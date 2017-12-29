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Все про:Госпогранслужба (2558) Львов (3076) нелегалы (198) Евросоюз (11625)

 Пограничники обнаружили во Львове двух марокканцев, которые планировали попасть в страны ЕС, - ГПСУ

Вчера сотрудники Госпогранслужбы задержали организатора переправки нелегальных мигрантов - гражданина Судана, который организовал перемещение своей соотечественницы через границу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как выяснили оперативники, мужчина не ограничился подготовкой к незаконного пересечения государственной границы лишь одним лицом.

В ходе проведения следственных действий в рамках уголовного производства по классификации ч.2 ст.332 УК Украины, оперативники Западного регионального управления получили информацию о местонахождении группы нелегальных мигрантов. В дальнейшем, общей группой с участием сотрудников оперативно-розыскного отдела Госпогранслужбы, военнослужащих Львовского пограничного отряда и работников Миграционной службы Украины в частном доме в городе Львове выявлено еще двух потенциальных нелегальных мигрантов - граждан Марокко, которые были без документов. По словам иностранцев, они планировали в ближайшее время незаконно попасть в одну из стран Европейского Союза.

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Иностранцев доставлены в ГУ ГТС Украины во Львовской области, где были привлечены к административной ответственности по ст.203 КУоАП, а также принято решение о принудительном возвращении мигрантов в течение 15 дней и запрета въезда на территорию Украины в течение следующих 3 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3042148
 
 
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А как эти марокканцы попали в Украину? У нас границы вообще нет?
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Попали бы в ЕС и потом растворились среди местного населения Пограничники обнаружили во Львове двух марокканцев, которые планировали попасть в страны ЕС, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 6946
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничники обнаружили во Львове двух марокканцев, которые планировали попасть в страны ЕС, - ГПСУ
 
 
 
 
 
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