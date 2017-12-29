 Вербовка топовых чиновников - приоритет российских спецслужб, - Грицак о возможных громких разоблачениях агентов РФ в Украине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТРК Украина, Грицак не исключает наличие агентов влияния в парламенте, исполнительных органах власти.
"Россия использует все механизмы влияния на внутренние дела нашего государства. К сожалению. Для РФ является приоритетом вербовка граждан из числа наивысших, топовых чиновников - правоохранителей, суддей, депутатов. Используется это для получения информации, формирования общественного мнения, влияния на политические процессы", - сказал Грицак.
"Я уверен, что да", - ответил глава СБУ на вопрос о возможных новых громких разоблачениях.
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Та давайте уже разоблачайте! Чо телитесь?
Педагог-историк из СБУ
Василий Грицак в 1992 г. окончил Луцкий государственный педагогический институт им. Леси Украинки по специальности история, однако никогда педагогом не работал. Еще во времена учебы он устроился на работу в управление КГБ УССР по Ровенской области водителем хозяйственного отдела. А уже через год перевелся в отдел защиты национальной государственности УСБ в Ровенской области.
Я поступив в 1990 і ще встиг вивчити усю комуністичну ахінею -- Маркса, енгельса, Членіна. А якщо він закінчував в 1992 - то пройшов повний курс "накачки" комуністичної хєрні...
Сдаёмся,нихт шиссен!(с)
Dec. 29th, 2017 at 11:43
С небольшим опозданием, ибо в суматохе забыл опубликовать своё мнение относительно очередного заявления кремлевской консервы, главы МИД Германии Зигмара Гэбриэля…
Итак, дамы и господа, любитель брать автографы у Путина и фанат отмены санкций с России, глава МИД Германии Зигмар Габриэль получил новые ценные указания из Москвы и включил пластинку в отношении Украины и Турции.
Так, herr Зигмар считает, что Европейскому союзу следует выстраивать отношения с Украиной и Турцией по такому же принципу, по которому они будут строиться с Великобританией после Brexit. То есть, партнерство и добрососедство, но никакого членства. Кроме того глава МИД ФРГ заявил, что не видит нашу страну, равно как и Турцию в составе ЕС в ближайшей перспективе, поэтому для нас уместна "альтернатива".
Откровенно говоря, создается такое впечатление, что тексты Зигмару пишут прямиком на Лубянке 2, а скидывают в режиме реального времени через приват ВКонтакте. Нет, ну серьезно, более очевидного прокремлевского подтекста в этом заявлении я уже давно не слышал от этой консервы!
Конечно, кто-то может сказать, что это мнение одного из немногих, но вот тут-то вы и ошибаетесь. Я уже неоднократно писал о пророссийском лоббизме в Германии и отмечу, что Зигмар Габриэль отнюдь не мастодонт в этом клубе, он отчаянная "говорящая голова", на которую возложены обязанности озвучивать нарративы. И как показывает время, нарративы эти уже не только касаются вопроса санкций, но и препятствий на пути евроинтеграции нашей страны.
Что же до Турции, путь которой в ЕС не менее долог чем украинский, то в данном случае Кремлю выгодно, чтобы в Анкаре полностью отказались от подобных идей, что увеличит дистанцию с Западом и сблизит с "братской" Россией.
Что тут ещё можно сказать? Зигмару явно "отсыпали". Причем, с учетом резкого роста затрат на газопровод "Северный поток - 2", не исключено, что он в скором времени сможет так же претендовать на определенную долю в некой российской монополии. По примеру старшего брата - Герхарда.
Процес обговорення суми і умов контракту і є вербовкою агентів.
Це роблять усі країни - шпигуни є у кожній країні - "інформований значить попереджений".
Задача контррозвідки виявляти таких шпигунів.
Якщо шпигуна виявили значить вітчизняна контррозвідка виконує свої функції.
Слава Україні!
Процес обговорення суми і умов контракту і є вербовкою агентів.
Це роблять усі країни - шпигуни є у кожній країні - "інформований значить попереджений".
Задача контррозвідки виявляти таких шпигунів.
Якщо шпигуна виявили значить вітчизняна контррозвідка виконує свої функції.
Слава Україні!