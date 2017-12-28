EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  5470  185
Материалы по теме:
Все про:боевик (16109) обмен (566) теракт (1881) Донбасс (15049) пленные (180)

 Пенсионера, подсунувшего бойцам АТО мед со взрывчаткой, не передавали боевикам в рамках обмена, - начальник Городищенской колонии Луцюк

Начальник Городищенской колонии (Ровенская область) Юрий Луцюк опроверг информацию о передаче боевикам 66-летнего Николая Рубана, который в 2015 году принес бомбу в банке меда на блокпост Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылклй на Громадське.

Также читайте: Мы готовы к серьезным компромиссам для продолжения процесса освобождения украинцев из ОРДЛО, - Ирина Геращенко

По словам Луцюка, пенсионер, приговоренный к 15 годам тюрьмы, остается под стражей, на обмен его не возили.

Ранее СМИ сообщили, что Рубана освободили в рамках обмена с боевиками ОРДЛО.

Взрыв на блокпосту в Станице Луганской произошел 16 января 2015 года. К военным пришел мужчина, назвался местным жителем и подарил им трехлитровую банку меда. Когда солдаты попытались попробовать мед, сработало заложенное в банку взрывное устройство, в результате чего один военный погиб, еще трое получили тяжелые ранения.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Следующий этап обмена пленными пройдет значительно проще, - Лутковская. ВИДЕО

О задержании злоумышленника стало известно 12 февраля того же года. В СБУ заявили, что деятельность террориста координировали сотрудники Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил России. 30 марта 2016 года Сватовский районный суд Луганской области приговорил Рубана к 15 годам лишения свободы за совершение террористического акта.

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3042091
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Опущеный !!! В сумке передан был , и обмотан бумагой !!! Ты переобулся уже , говноид ?
 показать весь комментарий
 
Ти зовсім дебіл? В сумці нерозора банка, а на ній написано "Мед"???
 показать весь комментарий
 
"Член для Сулимы " ... Так там написано было .
 показать весь комментарий
 
Бачиш, тобі сказати нема чого. А дід став жертвою кругової поруки.
 показать весь комментарий
 
Якщо банка не прозора, то це щє більше ставить тебе у кут. Я вірю армії, а не якомусь там дописувачу.
 показать весь комментарий
 
А хто ти? Ти віриш нашому Головнокомандуючому? За скільки віриш? Дати тобі гривню?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ГОВНОКОМАНДУВАЧ !!!!
 показать весь комментарий
 
Я вірю армії,з чого ти взяв що армія вірить пороху,ти об яку стіну уївибачбався?
 показать весь комментарий
 
Тобто ти віриш армії, а не віриш головнокомандуючому? Може ти дегенерат? Бо дебіл, це занадто висока планка для тебе
 показать весь комментарий
 
Дебіл це зараз як раз ти,тобто навіть даун.Покажи мені військового,який любить пороха,тупа москальська дура.При чому тут він,до них,ти пупий?Якщо він головнокомандувач,це не значить,що вони всі думають як він,армія це народ УКРАЇНИ,тупий ти даун.
 показать весь комментарий
 
В тому то і справа, що він і є армія. Бо він керівник. Не може бути армія без керівника. Без керівника це не армія а стадо, хаос. Do you understand? Пенсіонера, який підсунув бійцям АТО мед із вибухівкою, не передавали бойовикам у рамках обміну, - начальник Городищенської колонії Луцюк - Цензор.НЕТ 1513
 показать весь комментарий
 
А ти знаєш що таке командир бригади наприклад,чи командувач округу?Ти реально тупий?
 показать весь комментарий
 
Ще раз. Є твій безпосередній керівник, а є і вищі керівники. Петро може дати наказ будь якому військовому, і це буде по уставу.
 показать весь комментарий
 
Йди ,та просто пристрелься десь у кутку,якщо для тебе це несумісно.
 показать весь комментарий
 
Що це за сепарські викиди,що армія за пороха воює,а не за себе?Армія це народ УКРАЇНИ перш за все.
 показать весь комментарий
 
Все, з тобою нема про що говорити. Ти сам собі протирічиш
 показать весь комментарий
 
У чому?Ти що тупий?Я не розумію,по твоєму виходить якщо я піду у армію,то я за пороха?Ті що даун,чи що?
 показать весь комментарий
 
Будеш в армії, будеш підпорядковуватись безпосередньому керівнику. Є шкала керівництва. Їх треба знати і в обличча і посаду.
 показать весь комментарий
 
Боже,який ти тупий.Давай почнемо з того,що я був у армії,а от ти ні,тому сходи,та подивись як там,перш ніж лити на неї борудом.
 показать весь комментарий
 
Тобто ти не слухав нікого, коли служив? Ну навіщо брехати? Я служив два роки. Скільки ти - не знаю. Але ти брешиш
 показать весь комментарий
 
