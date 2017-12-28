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 Политика Украины
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Все про:воровство (488) дороги (1523) ремонт (727) Омелян (376)

 Даже после девальвации гривни стоимость ремонта дорог ниже, чем была при Януковиче, разворовывалось 50%-70% средств, - Омелян

Во времена экс-президента Виктора Януковича в Украине на ремонте дорог разворовывалось от 50% до 70% средств. сейчас если и воруется, то от 3% до 10%.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкйо на INSIDER.

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"Даже после девальвации гривни стоимость ремонта дорог ниже, чем была при Януковиче. Это уже показатель того, что тогда разворовывалось от 50% до 70%, а сейчас если и воруется, то от 3% до 10%. Можем ли мы это преодолеть? Без надлежащей работы правоохранительных органов – нет! Но теперь мы делаем этот процесс прозрачным и есть мониторинг независимых организаций. Тот же CoST (международная инициатива Construction Sector Transparency Initiative, которая контролирует качество строительства и эффективность использования средств, направленных на строительство дорог. - Ред.) будет работать за счет Великобритании и UNDP (Программы развития ООН (ПРООН). - Ред.), и они будут отслеживать каждый тендер по области – где высокие цены, где – ниже. Потому что частично по некоторым областям высокие цены оправданы из-за отсутствия собственного сырья. Также цены выросли из-за массового строительства дорог", – пояснил министр.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Главу облавтодора Николаевщины подозревают в растрате средств, выделенных на ремонт дорог

Отвечая на вопрос о том, что при Януковиче почти все дороги строил "Альтком", и насколько сейчас ситуация лучше с конкуренцией на рынке, Омелян отметил, что сейчас рынок немножко уравновешивается.

"Есть где-то 5-7 компаний, которые более-менее равномерно работают по Украине. Но этого тоже недостаточно. И некоторые объекты сдаются не вовремя, потому что компания работает над несколькими дорогами. Было бы их хотя бы 15 – я был бы счастлив. В этом году мы привлекли китайцев, еще несколько иностранных фирм, но пока не было дорожного фонда и гарантированного финансирования, ни одна крупная иностранная компания заходить к нам не хотела", - подчеркнул Омелян.

Источник: https://censor.net.ua/n3042084
 
 
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шоколадники таки уничтожат Украину
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Да так и есть. Это уже в конце 2016 констатировали.
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шо,опять зрада?бритам откаты всучили,шоб все гладко написали,эгэж?
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Гиг, 3- 10 % офіційного ( !!!!) визнання то не крадіжка? То досягнення?
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там,грамматическим языком выражаясь,условное наклонение...а вы его за чистую правду выдаете,наперсточники Даже после девальвации гривни стоимость ремонта дорог ниже, чем была при Януковиче, разворовывалось 50%-70% средств, - Омелян - Цензор.НЕТ 2232
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Тобто, ти тими условними наклоненіями пишаєшся?
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Говоришь, вы воруете меньше?
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Вряд ли, то что летом типа "ремонтировали", уже послазило, местами даже стало хуже, а ведь еще и морозов не было.
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а шо так, воровать на дорогаг стало хлопотно, гораздо проще воровать прямо из бюджета?
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Девальвация гривни говорите, все эксперты говорили, что курс 1$ изза войны максимум должен был быть 11 гривень, все сверху грабеж населения. За полное обнищание народа, искуственно сделанное паразитами от власти, прикрывающимся войной, вышка должна им светить.
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С удовольствием послушаю, что будущая украинская власть про папередникив Даже после девальвации гривни стоимость ремонта дорог ниже, чем была при Януковиче, разворовывалось 50%-70% средств, - Омелян - Цензор.НЕТ 9148 расскажут

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Микола був не такой вор и бандюга
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Овоч і компанія поза конкуренцією в усьому, мабуть, світі!
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Ничего, осталось ему недолго грабить, поднимется народ, и ничего его неспасет, судьба Чаушеску, это его ближайшее будущее.
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залишилось лише підняти цю байдужу, аполітичну та інертну біомасу і тому треба забрати в них останню сорочку... підступний пархатий все це знає
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Ворует во благо Украины
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Может как в Китае надо начать за это расстреливать с полной конфискацией, даже у родственников?
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Класс
Чиновники у нас еще те мудисты
Офигеть!!!
Он говорит, что ОНИ воруют просто меньше за ПОПЕРЕДНИКОВ!!!

