 НКРЭКУ снизила на 4% стоимость услуг отопления в Киеве

Соответствующие постановления Комиссия приняла на сегодняшнем заседании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Так, комиссия установила для "Киевэнерго" тарифы на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика на уровне 1355,83 грн/Гкал и 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета.

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