 Вербовка топовых чиновников - приоритет российских спецслужб, - Грицак о возможных громких разоблачениях агентов РФ в Украине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТРК Украина, Грицак не исключает наличие агентов влияния в парламенте, исполнительных органах власти.

"Россия использует все механизмы влияния на внутренние дела нашего государства. К сожалению. Для РФ является приоритетом вербовка граждан из числа наивысших, топовых чиновников - правоохранителей, суддей, депутатов. Используется это для получения информации, формирования общественного мнения, влияния на политические процессы", - сказал Грицак.

"Я уверен, что да", - ответил глава СБУ на вопрос о возможных новых громких разоблачениях.

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