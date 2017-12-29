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 Политика Украины
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 Вербовка топовых чиновников - приоритет российских спецслужб, - Грицак о возможных громких разоблачениях агентов РФ в Украине. ВИДЕО

Глава СБУ Василий Грицак не исключает новых громких разоблачений агентов России в украинских органах власти наивысшего уровня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТРК Украина, Грицак не исключает наличие агентов влияния в парламенте, исполнительных органах власти.

"Россия использует все механизмы влияния на внутренние дела нашего государства. К сожалению. Для РФ является приоритетом вербовка граждан из числа наивысших, топовых чиновников - правоохранителей, суддей, депутатов. Используется это для получения информации, формирования общественного мнения, влияния на политические процессы", - сказал Грицак.

"Я уверен, что да", - ответил глава СБУ на вопрос о возможных новых громких разоблачениях.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042149
 
 
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а ти на межі провалу? бо пєтя засвітився
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Пеця просто БАРЫГА - он за БАБЛО и путлера и Россию и Украину продаст вместе с населением Вербування топових чиновників - пріоритет російських спецслужб, - Грицак про можливі гучні викриття агентів РФ в Україні - Цензор.НЕТ 6870
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Если этот человек как през. и его окружение зарабатывает бешеное бабло на войне и занимается геноцидом населения (10 млн за границей и страна в нищите) - ТО ЭТО НЕ ПРЕЗ, а презик
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Пєця-агент кремля. він нічого поганого про пуйла не сказав.
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Грицак о возможных громких разоблачениях агентов РФ в Украине.
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Та давайте уже разоблачайте! Чо телитесь?
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Среди 74 военнопленных, которых Украина получила при обмене на 306 сепаратистов, оказался калоборант Швайко. Он был директором завода в ЛНР поддерживающим армию РФ, но попал к ним на подвал за воровство, позже исчез с сайта "Миротворец" и был включен в список на обмен.
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В администрацию президента загляни, и к самому зайди там кубло этих кацапских агентов. Да и к себе присмотрись...
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США и ЕС настаивает на реформировании нашего СБУ, почему же никак на это не решится Грицак? Разве в военное время прежде всего мы не заинтересованы в этом? Или доильная функция конторы Грицака устраиваетбольше, чем обеспечение безопасности страны, чем занимаются все спецслужбы других стран?
Педагог-историк из СБУ
Василий Грицак в 1992 г. окончил Луцкий государственный педагогический институт им. Леси Украинки по специальности история, однако никогда педагогом не работал. Еще во времена учебы он устроился на работу в управление КГБ УССР по Ровенской области водителем хозяйственного отдела. А уже через год перевелся в отдел защиты национальной государственности УСБ в Ровенской области.
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Я вчився там в цей період. Істфак, тоді був топовий факультет. Усі хто його закінчував ставали мінімум директорами шкіл, а по партійній лінії ішли від замголови колгоспу -- парторгом і аж до районного керівника.
Я поступив в 1990 і ще встиг вивчити усю комуністичну ахінею -- Маркса, енгельса, Членіна. А якщо він закінчував в 1992 - то пройшов повний курс "накачки" комуністичної хєрні...
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Тю, у нас в парламенті сидять всякі водітєлі, а в СБУ і подавно.
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Мля невже так важко усіх через поліграф, гіпноз, сировотку правди пропустити, при прийомі на роботу і хоча ьи один раз в рік...
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Не важко.Але той,хто приймаэ их на роботу,сам такий же.
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Страна на грани - воровство, коррупция, кумовство и еще шпионаж в высших "элитных" эшелонах власти.
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Давайте разоблачения после праздников,сейчас у нас дел выше крыши слушать Вас.Конец года.Да и Вам лучше разоблачать в начале года,показник весь год числится будет и Вы о нем сможете рассказывать круглый год.
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Это пеця показывает, что если эти люди готовы скидываться ему в карман с улыбкой на лице, то всю страну он точно "почешет". 18 год - год очередного подорожания и обнищания. ЖИТИ - ПО НОВОМУ
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Зачем их вербовать? Там и так наполовину ватники кацапские.
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Ха-ха-ха . Серед чиновників важко знайти тих, хто стоїть проукраїнських позиціях і не служать орді -московії. Що їх вербувати -то.
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Кремлевский лоббист из МИД Германии получил новое ЦУ
Dec. 29th, 2017 at 11:43

