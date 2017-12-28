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 Сегодня в Днепр состоялись две эвакуации раненых из зоны АТО, - советник председателя Днепропетровской ОГА Губа

Сегодня в Днепр из зоны проведения АТО при помощи вертолетов эвакуировали 6 раненых военнослужащих.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.

Из сектра "Луганск" военным вертолетом эвакуированы двое военнослужащих. Один боец с тяжелым ранением головы (получено не сегодня), находится на искуственной вентиляции легких, направлен в областную больницу им. Мечникова.

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Из Мариуполя военным вертолетом эвакуированы четверо воинов, двое из них направлены в областную больницу им. Мечникова. Один военнослужащий с тяжелым минно-взрывным ранением, находится на искуственной вентиляции легких (ранение получено не сегодня).

Военнослужащие, которые были прооперированы и проходили лечение в больнице Мечникова и военном госпитале Днепра сегодня спецсамолетом ВСУ отправлены на дальнейшее лечение и реабилитацию в военный клинический центр Западного региона (Львовский госпиталь).

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Сегодня в Днепр состоялись две эвакуации раненых из зоны АТО, - советник председателя Днепропетровской ОГА Губа 01

Источник: https://censor.net.ua/n3042094
 
 
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Наши будни... Никогда не высказывался в таких темах ибо и так понятно-все,кто на первой линии всё это время-герои и вечная им слава.Но хочется высказать удовольствие от того,что кацапская мразота искренне думала,что только ткни сюда-и всё посыпется..."новороссия"..Ткнули.И...что- то пошло не так!
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