 Военная прокуратура должна открыть уголовные производства на тех лиц, которые пытали наших пленных, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканал "Прямой" заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко, обсуждая вопрос возбуждения новых уголовных производств в отношении палачей, террористов, которые применяют незаконные методы допросов, пыток по отношению к украинским военным и гражданским на оккупированных территориях.

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"Я убеждена, что должно произойти, что во-первых все они должны пройти общение со Службой безопасности Украины, в том числе и для того, что только так мы находим информацию о тех еще заложниках, содержащихся на этой территории. Я планирую со всеми поговорить также, именно на такие темы, потому что даже вчера, когда мы в Харькове там стояли уже на аэродроме две женщины, которых нам также удалось освободить они сказали, что хотели бы пообщаться именно на тему того, кого они видели, кто жаловался, о том какие еще они точки там знают. Именно так мы получаем эту информацию, по крупиночкам".

"А военная прокуратура просто обязана открыть уголовные дела на всех палачей, которые терроризировали, мучили наших военных, наших гражданских, очевидно, и я к этому буду апеллировать", - сказала Геращенко.

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По словам Геращенко, Военная прокуратура и Генеральная прокуратура и Служба безопасности хорошо знают свое дело.

"И пользуясь случаем я хочу их публично поблагодарить. Нам дали 1,5 месяца на этот этап подготовки освобождения и мы были абсолютно уверены, что мы не справимся, потому что 306 дел просмотреть подготовить документы на помилование, или пересмотреть процессуальный статус - это требует нескольких месяцев. Я благодарю Генерального прокурора и его службу, госпожу Анжелу Стрижевскую его заместителя, которая просто координировала этот процесс, госпожу Лутковскую, украинским судам, Службе безопасности, Национальной гвардии, и в том числе благодарю всех участников минского процесса", - добавила она.

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.