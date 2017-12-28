 Освобожденных заложников проверят на предмет вербовки, - Грицак

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщил в интервью "Интерфаксу-Украина" глава СБУ Василий Грицак.

"Да, конечно, мы будем их опрашивать относительно обстоятельств их пребывания в плену. Есть такое понятие, как контрразведывательный опрос, и мы обязательно его проведем... Мы прекрасно понимаем, что по отношению к нашим военнослужащим, да и ко всем гражданам Украины, которые находятся или находились в плену, осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводится вербовка", - сказал он.

Самый известный случай такой предполагаемой вербовки - полковник Иван Безъязыков. Он попал в плен 16 августа 2014 в Степановке Донецкой области. По его словам, туда он поехал за телами погибших. Военного освободили из плена 5 июля 2016 года в результате спецоперации СБУ, а через полгода его задержали по подозрению в государственной измене.

Безъязыков не признает себя виновным в инкриминируемых преступлениях.

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Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.