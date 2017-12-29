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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество
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 На 29 декабря 41 освобожденный заложник находится в больнице Госуправления делами, а 24 в военном госпитале, - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной группе ТКГ по Донбассу Ирина Геращенко обнародовала информацию о состоянии здоровья освободжденных из плена украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке. 

Геращенко отметила: "Как сообщили мне руководители медицинских учреждений, на сегодня 24 экс-заложника военнослужащих проходят медицинский осмотр и реабилитацию в военном госпитале, 41 освобожденный (среди них гражданские и военные) находятся в больнице ГУД (Государственного управления делами - ред). У многих - есть застарелые травмы головы, выбиты зубы, что свидетельствует о пытках (многих сильно били в первые трудные дни) .... Всем будет оказана медицинская помощь, стоматологические услуги.

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Также Министерство социальной политики прорабатывает все технические детали и в ближайшее время освобожденные получат одноразовую денежную помощь. Команда психологов Вадима Свириденко также уже активно работает с освобожденными и их семьями.

Много друзей и знакомых звонят и спрашивают - чем помочь ребятам? Это хорошая инициатива и мне кажется, больше всего они мечтают об отдыхе и маленьком путешествии с семьями. Поэтому можно подарить реализацию такой мечты.

Ключевое - не забывайте в эти дни о семьях тех, кто еще остался. Они сейчас требуют особой психологической поддержки и внимания.

Между тем мы работаем, чтобы как можно быстрее реализовать второй этап освобождения".

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3042129
 
 
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Пиарятся гады. Шож гидрант и ко не пропиарился на повышении цены электроэнергии?
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А таки да: у нас многое плохо, но мы - не кацапская мразь и не лугандонское быдло.
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ПЕТЮ! ЦЕ ТИ СЕПАРІВ ВІДБИРАВ НА СЕПАРІВ МІНЯТИ?
Є така чудова людина - Швайко Віталій Юрійович, його вчора Ірина Геращенка та Петро Порошенко витягли з плену ЛНР! Але є одна проблема! ВОНО - СЕПАР!

На 29 декабря 41 освобожденный заложник находится в больнице Госуправления делами, а 24 в военном госпитале, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1030
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В Україні немає сепаратистів .Є колабораціоністи.
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А доказательства какие-нибудь есть?
А то и Вас в сепаратизме можно обвинить с легкостью.
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А є по Швайко Віталію Юрійовичу відомості, що він сєпар?
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Він є в Миротворці якщо це той,Швайко Виталий Юрьевич - Myrotvorets.center

https://myrotvorets.center/criminal/shvajko-vitalij-yurevich/

Перевести эту страницу2 дек. 2015 г. - Швайко Виталий Юрьевич / Швайко Віталій Юрійович / SHvajko Vitalij YUrevich. Дата рождения: 02.07.1982. Страна: Украина Адрес: Украина Луганская обл., г. Лутугино, ул. Чехова 1а, кв. 61. Пособник террористов. Коллаборационист, сотрудничает и поддерживает самопровозглашенные ...
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Підніматиму питання,доки не дочекаюся відповіді :
Чи не стане обмін заручниками приводом для послаблення чи зняття санкцій з росії?
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Називав речі своїми іменами.Немає в Україні ніяких "сєпарів".
Коли пишеш "сєпари" ,то маєш на увазі "громадянську війну " в Україні.
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довго вироворювати. а так сєпари -швидко.
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Надеюсь, что подлечат заложников хорошо.
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Звичайно піар, але вже добре , що це допоможе людям.
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Отвратительное существо эта Ырка с бомбоном.
Вчера пиарилась на пленных, шестерка барыжная.
Сегодня продолжает...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа 29 декабря 41 освобожденный заложник находится в больнице Госуправления делами, а 24 в военном госпитале, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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