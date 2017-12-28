EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
  1871  36
Материалы по теме:
Все про:заложник (1183) вербовка (89) Грицак Василий (293) пленные (180)

 Освобожденных заложников проверят на предмет вербовки, - Грицак

Освобожденные 27 декабря заложники пройдут проверку на предмет возможной вербовки Россией.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщил в интервью "Интерфаксу-Украина" глава СБУ Василий Грицак.

"Да, конечно, мы будем их опрашивать относительно обстоятельств их пребывания в плену. Есть такое понятие, как контрразведывательный опрос, и мы обязательно его проведем... Мы прекрасно понимаем, что по отношению к нашим военнослужащим, да и ко всем гражданам Украины, которые находятся или находились в плену, осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводится вербовка", - сказал он.

Самый известный случай такой предполагаемой вербовки - полковник Иван Безъязыков. Он попал в плен 16 августа 2014 в Степановке Донецкой области. По его словам, туда он поехал за телами погибших. Военного освободили из плена 5 июля 2016 года в результате спецоперации СБУ, а через полгода его задержали по подозрению в государственной измене.

Безъязыков не признает себя виновным в инкриминируемых преступлениях.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: 8 государств пытались вербовать агентуру среди украинских военных в 2016 году, - СБУ

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3042093
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какой же "военнопленный" с 65 летнего деда историковеда ?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Войны - нет, у террористов могут быть только заложники
Вот такая шоколадная игра слов
 показать весь комментарий
 
 
там и заложники и военнопленные - тебе что от того что напечатали так...?
 показать весь комментарий
 
 
Естественно
Чтобы не порождать Героев Украины которых очень хочется возвернуть в зад
 показать весь комментарий
 
 
Ой, Грицю, после шпиена- переводчика , ездившего на все важные встречи с Гросей, вам трудно верить
 показать весь комментарий
 
 
логично, особенно тех кто туда как туристы поехали в плен попали.
 показать весь комментарий
 
 
Кто б еще нашу владу проверил на предмет вербовки. Там сюрпризов будет, мама не горюй.
 показать весь комментарий
 
 
Освобожденных заложников проверят на предмет вербовки, - Грицак - Цензор.НЕТ 6970
канечно блеать, тупорылые кацапы будут вербовать именно этих бедолаг,
а не каких нибудь барыг с которыми вместе бабосы куют
 показать весь комментарий
 
 
Так Порошенко обіцяв виплатити кожному із звільнених по 100 тис. грн - от і почалась економія суми.... Освобожденных заложников проверят на предмет вербовки, - Грицак - Цензор.НЕТ 619
 показать весь комментарий
 
 
"Деяким із них просто нікуди було там іти" - Лутковська про бойовиків

Бойовикам, які відмовилися повертатися, просто нікуди було йти на окупованій території Донецької та Луганської областей.
Про це заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.
"Деяким із них просто нікуди було йти на непідконтрольній території. Вони відразу сказали, що всі родичі перебувають на підконтрольній Україні території, і вони хочуть повернутися до рідних і не хочуть повертатися на непідконтрольну територію. Були ті, які сказали, що вони зараз вільні люди і можуть жити на підконтрольній Україні території", - зазначила вона.
Лутковська уточнила, що деякі повідомили про рішення повернутися на підконтрольну Києву територію, вже перебуваючи в захоплених бойовиками районах.
"Я особисто таких шість осіб привезла на підконтрольну територію", - заявила вона.
За словами омбудсмена, представники бойовиків нормально відреагували на небажання їхніх колишніх поплічників залишатися на окупованій території. https://gazeta.ua/articles/donbas/_deyakim-iz-nih-prosto-nikudi-bulo-tam-iti-lutkovska-pro-bojovikiv/812275
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Вы бы ВОну проверили..на предмет вербовки...Со всех щелей лезет у неё прокремлёвская риторика...Совпадение? не думаю.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если Йульку перед выборами собьет разворачивающийся КАМАЗ, то вместе с ней погибнут ее две лобковые вши - Инна Богословская и Олег Тихонов
 показать весь комментарий
 
 
тот тихонов - какой-то пенс недалекий, которому сказали, шо за Юлю - двойной тариф. Вот оно и тычет ее где не попадя, не доганяя, что эта клоунада уже только забавляет - его даже банить неохота)))
 показать весь комментарий
 
 
Верный ученик и сын Кучмо и подчиненный министр Януковича языками своей тролофермы будет повторять путь своих идейных ойтцов - пинать и уничтожать своего единственного конкурента на легитимном способе отстранения его от власти. Остальных он будет уничтожать как экстремистов
 показать весь комментарий
 
 
Сначало Гадю проверьте,три года как непровереная в парламенте ходит.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
весь мир - Кремль, а люди в нем - агенты!!
 показать весь комментарий
 
 
Мариупольский суд начинает работать в три смены, я правильно понял слова шефа охранки Roshen ?
 показать весь комментарий
 
 
Смердюки-коментатори. Гниди недорізані, - ким би ви не були. Яка би Гадя гнидою не була, але Україна за усіх своїх людей боролася і бореться. Президент України - це представник НАШОЇ ДЕРЖАВИ, гниди. З полону забрали - І ДОБРЕ. Хто себе як проявить - це їхня справа.
ГОЛОВНЕ, що ми маємо КРАЇНУ яка дбає про своїх ГРОМАДЯН, кацапи.
 показать весь комментарий
 
 
Да, гадя и Парасюк создали проблему для всех военнопленных. Интересно, как было при Сталине с этим вопросом. Как происходила фильтрация после плена? Может быть путино-гундяевские опарыши из азиопской выгребной клоаки в курсе дела?
 показать весь комментарий
 
 
Именно это эти кацапские гниды и пытаются втолочь людям.
 показать весь комментарий
 
А причем тут Парасюк? Он имеет проукраинскую позицию, не дает торговать с агрессором на крови украинцев и лупит башмаком коррупционеров.... Хороша "вербовка"! Да 2/3 нашей зРады нужно на рашу отправить для такой "вербовки"! Звільнених заручників перевірять на предмет вербування, - Грицак - Цензор.НЕТ 7033
 показать весь комментарий
 
 
Долбаеб - ты когда порошенко с медведчюком и ахметовым провериш - позорище в твоем случае молчание золото ...
 показать весь комментарий
 
 
Перевіряти потрібно з СААААмої верхівки.
Там найбільше державі завдається шкоди .
 показать весь комментарий
 
 
Надо было Сафченку проверить, прежде чем медальки ей вручать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОсвобожденных заложников проверят на предмет вербовки, - Грицак
 
 
 
 
 
 вверх