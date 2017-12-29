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 Экономика, Общество
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Все про:Кабмин (10202) субсидия (359) монетизация (24)

 С 1 января стартует первый этап монетизации субсидий, - Кабмин

С 1 января вводится первый этап монетизации субсидий на уровне поставщиков услуг.

Как передает Цензор.НЕТ, решение о введении в Украине монетизации субсидий с 1 января 2018 года было принято правительством по инициативе Министерства финансов.

В частности, Минфин разработал комплексный подход к реформированию системы расчетов за субсидиями, состоящий из трех этапов: монетизация расчетов за субсидиями на уровне предприятий, предоставляющих услуги, подготовка системы к осуществлению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантив и их верификация и т.п.) и монетизация субсидий на уровне домохозяйств.

Также читайте: Механизм монетизации субсидий будет запущен с января 2018 года, - Зубко

Кабинет министров принял решение о введении первого этапа монетизации субсидий с 1 января 2018 года.

Как отмечают в правительстве, целью этих изменений является переход на прозрачные и своевременные расчеты "живыми" средствами за субсидиями между государством и исполнителями услуг .

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Источник: https://censor.net.ua/n3042154
 
 
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Как же мы раньше жили без субсидий, ума не приложу. Света белого не видели. С 1 января стартует первый этап монетизации субсидий, - Кабмин - Цензор.НЕТ 6555
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и главное что окупалось все. и премии те кабинетные ЖКХшные твари себе миллионные писали...а сейчас главное с украинцев бабла вытащить. шоколадные реформы- это ухудшение уровня жизни. ни одной реформы которая что-то удешевила- НЕТ!
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То було тяжкоє наслєдіє царізма камунізьма.
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Перше питання коли це було РАНЬШЕ?і де це ви жили раньше без субсидій як що вони надаються вже давно!
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Выборы скоро, "гречка" в действии, за наш (кто платит налоги) счет. Как всегда, у шоколадной клоаки, по хитрохолтому и цинично.
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А туману то напустили, короче обычным людям пока наличных денег за субсидии не дадут.
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Дуже сумнівно щоб ця "влада" зробила щось добре для простих людей.....................
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаС 1 января стартует первый этап монетизации субсидий, - Кабмин
 
 
 
 
 
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