 Некоторым из них просто некуда было там идти, - Лутковская о лицах, отказавшихся ехать на оккупированные территории во время обмена

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Некоторым из них просто некуда было идти на неподконтрольной территории. Они сразу сказали, что все родственники находятся на подконтрольной Украине территории и они хотят вернуться к родным и не хотят возвращаться на неподконтрольную территорию... Были те, которые сказали, что они сейчас свободные люди и могут жить на подконтрольной Украине территории", – отметила она.

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Лутковская уточнила, что некоторые сообщили о решении вернуться на подконтрольную Киеву территорию уже находясь в захваченных боевиками районах.

"Я лично таких шесть человек привезла на подконтрольную территорию", – заявила она.

По словам омбудсмена, представители боевиков нормально отреагировали на нежелание их бывших пособников оставаться на оккупированной территории.

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"Никаких претензий не было. Часть тех, кто должен был вернуться в так называемую "ЛНР" мы опросили в присутствии прессы вместе с представительницей так называемой "ЛНР"в переговорной группе Ольгой Кобцевой... Она тоже ставила вопросы, почему они решили вернуться, но ответы ее удовлетворили, поскольку эти люди имеют право на личную жизнь. Что касается так называемого "ДНР", то тоже никаких претензий не было", – подытожила Лутковская.

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.