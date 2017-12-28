 Пенсионера, подсунувшего бойцам АТО мед со взрывчаткой, не передавали боевикам в рамках обмена, - начальник Городищенской колонии Луцюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылклй на Громадське.
По словам Луцюка, пенсионер, приговоренный к 15 годам тюрьмы, остается под стражей, на обмен его не возили.
Ранее СМИ сообщили, что Рубана освободили в рамках обмена с боевиками ОРДЛО.
Взрыв на блокпосту в Станице Луганской произошел 16 января 2015 года. К военным пришел мужчина, назвался местным жителем и подарил им трехлитровую банку меда. Когда солдаты попытались попробовать мед, сработало заложенное в банку взрывное устройство, в результате чего один военный погиб, еще трое получили тяжелые ранения.
О задержании злоумышленника стало известно 12 февраля того же года. В СБУ заявили, что деятельность террориста координировали сотрудники Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил России. 30 марта 2016 года Сватовский районный суд Луганской области приговорил Рубана к 15 годам лишения свободы за совершение террористического акта.
Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.
Гугел говно ..
Сме5рть смердам !!!
Хуйло , уничтожь говно !!!
Калашников ВОР !!!!!
Какие хлопоты и траты ?
Засунули взрывчатку и дали деду отнести.
Если такую взрывчатку мог сделать только профессионал значит он ее и сделал.
Да откуда у деда взрывчатка.
сами были офигевшие, копали уголь, а когда уголь закончился- оружие пошло
теперь донбабве единственная страна в мире где добывают оружие шахтным способом
интереснее создать самим- например, взять ПТРД (Противотанковое ружье Дегтярева), покрасить, назвать его гордым и пафосным названием Дончанка и сказать что эта снайперская винтовка теперь лучше хваленной пиндосской «Barret».
https://inforesist.org/otvetili-amerikantsam-v-dnr-sozdali-sobstvennuyu-snayperskuyu-vintovku/
Вот она силушка рузкава духа- а ты со своими Джавелинами из военторга .....
16 января 2015 года Николай Рубан (названный в приговоре "Особа-3"), в 11 часов утра принес с собой на блок-пост на улице Чапаева пгт. Станицы Луганской полиэтиленовый пакет, в котором находилось "взрывное устройство, замаскированное под банку с медом". На расстоянии 100 - 150 метров пенсионер привел в готовность взрывное устройство "вырвав чеку". После этого он обратился к военным с предложением угостить их, но они отказались.
Невзирая на отказ военных, Николай Рубан оставил банку на лавке возле блок-поста. А сам пошел домой. Взрыв, согласно приговору, случился аж через три часа после визита пенсионера на блок-пост - в 14.00.
Эксперт: после вынимания чеки взрыв грянет через 4 секунды, а не через 3 часа
Сам пенсионер в показаниях следователю и, впоследствии на суде, категорически опроверг эту версию, заявив, что 16 января 2015 года находился дома. К сожалению, его алиби проверить невозможно, так как село Николаевка контролируется так называемой ЛНР.
Удивительно, но согласно приговору, принесенную террористом банку с медом уже вскрывали за три часа перед взрывом! Как гласят показания бойца предыдущей смены, он лично открывал банку с медом.И банка не взорвалась!
Где заключение экспертов, какое именно устройство, какого типа взорвалось? Все это должно быть в приговоре.Но ничего нет.
Версия о сокрытии небоевых потерь
Отметим, что еще в июле 2015 года в журнале "Вести.Репортер" выходила статья, в которой со слов одного из военнослужащих, утверждалось, что на самом деле никакой банки с медом не было и вся эта история выдумана от начала и до конца.
"Помнишь историю, когда дед принес на блокпост взрывчатку в банке с медом и устроил теракт. Знаешь, что на самом деле тогда было? Солдаты выпили и начали играть: вытащил чеку из гранаты и надо успеть выкрутить запал. Не успели. Пришлось придумать деда и мед", - приводил журнал слова бойца АТО.
Также в среде добровольческих батальонов, которые дислоцируются на Луганщине подтверждают эту версию. Мол, о ней многим известно, а деда действительно придумали.
_____________
может теперь и приговор нам покажете ,а то звиздеть не мешки таскать
Ошибаешься.
И без жизни то же .
Может он сталинист, может он Унабомбер, а может просто болван. Уже без разницы...
Родичи хай ему тоже "передачу" правильную передадут.
Не понял
Родичи наших бойцов мыло деду(или вареное мыло)