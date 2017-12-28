Соответствующие постановления Комиссия приняла на сегодняшнем заседании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Так, комиссия установила для "Киевэнерго" тарифы на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика на уровне 1355,83 грн/Гкал и 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета.
Чувак, как ты вообще выживаешь с таким негативом?
в 1919 году агенты Генпрокурора США Палмера арестовали 249 омериканцев сторонников краснопузой чЛенинской нечисти РАБссии.Всех до единого посадили на корабль "The Buford" и отправили на РАБссию строить коммунизму со Хмыриной харей... Пресса тех лет окрестила кораблик "Советский Ковчег"