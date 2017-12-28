 Мемориальную доску Герою Украины Максиму Шаповалу установят в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.

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"В честь украинского разведчика, Героя Украины, генерал-майора Максима Шаповала установят мемориальную доску на фасаде дома по адресу: Киев, улица Михаила Максимовича, 3г", - говорится в сообщении.

Департаменту культуры Киевской городской государственной администрации поручено определить источники финансирования и обеспечить изготовление и установку мемориальной доски согласно эскизам, предоставленным Главным управлением разведки Минобороны.

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Напомним, что генерал-майора Максим Михайлович Шаповал навечно зачислен в списки воинской части, которой он командовал до своей гибели в ознаменование его личного вклада в защиту Родины и проявленных при этом мужества и героизма, отваги, а также самоотверженных действий при исполнении воинского долга в районе проведения АТО. Соответствующий приказ подписал Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак в августе с. г.. Кроме того, во исполнение соответствующего приказа начальника Главного управления разведки Минобороны Украины сведения о генерал-майоре Максиме Шаповале внесены в Книгу Славы ГУР МО Украины.



Сотрудник ГУР МО Украины Максим Шаповал погиб в результате террористического акта 27 июня с в Киеве.