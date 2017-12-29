 Освобожденные из плена боевиков украинцы пройдут реабилитацию в Одессе, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил в четверг во время поездки в Одесскую область президент Украины Петр Порошенко.

"В Одесской области через несколько дней по моему приказу лучшие врачи, лучшие психологи будут помогать 74 украинцам, которые только что вернулись из тюрем оккупированного Донбасса. Они пройдут реабилитацию в военном госпитале, в лучшей клинике Украины, и вернутся домой", - сообщил президент в поселке Маяки.

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Также Порошенко сообщил, что поручил немедленно возобновить переговоры с Россией об освобождении тех, кто до сих пор остается в плену.

Ранее сегодня в Киевском военном госпитале сообщили, что к ним на лечение прибыли 24 освобожденных накануне человека. Медики указывали, что общее состояние этих пациентов удовлетворительное.

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Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.