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 Политика Украины
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Все про:вор в законе (146) Нацполиция (6611) Россия (67575) ФСБ (1158) Князев (166)

 За приездом в Украину воров в законе очень часто стоит ФСБ, - Князев

По словам главы Нацполиции, воры получали приказы создавать преступные организации и сращиваться с ослабленным государственным аппаратом.

За приездом в Украину с территории Российской Федерации многих так называемых "воров в законе" очень часто стоит ФСБ РФ. Об этом в интервью УНИАН сказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ.

"Оказалось, их много приехало из России. Мы увидели, что за этим очень часто стоит Федеральная служба безопасности Российской Федерации. После задержания кто-то молчал, а кто-то говорил: получил команду или рекомендацию прибыть в Украину, поселиться в определенном регионе и жить, как и до этого жил. То есть, совершать правонарушения, создавать незаконные преступные организации, сращиваться с ослабленным государственным аппаратом", - пояснил Князев.

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Он сообщил, что полиция до середины 2016 года "очень редко" докладывала об "эффектных задержаниях".

"Где-то до середины прошлого года полиция в своих отчетах или руководители полиции в своих речах вообще очень редко докладывали обществу об эффектных задержаниях или реализации выявления правонарушений, их расследования, в котором документировали бы роль так называемых "воров в законе". Число этих субъектов на территории Украины в разы увеличилось", - сказал Князев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042155
 
 
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Такой у нас "забор" . И Сеня куда-то ускакал ...
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да забор нужен кроля в украину, дать миллиардов, хай сетку ставит
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Так арестуйте и обменяйте на наших пленных ребят. Или своих трогать не по "понятиям"?
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так воры давно у власти- это миллиардеры порошенко и компания, он не рокфеллер, который получил наследство- порошенко все украл
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Не зрозуміло,а на чорта ви їх взагалі пускаєте в Україну?
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Воры в законе (!) признаются в том, что сотрудничают с силовиками (!!!). Законник по определению не может иметь связей с государственными службами, такое признание - моментальный "зашквар" и "раскоронование". Tl;dr: имхо, те, кто говорит, что их прислало ФСБ - не воры и никогда ими не были.
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а зачем это говно пускать в Украину?
списки воров есть? в Украине вообще есть СБУ, погран.служба, полиция в конце концов? списки передаются пограничникам и запрет на въезд на пять лет, как минимум. потом снова и так всегда. объяснять причину не обязаны. всего делов-то. импотенты!
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достали своими "ворами в законе". Каждый месяц, то кого-то ловят, то рассказывают про сходняки...Примите, з-н как в Грузии: признал себя "вором" - десяточку (можно и больше) сиди в "казенном доме". Так нет, у нас Верховная Рада этот законопроект провалила, потому что депутаты и другие госчиновники, зачастую корешаться и "делают бизнес" с ворами. Внесите повторно такой закон, убедите депутатов проголосовать, а не рассказывайте постоянно, как вы героично с ними "боретесь".
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ну так пусть они тут упокоятся !
и следующие будут уже понимать зачем их сюда ФСБ шлет.
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так нехай МВС на чолі з Аваковим тисне на ВРУ з вимогою прийняти закон,який би дав модливість "злодіїв в законі" моментом на 10 років в тюрьму саджати....
не потрібно валити все на ФСБ, це український парламент провалив таке голосування...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа приездом в Украину воров в законе очень часто стоит ФСБ, - Князев
 
 
 
 
 
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