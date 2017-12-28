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 Экономика, Киевские новости
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Все про:Киев (15118) Киевэнерго (244) Тарифы на отопление (551) НКРЭКУ (230)

 НКРЭКУ снизила на 4% стоимость услуг отопления в Киеве

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тариф столичной энергогенерирующей компании "Киевэнерго" на отопление для населения на 4,1%.

Соответствующие постановления Комиссия приняла на сегодняшнем заседании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Так, комиссия установила для "Киевэнерго" тарифы на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика на уровне 1355,83 грн/Гкал и 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: НКРЭКУ утвердила оптово-рыночную цену и подняла тарифы всем производителям электроэнергии

Источник: https://censor.net.ua/n3042096
 
 
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Благодетели, отцы родные и как мы без них жили? Где можно занять очередь, что бы проголосовать за нерушимый блок БПП и НФ?
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И тут зрада...
Чувак, как ты вообще выживаешь с таким негативом?
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Щас придут любители воровки и скажут шо это плохо надо выбрать ВОну президентом тогда за использование комуналки ВОна будет доплачивать. Точнее не ВОна, так как ВОна бомж по документам, а конечно же её муж. Он воровку содержит, и вам доплатит.
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Ой опоздал выше уже два любителя фсбешницы пришли(((((
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И в это время подняли цены на электроэнергию и холодную воду. Не на 4% ...
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Повний капут - 31,55 грн за кв.м, або за 30 квадратів однокомнатної квартири - 947 грн., а при радянській владі рублів з 20 було, це гривеня по собівартості припівнюється до 2 копійок радянських, оце досягнення за 27 років!
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ВИБАЧАЮСЬ, ПО ПОКУПНІЙ СПРОМОЖНОСТІ, А НЕ СОБІВАРТОСТІ
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Едь в ОРДЛО там как раз Радяньську Владу строят дауны потомки алкашей.
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В ОРДЛО ТАКУ Ж РАДЯНСЬКУ ВЛАДУ БУДУЮТЬ, ЯК У НАС ДЕМОКРАТИЧНУ, спецом великими буквами написав, може не добачаєшь.
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А я вот всегда внимательно смотрю, что пишут порохоботы. Они как нос собаки указывают направление кнура. Вот, например, они дружно начали называть Лугандонию ОРДЛО. К чему бы это?
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еще нужно учитывать зарплату, при совке 100 рублей - это уже была хорошая зарплата
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не знаю, моя мама в колгоспі 80 рублів отримувала, плюс півтони пшениці, плюс 2 центнера вівса, плюс в любий час могла по дешевій ціні мясо, курей в колгоспі виписати. Плюс в школі нас дітей безплатно харчували. Зараз це був би для селянина рай. А на заводах і по 200-300 рублів робочі отримували, вчителі по 150-170, приблизно, наскільки пам'ятаю.
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в колхозе денег не давали,за трудодни ишачили,а паспорта колхозникам начали выдавать только в 1974 году....Кому ты репу чешешь? НКРЭКУ снизила на 4% стоимость услуг отопления в Киеве - Цензор.НЕТ 9319
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трудодні, безграмотний ти мій, нараховувались в 30-ті роки минулого століття, я ж тобі за свою молодість при Брежнєві говорю.
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всі зароблені в калхозі гроші могли віджати в якості "добровільного" госзайма, комунякам завжди не вистачало грошей
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госзайми насаджували після війни, коли економіку відбудовували. Учи історію не з газет Тягнибока.
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И подняли на 17% на ликтричество. Только тсс, об этом мовчок, бо путен нападьот
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еб..ть спасибо! в три раза подняли и потом на 4% снизили, благодетели мля!!!
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Значит выборы весной точно будут. Ограбили на миллиарды, а снизили на 5 копеек. Во какие мы хорошие! Голосуйте за нас, заберем и 5 копеек последних....
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Гитлер переведя экономику Германии на военные рельсы в 1943 оду,обирал налогами немцев на 57 % из заработанных дойчмарков,Хвошызд проклятый... НКРЭКУ снизила на 4% стоимость услуг отопления в Киеве - Цензор.НЕТ 5475
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Из истории интересной.
в 1919 году агенты Генпрокурора США Палмера арестовали 249 омериканцев сторонников краснопузой чЛенинской нечисти РАБссии.Всех до единого посадили на корабль "The Buford" и отправили на РАБссию строить коммунизму со Хмыриной харей... НКРЭКУ снизила на 4% стоимость услуг отопления в Киеве - Цензор.НЕТ 9238 Пресса тех лет окрестила кораблик "Советский Ковчег" НКРЭКУ снизила на 4% стоимость услуг отопления в Киеве - Цензор.НЕТ 8594
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НКРЭКУ снизила на 4% стоимость услуг отопления в Киеве - Цензор.НЕТ 5260ботва уже в открытую совок рекламирует! НКРЭКУ снизила на 4% стоимость услуг отопления в Киеве - Цензор.НЕТ 5260или мозгов нет,или им тут бояться нечего...все свои
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вы его кстати куда больше рекламируете), или эффективнее, сами того не понимая что ли? например читая что пишут противники СССР возникает сильное желание делать всё наоборот настолько противники поганые уроды ну и главное то что происходит в жизни в Украине -низкий уровень жизни, безработица, всё занехаяно, коррупция, мразь везде во власти, массовая трудовая миграция работоспособного населения
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Долбодятдам лодырям вечно начальник мешает))))))))))) хоть капиталист,хоть коммунист
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так тут же вот написано где сабаки порылись -НКРЭКУ повысила для "Киевэнерго" тариф на поставку горячей воды и снизила тариф на отопление, просто с одного края меньше стали стричь с народа чем раньше а с другого больше чем раньше в итоге оно на то же и выйдет если конечно с той стороны где стали стричь больше не намного больше будут стричь чем с той стороны где меньше
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Горячую воду в своем доме я сделал себе сам в 1983 году сварил из железа 200 литровый бак,котел был керосиновый с наддувом,на отопительный сезон хватало 150 литров керосина...Все это я подсмотрел в Грузии,в Цхалтубо,когда там был на отдыхе...,срисовал схемку и никаких проблем... НКРЭКУ снизила на 4% стоимость услуг отопления в Киеве - Цензор.НЕТ 4967
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Моя младшая дочка живёт в 2 комнатной квартире,платит за коммуналку на все про всё 1270 гривен.Это много или мало?****
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Наверное дочка с Махметом договорилась, обычно в два раза больше платят.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНКРЭКУ снизила на 4% стоимость услуг отопления в Киеве
 
 
 
 
 
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