Я не брешу,я слухав керівництво,при чому тут порох,ти реально даун?Я того пороха і в очі не бачив,я захищав себе від орди,та ніколи про нього доброго не казав,але чомусь по твоєму я був за пороха,ти реально тупий.
 показать весь комментарий
 
Ти можеш до ПеПа відноситись, як захочеш, але по уставу ти маєш виконувати його накази, або підеш під суд. Хіба ти цього не знав?
 показать весь комментарий
 
Я щось не чув його наказів,мені він особисто нічого не наказував.Мені наказували командири відділення,взводу,та роти,все.До пороха поки щось дійде,вже війна закінчується,ти не знав?
 показать весь комментарий
 
Ти спориш, аби спорити. Відмовляюсь щось тобі доводити.
 показать весь комментарий
 
Это рюзькэ фсбшное говно ... И я с тобой погавкался ... А кули ...фсбу рулит ... ВАЛИТИЬ НАХУЙ С ЭТОЙ УБИТОЙ ЖИДАМИ ТЕРРИТОРИИ !!!!
 показать весь комментарий
 
Ти тупий кремлядській бот,та твоя справа лити бруд на армію,але армія це і є народ,тому ти ляєш бруд на народ.
 показать весь комментарий
 
У тебя ублюдки есть , говно рюзьке ? Их уже нет ...
 показать весь комментарий
 
рюзге лайно,це ти.Погрози свої засунь у дупу,тупий бот.
 показать весь комментарий
 
Слава Украине !!!!
Сме5рть смердам !!!
Хуйло , уничтожь говно !!!
Калашников ВОР !!!!!
 показать весь комментарий
 
ДЕБИЛ !!! БАНКА БУЛА В ПАКУНКУ !!! РЮЗЬКЕ !!!! НЕ БУДУ "РЕЗАТЬ БОШКИ" ((С) КАДЫРОВ) Я БУДУ УНИЧТОЖАТЬ !!!
 показать весь комментарий
 
Если засахаренный, то нихрена он не просвещается.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ти візьми банку меду засахареного, встроми в ноього ножа і подивись. Це ніж, а то граната. Хто хоч трошки знається з піротехнікою, той відразу скаже, що це фігня повна.
 показать весь комментарий
 
А ти знайомий з піротехнікою? Завтра возьму меда, та поекспериментую, сьогодні не хочу будити рідних, вже трохи пізно.
 показать весь комментарий
 
що отож?Якщо банка не прозора,то нічого не отож,але я перевірі все одно на прозорій. Я наприклад зовсім не піротехнік взагалі,але ти бачив якого кольору тротил?
 показать весь комментарий
 
Донька э ? Я уже проверил ... Вроде молодая , , а ведро влезло . !!!!
 показать весь комментарий
 
Ти зовсім молодий хлопець, Володимире, і сперечатись з тобою я не буду. Бо це неприродньо. А люди нехай читають і думають
 показать весь комментарий
 
От і хай думають,та бачать як ти армію дескредитуєш.
 показать весь комментарий
 
Тобто ти вважаєш, що недоліки треба приховувати? Хтось став злочинцем, а ти - мовчи? Обріхування когось - такий самий злочин, як і клевета
 показать весь комментарий
 
Я цю історію чув не тікі від преси,але й від людей котрі були у колах цього діла,а ти хто такий?Тебе послухати,так у тебе і в.в. Хуйло ні у чому не винен.
 показать весь комментарий
 
Де ти прочитав у мене про пуйла? Тут йдеться про конкретного діда, якого роблять цапом відбувайлом. А за нього вступитись нема кому. Це нормально?
 показать весь комментарий
 
вы там сыры трактором давленные жрёте - что вы о мёде знаете...?
 показать весь комментарий
 
 
Для того чтобы засунуть в мед взрывчатку с детонатором, который срабатывает от механического воздействия, нужно быть подрывником экстра-класса. Зачем столько хлопот и трат.

Какие хлопоты и траты ?
Засунули взрывчатку и дали деду отнести.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Дебіл, почитай все, що було зверху, "чтєц" хрєнов
 показать весь комментарий
 
10 км банку за горлышко отнесёшь , человек-паук ?
 показать весь комментарий
 
У трилітровій банці 4,5кг меду. А не 10.
 показать весь комментарий
 
За крышку с БОЕЗАПАСОМ В 10 тротила ... БРЕД !!!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Этого деда надо пригласить на наступне "кохвэпиття". Медком чтоб соевых холопов поподчевал.
 показать весь комментарий
 
 
Этого деда нужно послать бродить по минному полю до тех пор, пока не наступит.
 показать весь комментарий
 
 
Бумерангом мерзскому убийце-старикашке
 показать весь комментарий
 
А что тамэ читать сверху ?
Если такую взрывчатку мог сделать только профессионал значит он ее и сделал.
Да откуда у деда взрывчатка.
 показать весь комментарий
 
шахтеры у шахтах откопали
сами были офигевшие, копали уголь, а когда уголь закончился- оружие пошло
теперь донбабве единственная страна в мире где добывают оружие шахтным способом
 показать весь комментарий
 
