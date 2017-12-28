 Пенсионера, подсунувшего бойцам АТО мед со взрывчаткой, не передавали боевикам в рамках обмена, - начальник Городищенской колонии Луцюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылклй на Громадське.

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По словам Луцюка, пенсионер, приговоренный к 15 годам тюрьмы, остается под стражей, на обмен его не возили.

Ранее СМИ сообщили, что Рубана освободили в рамках обмена с боевиками ОРДЛО.



Взрыв на блокпосту в Станице Луганской произошел 16 января 2015 года. К военным пришел мужчина, назвался местным жителем и подарил им трехлитровую банку меда. Когда солдаты попытались попробовать мед, сработало заложенное в банку взрывное устройство, в результате чего один военный погиб, еще трое получили тяжелые ранения.

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О задержании злоумышленника стало известно 12 февраля того же года. В СБУ заявили, что деятельность террориста координировали сотрудники Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил России. 30 марта 2016 года Сватовский районный суд Луганской области приговорил Рубана к 15 годам лишения свободы за совершение террористического акта.

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.