 Некоторым из них просто некуда было там идти, - Лутковская о лицах, отказавшихся ехать на оккупированные территории во время обмена

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в комментарии телеканалу "112 Украина".
"Некоторым из них просто некуда было идти на неподконтрольной территории. Они сразу сказали, что все родственники находятся на подконтрольной Украине территории и они хотят вернуться к родным и не хотят возвращаться на неподконтрольную территорию... Были те, которые сказали, что они сейчас свободные люди и могут жить на подконтрольной Украине территории", – отметила она.
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Лутковская уточнила, что некоторые сообщили о решении вернуться на подконтрольную Киеву территорию уже находясь в захваченных боевиками районах.
"Я лично таких шесть человек привезла на подконтрольную территорию", – заявила она.
По словам омбудсмена, представители боевиков нормально отреагировали на нежелание их бывших пособников оставаться на оккупированной территории.
"Никаких претензий не было. Часть тех, кто должен был вернуться в так называемую "ЛНР" мы опросили в присутствии прессы вместе с представительницей так называемой "ЛНР"в переговорной группе Ольгой Кобцевой... Она тоже ставила вопросы, почему они решили вернуться, но ответы ее удовлетворили, поскольку эти люди имеют право на личную жизнь. Что касается так называемого "ДНР", то тоже никаких претензий не было", – подытожила Лутковская.
Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.
ЛНР - Лоховская народная республика.
Щось ти занадто швидко розм'як.
Мразі мають спокутувати перед Україною-тільки невідворотність покарання зупинить інших зазіхальників.
Як ви, тупа ботня, вже заї..ли.
Ты за копейки строчишь свои тупые выс..ры и пытаешься учить Украинцев в чем "корень всех проблем" ). Мы хоть тын возле хат имеем, через который "опустошаем рахунок соседа" ).
А у козломордого быдла по деревням и заборы уже посгнивали нахрен.
Накопишь на своих диво-постах (если не выпрут за тупость) - покатайся по рашке, посмотри как живет страна "после распада Киевской Руси". А потом на Центральную и Западную Украину съезди - почувствуй разницу.
"27 грудня всі олігархічні ТВ-канали, всі інтернет-ресурси демонстрували, як «батько нації» Порошенко тепло зустрічав наших героїв із полону, які красиві слова, більше про зусилля влади, ніж про них, говоривь.
А 28 грудня Києвський військовий шпиталь просить та волає про допомогу!
«В зв'язку зі звільненням сьогодні 27.12.2017р. наших бійців з полону …, які після цього будуть прийняті шпиталем, терміново необхідна наступна допомога…». І далі йде великий перелік того, що потрібно.
Зверніть увагу: госпіталь, традиційно, звертається за допомогою…до людей!?
А скажіть, чи не держава ПОВИННА БУЛА забезпечити шпиталь всім необхідним для прийому війскових? Чи піаритися на полонених набагато легше, ніж робити для них щось конкретне?"
Об этом рассказал на брифинге в четверг днем ведущий терапевт госпиталя Сергей Прокопчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"24 военнослужащих изъявили желание пройти обследование и лечение в нашем военно-медицинском учреждении. Из 24 пациентов 18 госпитализированы в терапевтический стационар и 6 - в хирургический стационар", сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3041961
Кров є на ньому?
и в раше тоже так будет со временем
Почему Парашенко держа Лутковских с Охендровскими нарушает конституцию - т.е. вступает в коррупционный сговор с бандой подельников используя служебное положение...
Почему т.н. генплкулол не преследует уголовно за данные нарушения и, следовательно, тоже в коррупции с вышеперечисленной бандой, захватившей власьт в Украине.
Лутковская - мразь, которую барыжная свинья держит, по причине родственности взглядов, интересов и общих преступных деяний!!!
Как же тяжело теперь будет отстранить от власти этих преступников...