 На 29 декабря 41 освобожденный заложник находится в больнице Госуправления делами, а 24 в военном госпитале, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "Как сообщили мне руководители медицинских учреждений, на сегодня 24 экс-заложника военнослужащих проходят медицинский осмотр и реабилитацию в военном госпитале, 41 освобожденный (среди них гражданские и военные) находятся в больнице ГУД (Государственного управления делами - ред). У многих - есть застарелые травмы головы, выбиты зубы, что свидетельствует о пытках (многих сильно били в первые трудные дни) .... Всем будет оказана медицинская помощь, стоматологические услуги.
Также Министерство социальной политики прорабатывает все технические детали и в ближайшее время освобожденные получат одноразовую денежную помощь. Команда психологов Вадима Свириденко также уже активно работает с освобожденными и их семьями.
Много друзей и знакомых звонят и спрашивают - чем помочь ребятам? Это хорошая инициатива и мне кажется, больше всего они мечтают об отдыхе и маленьком путешествии с семьями. Поэтому можно подарить реализацию такой мечты.
Ключевое - не забывайте в эти дни о семьях тех, кто еще остался. Они сейчас требуют особой психологической поддержки и внимания.
Между тем мы работаем, чтобы как можно быстрее реализовать второй этап освобождения".
Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.
ольгинец
Є така чудова людина - Швайко Віталій Юрійович, його вчора Ірина Геращенка та Петро Порошенко витягли з плену ЛНР! Але є одна проблема! ВОНО - СЕПАР!
А то и Вас в сепаратизме можно обвинить с легкостью.
https://myrotvorets.center/criminal/shvajko-vitalij-yurevich/
Перевести эту страницу2 дек. 2015 г. - Швайко Виталий Юрьевич / Швайко Віталій Юрійович / SHvajko Vitalij YUrevich. Дата рождения: 02.07.1982. Страна: Украина Адрес: Украина Луганская обл., г. Лутугино, ул. Чехова 1а, кв. 61. Пособник террористов. Коллаборационист, сотрудничает и поддерживает самопровозглашенные ...
Чи не стане обмін заручниками приводом для послаблення чи зняття санкцій з росії?
Коли пишеш "сєпари" ,то маєш на увазі "громадянську війну " в Україні.
Вчера пиарилась на пленных, шестерка барыжная.
Сегодня продолжает...