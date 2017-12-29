 Украинские военные и сотрудники СБУ подавлены пропорцией при обмене пленными, - Тука

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он зявил в эфире "5 канала".

"Сегодня я встречался с человеком, который присутствовал непосредственно вчера, когда мы встречали наших пленников. По его словам, наши военные и работники Службы безопасности подавлены такой пропорцией. Люди не восприняли такой пропорции, хотя, с моей точки зрения, если бы надо было тысячу освободить, надо было освобождать тысячу ", - сказал он.

"Для меня здесь вообще нет повода для размышлений", - добавил Тука.

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.