 Грицак: Предатель и наемник ЧВК "Вагнера" Алексей Лифенцев - родственник одного из погибших в сбитом Ил-76 десантников

Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

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Он сообщил, что СБУ продолжает работу по установлению наемников ЧВК "Вагнера" к военным преступлениям на территории Украины и других государств.

"На сегодняшний день нами установлено уже более 2 тысяч человек из ЧВК", - уточнил он.

Глава СБУ сообщил о том, что один из украинских десантников, погибших при крушении сбитого террористами Ил-76, был родственником наемника из ЧВК "Вагнера".

"Вы помните сбитый Ил-76 над Луганским аэропортом в июне 2014 года, когда погибло 40 десантников и 9 членов экипажа. Среди погибших был и командир отделения 25-й Днепровской воздушно-десантной бригады ВСУ старший солдат Олег Лифинцев, родом из Каховки. Мы установили, что его родственник Алексей Лифинцев - предатель Украины из Севастополя, проходит службу в "ЧВК Вагнера" и занимает должность командира минометной батареи, его личный номер М1184", - сказал Грицак.

По его словам, у украинской спецслужбы есть документальная информация, что часть "вагнеровцев" почти ежедневно летом 2014 года обстреливали Луганский аэропорт.

"Мы устанавливаем степень родства этих людей, но могу сказать, что это близкий родственник, и представьте себе, десантник был в Ил-76, а его родственник – служит в ЧВК", - подытожил Грицак.

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