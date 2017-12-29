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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
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 Украинские военные и сотрудники СБУ подавлены пропорцией при обмене пленными, - Тука

Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он зявил в эфире "5 канала".

"Сегодня я встречался с человеком, который присутствовал непосредственно вчера, когда мы встречали наших пленников. По его словам, наши военные и работники Службы безопасности подавлены такой пропорцией. Люди не восприняли такой пропорции, хотя, с моей точки зрения, если бы надо было тысячу освободить, надо было освобождать тысячу ", - сказал он.

"Для меня здесь вообще нет повода для размышлений", - добавил Тука.

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3042099
 
 
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А расскажите кто-нибудь этому мущине про обмен «слабым Израилем» 1 (одного!) своего солдата на 1000 (тысячу!) исламских террористов. А то у этого мущины врождённый «синдром жукова» - он считает, что жизнь одного солдата это ничто, и бабыещёнарожают.
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смысл его поста немношко другой - ну я так понел.
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" с моей точки зрения, если бы надо было тысячу освободить, надо было освобождать тысячу ", - сказал он.
А текст прочитати нє?
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Ну это просто НЕ СПРАВЕДЛИВО, никто не говорит, что это НЕ ПРАВИЛЬНО.
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Справедливости ради следует добавить, что сотни тех освобожденных террористов снова сидят в израильских тюрьмах, а многие вообще ликвидированы
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Грабли - популярный инвентарь не только у нас но и в палестине.
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мда, но лучше то что имеем то имеем, глупо было везде пиарить вместо просто пленных а отмечать военнопленных - вот это очень плохо, ведь получается якобы обман. Не изключенно, что не нечаино.
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вся страна подавлена теми проорциями в которых выросли цены и коррупция при барыге и рухнула гривна
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а вот при таварище сралине цены снижались каждый год и вместо зарплаты давали всякие аблигации
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Зато они красивенькие были - с паровозами и тракторами.
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Ну не зовсім, але примушували купувати облігації на певну суму, в залежності від зарплати.
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да еще трудодни были за бесплатно и гражданские паспорта селянам не давали чтоб дома сидели... Украинские военные и сотрудники СБУ подавлены пропорцией при обмене пленными, - Тука - Цензор.НЕТ 7082
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ценность жизни нашего солдата превыше всего, поэтому и такие пропорции! очень жаль тех, кто не догоняет такой простой истины
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Штаты вызволяли своих пленных всеми правдами и неправдами, пускаясь даже на выкупы или просто черные силовые операции, которые останутся тайной на многие десятилетия. Жизнь своего бойца они оценили выше, чем условности или запреты. Израиль поступает еще проще: он за одного своего бойца может сегодня отдать столько же террористов, сколько мы сегодня отдаем за более, чем шесть десятков наших людей.
Именно это и есть водораздел цивилизации. Если государство упирается и тянет своих пленных, значит оно - на правильном пути, если ему плевать на них, то в государстве что-то явно не ладно. Мало того, меняется сама парадигма ведения боевых действий. Мы отказываемся от принципа закидывания противника трупами. Империя, совок и РФ - всегда воевали числом, неся самые большие, в истории войн, потери убитыми, раненными и пленными. Все рекорды, в этой области, принадлежат совку, и его отрыжке - РФ. Не зря там считаются великими - полководцы типа Суворова и Кутузова, а образцом доблести -Жукова. Это при том, что они угробили чудовищно большое количество своих войск, и как потом стало понятно - совершенно напрасно. Чем больше мяса - тем больше славы.
