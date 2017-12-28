 Даже после девальвации гривни стоимость ремонта дорог ниже, чем была при Януковиче, разворовывалось 50%-70% средств, - Омелян

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкйо на INSIDER.
"Даже после девальвации гривни стоимость ремонта дорог ниже, чем была при Януковиче. Это уже показатель того, что тогда разворовывалось от 50% до 70%, а сейчас если и воруется, то от 3% до 10%. Можем ли мы это преодолеть? Без надлежащей работы правоохранительных органов – нет! Но теперь мы делаем этот процесс прозрачным и есть мониторинг независимых организаций. Тот же CoST (международная инициатива Construction Sector Transparency Initiative, которая контролирует качество строительства и эффективность использования средств, направленных на строительство дорог. - Ред.) будет работать за счет Великобритании и UNDP (Программы развития ООН (ПРООН). - Ред.), и они будут отслеживать каждый тендер по области – где высокие цены, где – ниже. Потому что частично по некоторым областям высокие цены оправданы из-за отсутствия собственного сырья. Также цены выросли из-за массового строительства дорог", – пояснил министр.
Отвечая на вопрос о том, что при Януковиче почти все дороги строил "Альтком", и насколько сейчас ситуация лучше с конкуренцией на рынке, Омелян отметил, что сейчас рынок немножко уравновешивается.
"Есть где-то 5-7 компаний, которые более-менее равномерно работают по Украине. Но этого тоже недостаточно. И некоторые объекты сдаются не вовремя, потому что компания работает над несколькими дорогами. Было бы их хотя бы 15 – я был бы счастлив. В этом году мы привлекли китайцев, еще несколько иностранных фирм, но пока не было дорожного фонда и гарантированного финансирования, ни одна крупная иностранная компания заходить к нам не хотела", - подчеркнул Омелян.
Чиновники у нас еще те мудисты
Офигеть!!!
Он говорит, что ОНИ воруют просто меньше за ПОПЕРЕДНИКОВ!!!
Дебиля мля...
- Та шось не очень.
Единственное отношение Тиимошенко к курсу было когда ющер, стельмах, фирташ и пэця совместными махинациями догнали гривну до 12 - Юля вышла в прямой эфир с бумагами и назвала все фамилии. На следующий день курс откатился до 8 и так и остался на этом уровне.
Вас, сволочей, уже ничто не в состоянии спасти. Вы ещё будете завидовать РыгоАналам. Они умнее вас. Они крали, но имели "запасной аэродром" в лице России. Вы же - как обезьяна с бананом: ухватила в ловушке и не понимает, что для того, чтобы освободить руку, - ей надо отпустить банан. Не может потому, что жалко...
Пошла триста баксов менять - до сих пор не вернулась!
ПЫ.СЫ. К своим маеткам у них дороги всегда и традиционно хорошие.
Це перемога стали чуть меньше воровать!