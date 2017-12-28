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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество
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 Некоторым из них просто некуда было там идти, - Лутковская о лицах, отказавшихся ехать на оккупированные территории во время обмена

Некоторые лица, включенные боевиками в списки на обмен, отказались возвращаться на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в последний момент.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Некоторым из них просто некуда было идти на неподконтрольной территории. Они сразу сказали, что все родственники находятся на подконтрольной Украине территории и они хотят вернуться к родным и не хотят возвращаться на неподконтрольную территорию... Были те, которые сказали, что они сейчас свободные люди и могут жить на подконтрольной Украине территории", – отметила она.

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Лутковская уточнила, что некоторые сообщили о решении вернуться на подконтрольную Киеву территорию уже находясь в захваченных боевиками районах.

"Я лично таких шесть человек привезла на подконтрольную территорию", – заявила она.

По словам омбудсмена, представители боевиков нормально отреагировали на нежелание их бывших пособников оставаться на оккупированной территории.

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"Никаких претензий не было. Часть тех, кто должен был вернуться в так называемую "ЛНР" мы опросили в присутствии прессы вместе с представительницей так называемой "ЛНР"в переговорной группе Ольгой Кобцевой... Она тоже ставила вопросы, почему они решили вернуться, но ответы ее удовлетворили, поскольку эти люди имеют право на личную жизнь. Что касается так называемого "ДНР", то тоже никаких претензий не было", – подытожила Лутковская.

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3042083
 
 
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тех кто отказался ехать в ДНР вообще амнистировать нужно,они сделали свой выбор,в пользу Украины
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ДНР - Дурацкая народная республика;