Мы от этого уходим и учимся вести другую войну, где каждая жизнь наших военных - особая ценность. Да, война без плена - не бывает. Это - аксиома. Другое дело, как мы относимся к тому, что наши военные оказались в плену. Например в Израиле, военным внушают, что попав в плен, они обязаны, не могут, а обязаны, рассказать все, о чем их будет допрашивать противник. Командованию известен объем знаний пленного, и оно быстро примет меры для того, чтобы эти данные не принесли вреда. Сам же пленный избегает пыток и прочего. Если противник применит пытки, то это значит, что это делалось из животных побуждений, а не для получения важных сведений. Если такое случится, израильтяне найдут и уничтожат палачей вместе с их семьями. Вот так они ценят жизни своих солдат.
И на этом фоне часть нашей публики снова льет помои. Знаменитые «вызволители: Гадя, Гришин и давно заткнувшийся бородатый освободитель имени товарища Медведчука - вообще не проявили никакого интереса к теме, хотя только и говорят о своих усилиях в этом направлении.
Так вот, часть украинцев - молится за успех мероприятия, желает удачи и собирает информацию по крупицам. Часть, включая большую часть СМИ - в рот воды набрали, а часть - льет помои с удвоенной силой. Смотрим на все это и делаем выводы.
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а что ж так ВСУ крымчан и донбасят бросили, или это не считается? Если б у Израиля оттяпали кусок - Израиль бы воевал, а не сидел в окопах. И главнокомандующий не особо чествует украинских граждан. Тут какой то недочет. Или страна другая, или закон рая применили к аду - одно из двух.
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Нда, якби ми мали таких полководців як Суворов, то і Крим наш би був, і Донбас би назад давно взяли.....Та й Жуков давно би Донбас повернув назад.... А так все нормально.....
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Блін, росіян по кількості населення всього в три рази більше, ніж українців, і ми не можемо свою ж територію звільнити, бо армія слаба. Це ж потрібно так було розкрасти країну, економіка якої по словам брехунів рухівців стояла на кінець існування СРСР на 2 місці в Європі, щоб такими безсилими бути.зараз.....Це країна, площа якої найбільша з усіх європейських країн, стидоба......І ця країна, до того ж з портягнутою рукою ходить побирається по світу
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Почти проникновенно. Но надо еще стараться.
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та тут старайся, не старайся, а в лайні будемо ще довго, і можливог з нього не виберемось, хіба що вся молодь повтікає з України, а інші вимруть як мамонти
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А вчорашні савєцкіє люди продовжували голосувати за камуняк, тримаючись за них як воша за кужух, ось і маємо те шо маємо.
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де ти, пане, бачив комуняк - їх вибили ще під час громадянсчької війни та війни з фашистами, а ті, що сиділи при владі в кінці СРСР - це пристосуванці, у яких не було ні політичних переконань, ні совісті, ні честі - такі самі, як нинішні псевдопатріоти у владі.
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А це і вони. Колишні камуняки та камсамольці з подвійною мораллю. Всі вони зараз при владі і поки не вимруть ці покоління, нічого путнього тут не буде. Я вже давно це зрозумів.
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комуніст - це людина з певною ідеологією, переконанням, які за неї можуть життя віддати, як Корчагін, Чапаєв. А де ти бачив комуняк та комсомольців в кінці 1990? Люди, які насаджували суспільству ідею приватної власності на засоби виробництва, знаючи що це відкриває шлях до експлуатації людини людиною, всупереч марксистькому вченню - це не комуністи.
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Уважаемый! Вот Вы бы меняли бы одного бойца на тысячу пленных, если у врага тысячу пленных, Ваших бойцов? Думать надо!
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Ради саморекламы дискредитировавшей себя власти готовы поступиться всем чем угодно - честью, достоинством... Да они и не знают таких слов...
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Тука знает чье сало съел и почему подавленные,кто интересно в список включил лутугинского директора,которого орки посадили за хищения металлолома
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Менять нужно служащих ВСУ гражданских которые там совершали грабежи и разбой тут даром ненужны... этот обмен полностью показал бездарность этой власть и только самопиар.
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Украинские военные и сотрудники СБУ подавлены пропорцией при обмене пленными, - Тука - Цензор.НЕТ 9461да у зрадофилов сегодня праздник!несколько лет долбили,что наших не вызволяют,а теперь новая замечательная причина!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинские военные и сотрудники СБУ подавлены пропорцией при обмене пленными, - Тука
 
 
 
 
 
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