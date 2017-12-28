 Даже после девальвации гривни стоимость ремонта дорог ниже, чем была при Януковиче, разворовывалось 50%-70% средств, - Омелян

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкйо на INSIDER.

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"Даже после девальвации гривни стоимость ремонта дорог ниже, чем была при Януковиче. Это уже показатель того, что тогда разворовывалось от 50% до 70%, а сейчас если и воруется, то от 3% до 10%. Можем ли мы это преодолеть? Без надлежащей работы правоохранительных органов – нет! Но теперь мы делаем этот процесс прозрачным и есть мониторинг независимых организаций. Тот же CoST (международная инициатива Construction Sector Transparency Initiative, которая контролирует качество строительства и эффективность использования средств, направленных на строительство дорог. - Ред.) будет работать за счет Великобритании и UNDP (Программы развития ООН (ПРООН). - Ред.), и они будут отслеживать каждый тендер по области – где высокие цены, где – ниже. Потому что частично по некоторым областям высокие цены оправданы из-за отсутствия собственного сырья. Также цены выросли из-за массового строительства дорог", – пояснил министр.

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Отвечая на вопрос о том, что при Януковиче почти все дороги строил "Альтком", и насколько сейчас ситуация лучше с конкуренцией на рынке, Омелян отметил, что сейчас рынок немножко уравновешивается.



"Есть где-то 5-7 компаний, которые более-менее равномерно работают по Украине. Но этого тоже недостаточно. И некоторые объекты сдаются не вовремя, потому что компания работает над несколькими дорогами. Было бы их хотя бы 15 – я был бы счастлив. В этом году мы привлекли китайцев, еще несколько иностранных фирм, но пока не было дорожного фонда и гарантированного финансирования, ни одна крупная иностранная компания заходить к нам не хотела", - подчеркнул Омелян.