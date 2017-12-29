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 Киевские новости
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 В столице на новогодние и рождественские праздники изменен график работы общественного транспорта, - КГГА

В Киеве на период новогодних и рождественских праздников в работу наземного общественного транспорта внесены изменения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, с 20:00 31 декабря 2017 до 3:00 1 января 2018, 1 января 2018 с 14:00 до 21:00, а также 7 января 2018 с 12:00 до 15:00 вносятся следующие изменения:

троллейбусы маршрута № 6 будут курсировать от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";
троллейбусы маршрута № 16 будут курсировать от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
троллейбусы маршрута № 18 будут курсировать от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
автобусы маршрута № 24 № 114 будут курсировать по трассе движения рабочего дня.
Фуникулер в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 будет работать круглосуточно.

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Кроме того, 1, 6, 7, 8 января 2018 работу общественного транспорта организовано по расписанию выходного дня с изменениями, а 2, 3, 4 и 5 января 2018 - по расписанию рабочего дня с изменениями.

В ночь с 6 на 7 января 2018 предусмотрено продление работы подвижного состава на маршрутах, трассы движения которых проходят возле станций метрополитена.

В столице на новогодние и рождественские праздники изменен график работы общественного транспорта, - КГГА 01
В столице на новогодние и рождественские праздники изменен график работы общественного транспорта, - КГГА 02
В столице на новогодние и рождественские праздники изменен график работы общественного транспорта, - КГГА 03
В столице на новогодние и рождественские праздники изменен график работы общественного транспорта, - КГГА 04

Кроме того, 1, 6, 7, 8 января 2018 работу общественного транспорта организовано по расписанию выходного дня с изменениями, а 2, 3, 4 и 5 января 2018 - по расписанию рабочего дня с изменениями.

В ночь с 6 на 7 января 2018 предусмотрено продление работы подвижного состава на маршрутах, трассы движения которых проходят возле станций метрополитена.

Также в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, до 5:00 утра продолжается работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси, а именно: №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 226, 234, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 548, 586.

Все изменения в расписании общественного транспорта можно посмотреть на официальном сайте КП "Киевпастранс" в разделе: Пассажирам - Маршруты и расписание движения.

Заметим, что работа столичного метрополитена и наземного пассажирского транспорта в новогоднюю ночь будет продлена до 3:00.

Источник: https://censor.net.ua/n3042097
 
 
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граждане, а что все уже знают что в опере VPN не работал, В столице на новогодние и рождественские праздники изменен график работы общественного транспорта, - КГГА - Цензор.НЕТ 6893 и не работает там, что, а я только сегодня узнала, правда как-то на днях одни фото где не открывали я смотрю ага яндекс пошла в оперу как обычно а оно чо не грузится подумала а то что-то с сайтом тем более не такие и нужные были фотографии те, выключила и забула а сегодня мне надо было вконтакте, зашла в оперу и опа, вообще теперь в хроме VPN уже сделано, нормально только что надо не забывать выключать когда выходишь потому что оно может всё таки притормаживать всё такое хотя вроде так быстро включается выключается оказывается в Опере обвалили сервер или что там и они отключили для Украины это, ну не уроды(, ладно им же хуже, я сейчас вообще удалю оперу, или завтра, сначала надо почитать больше и разобраться чтобы не сгоряча может это происки врагов а не браузера
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пишут что оно давно не работало, как оно давно не работало когда я ну максимум недели две назад заходила через оперу, а ладно какая впринцепе разница, завтро поспрашиваю
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святкового настрою нема в цьому році, та ще і свята не можуть тривати з 25 грудня по 7 січня, в січні вже треба працювати , це в нашіх депутатів постійні канікули та свята
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