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 Мемориальную доску Герою Украины Максиму Шаповалу установят в Киеве

В Киеве, по адресу Михаила Максимовича 3-г, появится мемориальная доска, посвященная начальнику спецрезерва Главного управления разведки Министерства обороны Максиму Шаповалу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.

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"В честь украинского разведчика, Героя Украины, генерал-майора Максима Шаповала установят мемориальную доску на фасаде дома по адресу: Киев, улица Михаила Максимовича, 3г", - говорится в сообщении.

Департаменту культуры Киевской городской государственной администрации поручено определить источники финансирования и обеспечить изготовление и установку мемориальной доски согласно эскизам, предоставленным Главным управлением разведки Минобороны.

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Напомним, что генерал-майора Максим Михайлович Шаповал навечно зачислен в списки воинской части, которой он командовал до своей гибели в ознаменование его личного вклада в защиту Родины и проявленных при этом мужества и героизма, отваги, а также самоотверженных действий при исполнении воинского долга в районе проведения АТО. Соответствующий приказ подписал Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак в августе с. г.. Кроме того, во исполнение соответствующего приказа начальника Главного управления разведки Минобороны Украины сведения о генерал-майоре Максиме Шаповале внесены в Книгу Славы ГУР МО Украины.

Сотрудник ГУР МО Украины Максим Шаповал погиб в результате террористического акта 27 июня с в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3042087
 
 
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Жаль мужика! Большого профессионала потеряли спецслужбы. Украина потеряла верного сына. И прекрасный генофонд. Красив был, как американский морской пехотинец из популярных фильмов. У него, наверное, остались чудные дети. Очень жаль. Но более жаль, что НЕТ ВИНОВНОГО и будет ли?!!
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А давайте переименуем улицу Трутенко Максимовича. П. С. Кстати, довольно таки бюджетный дом. Респект мужику.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМемориальную доску Герою Украины Максиму Шаповалу установят в Киеве
 
 
 
 
 
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