 С 1 января стартует первый этап монетизации субсидий, - Кабмин

Как передает Цензор.НЕТ, решение о введении в Украине монетизации субсидий с 1 января 2018 года было принято правительством по инициативе Министерства финансов.
В частности, Минфин разработал комплексный подход к реформированию системы расчетов за субсидиями, состоящий из трех этапов: монетизация расчетов за субсидиями на уровне предприятий, предоставляющих услуги, подготовка системы к осуществлению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантив и их верификация и т.п.) и монетизация субсидий на уровне домохозяйств.
Кабинет министров принял решение о введении первого этапа монетизации субсидий с 1 января 2018 года.
Как отмечают в правительстве, целью этих изменений является переход на прозрачные и своевременные расчеты "живыми" средствами за субсидиями между государством и исполнителями услуг .
царізмакамунізьма.