 
А я в военторге джавелин купил . Зачётно !!!
 показать весь комментарий
 
 
военторг... купить- это все уже не интересно

интереснее создать самим- например, взять ПТРД (Противотанковое ружье Дегтярева), покрасить, назвать его гордым и пафосным названием Дончанка и сказать что эта снайперская винтовка теперь лучше хваленной пиндосской «Barret».
https://inforesist.org/otvetili-amerikantsam-v-dnr-sozdali-sobstvennuyu-snayperskuyu-vintovku/

Вот она силушка рузкава духа- а ты со своими Джавелинами из военторга .....
 показать весь комментарий
 
 
Ну , и пацанов наших ПТРД валит ... В Днепре в курсах ... А чем ты похвастаться хотел ? Дрочила ?
 показать весь комментарий
 
Сепарасты начинают вылезать - хотят, чтоб марзота старая продолжала украинцев взрывать... Надеюсь эти особи, если они не в рашке или в даунбасе(в этом случае их убогих уже наказало), на следущий обмен в лугандон поедут
 показать весь комментарий
 
 
НУ , сепаров оправдают ... Патриотов посадят . Премию получишь ... И тебя с наступающими ...
 показать весь комментарий
 
 
один дэпутат бывший с Одессы тоже так думал...вчера поехал в лугандон
 показать весь комментарий
 
фабула истории, изложенная в приговоре такова.

16 января 2015 года Николай Рубан (названный в приговоре "Особа-3"), в 11 часов утра принес с собой на блок-пост на улице Чапаева пгт. Станицы Луганской полиэтиленовый пакет, в котором находилось "взрывное устройство, замаскированное под банку с медом". На расстоянии 100 - 150 метров пенсионер привел в готовность взрывное устройство "вырвав чеку". После этого он обратился к военным с предложением угостить их, но они отказались.
Невзирая на отказ военных, Николай Рубан оставил банку на лавке возле блок-поста. А сам пошел домой. Взрыв, согласно приговору, случился аж через три часа после визита пенсионера на блок-пост - в 14.00.

Эксперт: после вынимания чеки взрыв грянет через 4 секунды, а не через 3 часа

Сам пенсионер в показаниях следователю и, впоследствии на суде, категорически опроверг эту версию, заявив, что 16 января 2015 года находился дома. К сожалению, его алиби проверить невозможно, так как село Николаевка контролируется так называемой ЛНР.

Удивительно, но согласно приговору, принесенную террористом банку с медом уже вскрывали за три часа перед взрывом! Как гласят показания бойца предыдущей смены, он лично открывал банку с медом.И банка не взорвалась!
Где заключение экспертов, какое именно устройство, какого типа взорвалось? Все это должно быть в приговоре.Но ничего нет.

Версия о сокрытии небоевых потерь
Отметим, что еще в июле 2015 года в журнале "Вести.Репортер" выходила статья, в которой со слов одного из военнослужащих, утверждалось, что на самом деле никакой банки с медом не было и вся эта история выдумана от начала и до конца.
"Помнишь историю, когда дед принес на блокпост взрывчатку в банке с медом и устроил теракт. Знаешь, что на самом деле тогда было? Солдаты выпили и начали играть: вытащил чеку из гранаты и надо успеть выкрутить запал. Не успели. Пришлось придумать деда и мед", - приводил журнал слова бойца АТО.
Также в среде добровольческих батальонов, которые дислоцируются на Луганщине подтверждают эту версию. Мол, о ней многим известно, а деда действительно придумали.
 показать весь комментарий
 
Где заключение экспертов, какое именно устройство, какого типа взорвалось? Все это должно быть в приговоре.Но ничего нет.

_____________
может теперь и приговор нам покажете ,а то звиздеть не мешки таскать
 показать весь комментарий
 
Есть вероятность что он хочет внести недоверие к армии, вот и все. Неисключено что затронь эту тему, так он кучу говна выльет, при том что сам он там не был никогда и не испытывал даже на тысячные доли подобный ихнему психологический стресс. Возможно я ошибаюсь конечно, но дед мудило, оставил пацана без рук.

Ошибаешься.
И без жизни то же .
 показать весь комментарий
 
Использование дедушек, бабушек, детских колясок и т.д. - практика любой войны.
Может он сталинист, может он Унабомбер, а может просто болван. Уже без разницы...
Родичи хай ему тоже "передачу" правильную передадут.
 показать весь комментарий
 
При взрыве 1 кг тротила выделяется 4,19∙106 Дж. От такого взрыва человек может погибнуть, если находится на расстоянии до 3 метров от эпицентра взрыва.
 показать весь комментарий
 
UA Pik Az f246ad80
Не понял

Родичи наших бойцов мыло деду(или вареное мыло)
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПенсионера, подсунувшего бойцам АТО мед со взрывчаткой, не передавали боевикам в рамках обмена, - начальник Городищенской колонии Луцюк
 
 
 
 
 
 вверх