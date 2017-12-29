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 Политика Украины
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 Бурбак считает вредными разговоры о закупке газа у "Газпрома"

Бурбак отметил, что газовый рынок Украины и Евросоюза должен быть демонополизирован.

Руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак считает вредными разговоры о закупке Украиной газа у российского "Газпрома". Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет РБК-Украина.

"Подход в отношении торговли с российским агрессором, между тем, должен остаться неизменным: закупочный контракт с “Газпромом” ни при каких обстоятельствах не может быть продлен. Разговоры или даже намеки на это - вредные. С 2020 года - только транзит", - написал он.

Бурбак также добавил, что президент России Владимир Путин "никогда не откажется от захватнической политики в отношении Украины". По его словам, "имперская госмонополия “Газпром” - это не бизнес, а инструмент агрессии".

"Отказ правительства Арсения Яценюка от закупок российского газа было правильным стратегическим решением. Тогда правительство провело энергетическую реформу, цель которой - полная энергетическая независимость страны на протяжении десяти лет, за счет собственной добычи газа, нефти и угля, диверсификации поставок топлива для атомной энергетики. Мы уважаем международное право и выполним решение Стокгольмского арбитража, который защитил наши права", - добавил он.

Бурбак считает вредными разговоры о закупке газа у Газпрома 01

Кроме того, Бурбак отметил, что газовый рынок Украины и Евросоюза должен быть демонополизирован.

"Не вообще, и не с 2020-го, а сейчас. Наши реверсные закупки должны сохраняться, расширяться, и вылиться в полноценное присоединение Украины к газовой сети Евросоюза. Уже сейчас Украина должна договариваться об импорте американского LPG-газа, который уже поступает (!) в Литву и Польшу", - отметил он.

Также он добавил, что если Европа хочет быть свободной, проект Nord Stream 2 должен быть окончательно похоронен в 2018 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3042156
 
 
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і Стокгольмський арбітраж теж, але що вам, зрадо-люмпенам, вердикт якогось міжнародного суду
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правильно бурбак говорит
у фирташа надо купить, а он уже пусть у гаспрома покуает
пасипака
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Розмови це шкідливо, а закупівля це що, нормально?
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А гарант-ні...Так що нє раскачівайте лодку (будку)...
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чичас барыги его объявят агентом кремля шатающим чоколадную будку Бурбак считает вредными разговоры о закупке газа у "Газпрома" - Цензор.НЕТ 6780
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В сраку бурбака и его мнение. Пэтя знает шо говорит, он рэформатор и ночи не спит, все о стране думает
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точно, запихает в будку торт, сразу мысль....... а как народ?
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Народ? Не думаю, что эти люди употребляют ЭТО СЛОВО, когда думают - как ещё больше постричь "овец". Слово НАРОД будут говорить те люди, кто реально будет думать о НАРОДЕ и УКРАИНЕ.
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Бурбак считает? Шо оно там считает? Шавка рассуждает о геополитике, не желая признавать, что Украину давно уже "играют" без ее на то согласия. Мнение таких как он "стратегов" в мире давно никого не интересует. Пусть посмотрит какие тарифы насчитали людям, хоть немного задумается о том, как выживать государству. Ушлепок.
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Є рішення Стокгольмського арбітражного суду стосовно щорічної купівлі Україною 5 млрд кубів та сплати боргу "Газпрому" в розмірі 2 млрд. доларів ..................... А хто там як вважає, то його особисті проблеми.................... ЄС дипломатично поставив ублюдків на місце.................... Бурбак считает вредными разговоры о закупке газа у "Газпрома" - Цензор.НЕТ 6831
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Согласен с Бурбаком на все 100. Пока идет война и оккупация украинских территорий прямая покупка газа у РФ имеет гораздо больше политических издержек и рисков, чем возможной экономии. Сейчас главнейшая задача демонополизация и диверсификация газового рынка Украины, максимальная интеграция в энергетическую инфраструктуру Европы. В этом случае ни один поставщик не сможет выкручивать нам руки и шантажировать. Только после создания такой площадки, можно иметь дело напрямую с капурляндией, никак не раньше.
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Розважаєшся?З їхніми відрізаними головами пограєшся.
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Вчені рахують шкідливими розмови про секс перед сексом.)))
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Мы скоро газ в балонах из Польши возить будем.Потому,что вы уже задрали украинцев вашими драконовскими ценами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБурбак считает вредными разговоры о закупке газа у "Газпрома"
 
 
 
 
 
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