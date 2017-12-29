 Украинские военные и сотрудники СБУ подавлены пропорцией при обмене пленными, - Тука

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он зявил в эфире "5 канала".
"Сегодня я встречался с человеком, который присутствовал непосредственно вчера, когда мы встречали наших пленников. По его словам, наши военные и работники Службы безопасности подавлены такой пропорцией. Люди не восприняли такой пропорции, хотя, с моей точки зрения, если бы надо было тысячу освободить, надо было освобождать тысячу ", - сказал он.
"Для меня здесь вообще нет повода для размышлений", - добавил Тука.
Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.
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Именно это и есть водораздел цивилизации. Если государство упирается и тянет своих пленных, значит оно - на правильном пути, если ему плевать на них, то в государстве что-то явно не ладно. Мало того, меняется сама парадигма ведения боевых действий. Мы отказываемся от принципа закидывания противника трупами. Империя, совок и РФ - всегда воевали числом, неся самые большие, в истории войн, потери убитыми, раненными и пленными. Все рекорды, в этой области, принадлежат совку, и его отрыжке - РФ. Не зря там считаются великими - полководцы типа Суворова и Кутузова, а образцом доблести -Жукова. Это при том, что они угробили чудовищно большое количество своих войск, и как потом стало понятно - совершенно напрасно. Чем больше мяса - тем больше славы.
Мы от этого уходим и учимся вести другую войну, где каждая жизнь наших военных - особая ценность. Да, война без плена - не бывает. Это - аксиома. Другое дело, как мы относимся к тому, что наши военные оказались в плену. Например в Израиле, военным внушают, что попав в плен, они обязаны, не могут, а обязаны, рассказать все, о чем их будет допрашивать противник. Командованию известен объем знаний пленного, и оно быстро примет меры для того, чтобы эти данные не принесли вреда. Сам же пленный избегает пыток и прочего. Если противник применит пытки, то это значит, что это делалось из животных побуждений, а не для получения важных сведений. Если такое случится, израильтяне найдут и уничтожат палачей вместе с их семьями. Вот так они ценят жизни своих солдат.
И на этом фоне часть нашей публики снова льет помои. Знаменитые «вызволители: Гадя, Гришин и давно заткнувшийся бородатый освободитель имени товарища Медведчука - вообще не проявили никакого интереса к теме, хотя только и говорят о своих усилиях в этом направлении.
Так вот, часть украинцев - молится за успех мероприятия, желает удачи и собирает информацию по крупицам. Часть, включая большую часть СМИ - в рот воды набрали, а часть - льет помои с удвоенной силой. Смотрим на все это и делаем выводы.