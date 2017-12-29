 За приездом в Украину воров в законе очень часто стоит ФСБ, - Князев

За приездом в Украину с территории Российской Федерации многих так называемых "воров в законе" очень часто стоит ФСБ РФ. Об этом в интервью УНИАН сказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ.
"Оказалось, их много приехало из России. Мы увидели, что за этим очень часто стоит Федеральная служба безопасности Российской Федерации. После задержания кто-то молчал, а кто-то говорил: получил команду или рекомендацию прибыть в Украину, поселиться в определенном регионе и жить, как и до этого жил. То есть, совершать правонарушения, создавать незаконные преступные организации, сращиваться с ослабленным государственным аппаратом", - пояснил Князев.
Он сообщил, что полиция до середины 2016 года "очень редко" докладывала об "эффектных задержаниях".
"Где-то до середины прошлого года полиция в своих отчетах или руководители полиции в своих речах вообще очень редко докладывали обществу об эффектных задержаниях или реализации выявления правонарушений, их расследования, в котором документировали бы роль так называемых "воров в законе". Число этих субъектов на территории Украины в разы увеличилось", - сказал Князев.
списки воров есть? в Украине вообще есть СБУ, погран.служба, полиция в конце концов? списки передаются пограничникам и запрет на въезд на пять лет, как минимум. потом снова и так всегда. объяснять причину не обязаны. всего делов-то. импотенты!
и следующие будут уже понимать зачем их сюда ФСБ шлет.
не потрібно валити все на ФСБ, це український парламент провалив таке голосування...