Дебиля мля...
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Как пить дать через Альтком. Они тогда во всех областях строительство вели а областные автодоры ПО БОКУ. Особенно обидно было что в некоторых областях шикарные дороги умели делать что и при сильном дожде воды не было на дороге а они.... (((( одним словом ШАРОМЫЖНИКИ ((( сверху старого покрытия налепили 10 см нового а бабки взяли как за бетонную подложку и т.д. (((. И во время ливня дорогу ложили. Могу сейчас даже показать в каком месте провести экспертизу и там никакой подоложки нет ((( ВСЕ СВОРОВАНО !!! (( Даже после девальвации гривни стоимость ремонта дорог ниже, чем была при Януковиче, разворовывалось 50%-70% средств, - Омелян - Цензор.НЕТ 4295
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вірять, Таня, вірять або прикидаються, що вірять, байдужі гої
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300%-й пограбунок, що влаштував Барига з Леркою на курсі долара перевершив будь-які фінти янукодли
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Курс 28 грн. сегодня это результат поддержания курса на уровнях 5.05 и 8.00 Тимошенко-янукОвощем, что привело к разрушению финансовой системы, краху банковской системы и уничтожению экономики. Вана працювала, а Овощ пачув кожнага Даже после девальвации гривни стоимость ремонта дорог ниже, чем была при Януковиче, разворовывалось 50%-70% средств, - Омелян - Цензор.НЕТ 5602
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Вам, при выдаче методичек, не рассказывают, что премьер к установлению курса гривны отношения не имеет?
Единственное отношение Тиимошенко к курсу было когда ющер, стельмах, фирташ и пэця совместными махинациями догнали гривну до 12 - Юля вышла в прямой эфир с бумагами и назвала все фамилии. На следующий день курс откатился до 8 и так и остался на этом уровне.
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Товарищ Омелян, поздно уже искать спасение от виселицы. И тем более от тюрьмы.
Вас, сволочей, уже ничто не в состоянии спасти. Вы ещё будете завидовать РыгоАналам. Они умнее вас. Они крали, но имели "запасной аэродром" в лице России. Вы же - как обезьяна с бананом: ухватила в ловушке и не понимает, что для того, чтобы освободить руку, - ей надо отпустить банан. Не может потому, что жалко...
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Товарищ Порохану, а где лерка - "Сонька - золотая ручка"?
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Где, где?
Пошла триста баксов менять - до сих пор не вернулась!
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Читаем между строк: наши откаты не сравнить с откатами Януковоща. Молодец, Омеля! Осталось только начать работать вообще без откатов и продемонстрировать нам те "отремонтированные дороги"....
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От брехливі очільники київської і місцевих адміністрацій. Якісь люди нетрадиційної орієнтації. І боксер, в першу чергу.
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Вспомнилось советское прошлое,всё в % и ни одной реальной цифры.
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Не знаю, друзья чем вы там недовольны, но дороги реально делают. Я сужу и по своему небольшому городку, и по многим проблемным междугородним трассам, где в этом много чего улучшено. Конечно, невозможно отремонтировать ВСЕ дороги в Украине за такое малое время, хоть мы этого и желаем. Но не признавать прогресс в строительстве дорог - ну просто тупо!
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тупо не понимать, что строительство дорог - самый лучший способ стырить на строительстве огромные суммы. А, поскольку, в кристально чистой честности власти сомнения обоснованно большие, то и думать, что они там не тырят, а честно строят лохам дороги - тоже тупо.
ПЫ.СЫ. К своим маеткам у них дороги всегда и традиционно хорошие.
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Чувак похоже в теме, знает сколько разворовывается, и похоже его все устраивает.
Це перемога стали чуть меньше воровать!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДаже после девальвации гривни стоимость ремонта дорог ниже, чем была при Януковиче, разворовывалось 50%-70% средств, - Омелян
 
 
 
 
 
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