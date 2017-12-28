 Сегодня в Днепр состоялись две эвакуации раненых из зоны АТО, - советник председателя Днепропетровской ОГА Губа

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.

Из сектра "Луганск" военным вертолетом эвакуированы двое военнослужащих. Один боец с тяжелым ранением головы (получено не сегодня), находится на искуственной вентиляции легких, направлен в областную больницу им. Мечникова.

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Из Мариуполя военным вертолетом эвакуированы четверо воинов, двое из них направлены в областную больницу им. Мечникова. Один военнослужащий с тяжелым минно-взрывным ранением, находится на искуственной вентиляции легких (ранение получено не сегодня).

Военнослужащие, которые были прооперированы и проходили лечение в больнице Мечникова и военном госпитале Днепра сегодня спецсамолетом ВСУ отправлены на дальнейшее лечение и реабилитацию в военный клинический центр Западного региона (Львовский госпиталь).

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