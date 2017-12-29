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 Происшествия, Общество
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 Грицак: Предатель и наемник ЧВК "Вагнера" Алексей Лифенцев - родственник одного из погибших в сбитом Ил-76 десантников

Среди погибших десантников самолета Ил-76, к крушению которого в 2014 году причастна ЧВК "Вагнера", был близкий родственник одного из российских наемников.

Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

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Он сообщил, что СБУ продолжает работу по установлению наемников ЧВК "Вагнера" к военным преступлениям на территории Украины и других государств.

"На сегодняшний день нами установлено уже более 2 тысяч человек из ЧВК", - уточнил он.

Глава СБУ сообщил о том, что один из украинских десантников, погибших при крушении сбитого террористами Ил-76, был родственником наемника из ЧВК "Вагнера".  

"Вы помните сбитый Ил-76 над Луганским аэропортом в июне 2014 года, когда погибло 40 десантников и 9 членов экипажа. Среди погибших был и командир отделения 25-й Днепровской воздушно-десантной бригады ВСУ старший солдат Олег Лифинцев, родом из Каховки. Мы установили, что его родственник Алексей Лифинцев - предатель Украины из Севастополя, проходит службу в "ЧВК Вагнера" и занимает должность командира минометной батареи, его личный номер М1184", - сказал Грицак.

По его словам, у украинской спецслужбы есть документальная информация, что часть "вагнеровцев" почти ежедневно летом 2014 года обстреливали Луганский аэропорт.

"Мы устанавливаем степень родства этих людей, но могу сказать, что это близкий родственник, и представьте себе, десантник был в Ил-76, а его родственник – служит в ЧВК", - подытожил Грицак.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042151
 
 
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Рэва не хочет этому борову диету прописать？
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Тебе не кажется, что он слишком много жрет? Скоро уже морда в телевизор не влезет.
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Ну ЧЁ, перцы, анал зудит, свобода слова в Украине! Можно на Петю наехать, или на Сеню, или на Югика... Крутые вы хлопци! Хотя, думается мне, что при Витьке Янукевиче сидели как мыши, язык в опе. Про майдан только по телевизору, страшно, очко жим-жим. Давай, теперь можно, рви баян!
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Підтримую вашу думку!Тільки хочеться що б народ спілкувався і писав правду яка вона є а не ту яку він бачить і виписує!навіть не думаючи про то що він несе людям і для чого він то робить.
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Кто-то пытается уйти от ответственности ?
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По ходу сегодня день хрицака на сайте намечается
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"Мы устанавливаем степень родства этих людей, но могу сказать, что это близкий родственник, и представьте себе, десантник был в Ил-76, а его родственник - служит в ЧВК", - подытожил Грицак.Источник: https://censor.net.ua/n3042151
И это все на что способна НЫНЕШНЯЯ сбу?
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и к чему ентот дятел приплел сбитый ил? чтото я его ход мыслей не улавливаю.
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К тому приплел,к чему и Ирина Геращенко приплела тех,кто в чужой военной форме говорил с ней по- украински(ну они ж наши граждане) .Нас тупо мирят сепарами и выгораживают рашку.
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Пане Грицак, у нас не громадянська війна, де брат йде на брата, а російська агресія. А зрадники завжди були. Тому було б краще почути від вас новину, що вказаний зрадник затриманий СБУ і доставлений до вашої контори. А те що ви "встановили" - роботою назвати важко.
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А навіщо затримувати? Багато кого можна було б давно ліквідувати. І не тільки серед зрадників. У СБУ цілком є можливості прибрати якого-небудь Кісєльова, наприклад, або Азірова. Було б бажання (ну і наказ)...
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гдето за Уралом есть мой плимянник вполне мог быть ихтамнетом ....и шо ????изза этого я должен был нацепить на себя власовский триколор и курицу и падать ниц перед вжопучленцами????? да пшли они нах все!!!
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Грицак продвигает тему "гражданской войны" в Украине???
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Зачем херню пишешь? К Грицаку не ровно дышишь?
ЧВК Вагнера - российское военное формирование.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГрицак: Предатель и наемник ЧВК "Вагнера" Алексей Лифенцев - родственник одного из погибших в сбитом Ил-76 десантников
 
 
 
 
 
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