиять на размеры их денежного обеспечения. С первого января 2018 все военнослужащие получат предусмотренные Бюджетом выплаты в большем размере", - об этом заявил Министр социальной политики Андрей Рева 28 декабря во время пресс-конференции посвященной результатам работы Минсоцполитики в 2017 году, тем самым опровергнув недостоверную информацию относительно возможного уменьшения денежного обеспечения военнослужащих.

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Денежное обеспечение военных и сотрудников силовых органов состоит из основных и дополнительных выплат. К основным выплат относится должностной оклад, доплата за военное (специальное) звание и выслуга лет. К дополнительным выплатам относятся премии, надбавки и другого рода доплаты.

"По действующим нормам дополнительные выплаты могут быть в разы больше основных, и составлять большую часть денежного обеспечения. Постановление Кабинета Министров №704 предусматривало увеличение доли основных выплат за счет дополнительных, то есть, в постановлении говорится об изменении структуры денежного обеспечения, а не об изменении его объемов, пояснил Министр - Вместе с тем, денежное обеспечение военных является лишь частью проблемы их социальной защиты, и нормы, которыми денежное обеспечение регулируется, тесно связаны с другими, которые делали невозможным повышение основных выплат - в первую очередь речь идет о Законе "о пенсионном обеспечении военнослужащих".

А потому, вступления в силу Закона о реформе пенсионного обеспечения военнослужащих создаст условия для изменений в структуре их денежного обеспечения.