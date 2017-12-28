 Освобожденных заложников проверят на предмет вербовки, - Грицак

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщил в интервью "Интерфаксу-Украина" глава СБУ Василий Грицак.
"Да, конечно, мы будем их опрашивать относительно обстоятельств их пребывания в плену. Есть такое понятие, как контрразведывательный опрос, и мы обязательно его проведем... Мы прекрасно понимаем, что по отношению к нашим военнослужащим, да и ко всем гражданам Украины, которые находятся или находились в плену, осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводится вербовка", - сказал он.
Самый известный случай такой предполагаемой вербовки - полковник Иван Безъязыков. Он попал в плен 16 августа 2014 в Степановке Донецкой области. По его словам, туда он поехал за телами погибших. Военного освободили из плена 5 июля 2016 года в результате спецоперации СБУ, а через полгода его задержали по подозрению в государственной измене.
Безъязыков не признает себя виновным в инкриминируемых преступлениях.
Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.
Вот такая шоколадная игра слов
Чтобы не порождать Героев Украины которых очень хочется возвернуть в зад
канечно блеать, тупорылые кацапы будут вербовать именно этих бедолаг,
а не каких нибудь барыг с которыми вместе бабосы куют
Бойовикам, які відмовилися повертатися, просто нікуди було йти на окупованій території Донецької та Луганської областей.
Про це заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.
"Деяким із них просто нікуди було йти на непідконтрольній території. Вони відразу сказали, що всі родичі перебувають на підконтрольній Україні території, і вони хочуть повернутися до рідних і не хочуть повертатися на непідконтрольну територію. Були ті, які сказали, що вони зараз вільні люди і можуть жити на підконтрольній Україні території", - зазначила вона.
Лутковська уточнила, що деякі повідомили про рішення повернутися на підконтрольну Києву територію, вже перебуваючи в захоплених бойовиками районах.
"Я особисто таких шість осіб привезла на підконтрольну територію", - заявила вона.
За словами омбудсмена, представники бойовиків нормально відреагували на небажання їхніх колишніх поплічників залишатися на окупованій території. https://gazeta.ua/articles/donbas/_deyakim-iz-nih-prosto-nikudi-bulo-tam-iti-lutkovska-pro-bojovikiv/812275
ГОЛОВНЕ, що ми маємо КРАЇНУ яка дбає про своїх ГРОМАДЯН, кацапи.
Там найбільше державі завдається шкоди .