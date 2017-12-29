 В столице на новогодние и рождественские праздники изменен график работы общественного транспорта, - КГГА

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, с 20:00 31 декабря 2017 до 3:00 1 января 2018, 1 января 2018 с 14:00 до 21:00, а также 7 января 2018 с 12:00 до 15:00 вносятся следующие изменения:

троллейбусы маршрута № 6 будут курсировать от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусы маршрута № 16 будут курсировать от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы маршрута № 18 будут курсировать от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

автобусы маршрута № 24 № 114 будут курсировать по трассе движения рабочего дня.

Фуникулер в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 будет работать круглосуточно.

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Кроме того, 1, 6, 7, 8 января 2018 работу общественного транспорта организовано по расписанию выходного дня с изменениями, а 2, 3, 4 и 5 января 2018 - по расписанию рабочего дня с изменениями.

В ночь с 6 на 7 января 2018 предусмотрено продление работы подвижного состава на маршрутах, трассы движения которых проходят возле станций метрополитена.













Кроме того, 1, 6, 7, 8 января 2018 работу общественного транспорта организовано по расписанию выходного дня с изменениями, а 2, 3, 4 и 5 января 2018 - по расписанию рабочего дня с изменениями.

В ночь с 6 на 7 января 2018 предусмотрено продление работы подвижного состава на маршрутах, трассы движения которых проходят возле станций метрополитена.

Также в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, до 5:00 утра продолжается работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси, а именно: №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 226, 234, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 548, 586.

Все изменения в расписании общественного транспорта можно посмотреть на официальном сайте КП "Киевпастранс" в разделе: Пассажирам - Маршруты и расписание движения.

Заметим, что работа столичного метрополитена и наземного пассажирского транспорта в новогоднюю ночь будет продлена до 3:00.