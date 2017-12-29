 На 29 декабря 41 освобожденный заложник находится в больнице Госуправления делами, а 24 в военном госпитале, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Как сообщили мне руководители медицинских учреждений, на сегодня 24 экс-заложника военнослужащих проходят медицинский осмотр и реабилитацию в военном госпитале, 41 освобожденный (среди них гражданские и военные) находятся в больнице ГУД (Государственного управления делами - ред). У многих - есть застарелые травмы головы, выбиты зубы, что свидетельствует о пытках (многих сильно били в первые трудные дни) .... Всем будет оказана медицинская помощь, стоматологические услуги.

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Также Министерство социальной политики прорабатывает все технические детали и в ближайшее время освобожденные получат одноразовую денежную помощь. Команда психологов Вадима Свириденко также уже активно работает с освобожденными и их семьями.

Много друзей и знакомых звонят и спрашивают - чем помочь ребятам? Это хорошая инициатива и мне кажется, больше всего они мечтают об отдыхе и маленьком путешествии с семьями. Поэтому можно подарить реализацию такой мечты.

Ключевое - не забывайте в эти дни о семьях тех, кто еще остался. Они сейчас требуют особой психологической поддержки и внимания.

Между тем мы работаем, чтобы как можно быстрее реализовать второй этап освобождения".

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.