Вербування топових чиновників - пріоритет російських спецслужб, - Грицак про можливі гучні викриття агентів РФ в Україні - Цензор.НЕТ 3909
С небольшим опозданием, ибо в суматохе забыл опубликовать своё мнение относительно очередного заявления кремлевской консервы, главы МИД Германии Зигмара Гэбриэля…

Итак, дамы и господа, любитель брать автографы у Путина и фанат отмены санкций с России, глава МИД Германии Зигмар Габриэль получил новые ценные указания из Москвы и включил пластинку в отношении Украины и Турции.
Так, herr Зигмар считает, что Европейскому союзу следует выстраивать отношения с Украиной и Турцией по такому же принципу, по которому они будут строиться с Великобританией после Brexit. То есть, партнерство и добрососедство, но никакого членства. Кроме того глава МИД ФРГ заявил, что не видит нашу страну, равно как и Турцию в составе ЕС в ближайшей перспективе, поэтому для нас уместна "альтернатива".
Откровенно говоря, создается такое впечатление, что тексты Зигмару пишут прямиком на Лубянке 2, а скидывают в режиме реального времени через приват ВКонтакте. Нет, ну серьезно, более очевидного прокремлевского подтекста в этом заявлении я уже давно не слышал от этой консервы!

Конечно, кто-то может сказать, что это мнение одного из немногих, но вот тут-то вы и ошибаетесь. Я уже неоднократно писал о пророссийском лоббизме в Германии и отмечу, что Зигмар Габриэль отнюдь не мастодонт в этом клубе, он отчаянная "говорящая голова", на которую возложены обязанности озвучивать нарративы. И как показывает время, нарративы эти уже не только касаются вопроса санкций, но и препятствий на пути евроинтеграции нашей страны.
Что же до Турции, путь которой в ЕС не менее долог чем украинский, то в данном случае Кремлю выгодно, чтобы в Анкаре полностью отказались от подобных идей, что увеличит дистанцию с Западом и сблизит с "братской" Россией.
Что тут ещё можно сказать? Зигмару явно "отсыпали". Причем, с учетом резкого роста затрат на газопровод "Северный поток - 2", не исключено, что он в скором времени сможет так же претендовать на определенную долю в некой российской монополии. По примеру старшего брата - Герхарда.
Вербування топових чиновників - пріоритет російських спецслужб, - Грицак про можливі гучні викриття агентів РФ в Україні - Цензор.НЕТ 3909
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хоч і ватники , а ніхто задурно зливати розвідці ворога інформацію не буде.
Процес обговорення суми і умов контракту і є вербовкою агентів.
Це роблять усі країни - шпигуни є у кожній країні - "інформований значить попереджений".
Задача контррозвідки виявляти таких шпигунів.
Якщо шпигуна виявили значить вітчизняна контррозвідка виконує свої функції.
Слава Україні!

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Да там уже все давно завербованы.
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хоч і ватники , а ніхто задурно зливати розвідці ворога інформацію не буде.
Процес обговорення суми і умов контракту і є вербовкою агентів.
Це роблять усі країни - шпигуни є у кожній країні - "інформований значить попереджений".
Задача контррозвідки виявляти таких шпигунів.
Якщо шпигуна виявили значить вітчизняна контррозвідка виконує свої функції.
Слава Україні!

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВербовка топовых чиновников - приоритет российских спецслужб, - Грицак о возможных громких разоблачениях агентов РФ в Украине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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