ЛНР - Лоховская народная республика.
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Що значить "амністувати"? Якщо зробили вибір залишитися в Україні-значить мають сидіти згідно вироків суду.
Щось ти занадто швидко розм'як.
Мразі мають спокутувати перед Україною-тільки невідворотність покарання зупинить інших зазіхальників.
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цель не мучать,а перевоспитывать,если осознали и не совершали тяжких преступлений пусть живут ,в 2014 многие были оболванены пропагандой и в этом есть так же вина Украины,что не противодействовала оболваниванию своего населения
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очень может быть что некоторых можно перевоспитать . но не всех . некоторых перевоспитает только пуля в лоб Деяким із них просто нікуди було там іти, - Лутковська про осіб, які відмовилися їхати на окуповані території під час обміну - Цензор.НЕТ 7134
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ну так понятно дом или разгромлен разграблен или там кто-то живёт, бардак есть бардак, тем более что родственников там нет, возвращаться туда из огня в полымя, .. что то подождите я не поняла, а зачем их тогда хотели менять если это переселенцы?
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Если твой дом отжали кацапские орки и лугандонские гопники, прямая дорога в ВСУ. Или лучше бомжевать и клянчить гуманитарку?
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так не все ж рембы, неизвестно ни их возраст ни состояние здоровья, ни может они просто не хотят воевать, это не так просто как кажется, вы сами хотите?
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А в плен они за игру в городки попали? Ну и обмен на бойцов ВСУ не подразумевает автоматического искупления вины боевиками. Ни вины искупить, ни за себя постоять, зачем они в Украине?
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Если некуда идти, вопрос откуда они пришли? Что то темнишь, тетя.
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А некоторые подумали (кто умел) чуток и решили, что подвал достойных наследников НКВД, это не самый лучший способ закончить свои дни... Некоторым из них просто некуда было там идти, - Лутковская о лицах, отказавшихся ехать на оккупированные территории во время обмена - Цензор.НЕТ 7460
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Одні з лугандосії тікакють, інші з України драпають, бо і на підконтрольній тереторії повна жопа - он ціни в Польщі вже дешевші, ніж в Україні, дохазяйнувались, мать вашу....
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так уже говорять біля півтора лимона українців піднімають економіку Полщі, я на жаль уже не можу драпанути з цього болота, старий уже
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ти хоча б знання мови трохи підтягнув. Та нік українською писав, якщо хочеш "косити" під україномовного ).
Як ви, тупа ботня, вже заї..ли.
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Так піди підмийся - і все пройде. Ти не на нік дивись, а не те, в якому болоті ми живемо. 27 років щось вовтузимось, будуємо, а толку нуль. Може проблема не в тому, якою мовою торочимо тут, а в тому, що в багатьох із нас в мізках одне - набити власні кишені любою ціною, даже за рахунок свого сусіда через тин. Може саме в цьому корінь всіх проблем, як і те, що всі віка ми під кимось гнулисьпісля розпаду Київської Русі - то під Польщею, то під Росією, то під австріяками....
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так чего ж ты, дешевая шл..ха, так упорно пытаешься "торочить" по-украински, если это неважно?
Ты за копейки строчишь свои тупые выс..ры и пытаешься учить Украинцев в чем "корень всех проблем" ). Мы хоть тын возле хат имеем, через который "опустошаем рахунок соседа" ).
А у козломордого быдла по деревням и заборы уже посгнивали нахрен.
Накопишь на своих диво-постах (если не выпрут за тупость) - покатайся по рашке, посмотри как живет страна "после распада Киевской Руси". А потом на Центральную и Западную Украину съезди - почувствуй разницу.
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Скажу по правді я в Росія ні разу за життя не був, як там живуть люди - на свої очі не бачив, зате добре знаю, як живемо ми. Тут всі скавчать на владу, а дорвуться до неї - зразу про своє скавуління забувають та стають такими ж. Он совісті нашим героям з Верховної ради вистачило поназначати такі собі зарплати скромненьки в той час, як більшість українців живуть на межі виживання. Та й трудоголіки з Мінюсту по мільйону собі на рило премії виписували. А ти мені тут моралі читаєшь.
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А щодо поїздок - так покатайся по селам,порівняно з радянським періодом в більшості руїни стоять, села бур'янами позаростали, деякі взагалі з карти пропали. Якщо в 1991 році нас було 50 млн., а зараз хоча б 40 набралося, то про "великі досягнення" краще б ти заткнувся. Від доброго життя населення не зменшується.
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Веніамін -ти такий Веаніамін, що, аж хочеться тебе за вушком пошкрібати.
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ну, якщо на більше фантазії не хватає, то можеш ломом, тільки в нього два кінця.....
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нік у мене такий, а почухати мене можеш і в іншому місці, якщо гострий на язик
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Работы там вообще нет, все разворовано и закрыто, после обмена еще будут пытать, не агент ли хунты, заставляют менять паспорт на лнр/днр и куда с ним выедешь. Вот и подумали, на фига нам эти ландыши...
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Во попали люди под "горячую руку."
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не хочу о них даже думать... это моя позиция
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На глаза попалось:
"27 грудня всі олігархічні ТВ-канали, всі інтернет-ресурси демонстрували, як «батько нації» Порошенко тепло зустрічав наших героїв із полону, які красиві слова, більше про зусилля влади, ніж про них, говоривь.
А 28 грудня Києвський військовий шпиталь просить та волає про допомогу!
«В зв'язку зі звільненням сьогодні 27.12.2017р. наших бійців з полону …, які після цього будуть прийняті шпиталем, терміново необхідна наступна допомога…». І далі йде великий перелік того, що потрібно.
Зверніть увагу: госпіталь, традиційно, звертається за допомогою…до людей!?
А скажіть, чи не держава ПОВИННА БУЛА забезпечити шпиталь всім необхідним для прийому війскових? Чи піаритися на полонених набагато легше, ніж робити для них щось конкретне?"
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В главный военный клинический госпиталь в ночь на четверг поступили 24 освобожденных накануне из ОРДЛО украинских военнослужащих, и специалисты медучреждения оценивают их состояние как удовлетворительное.
Об этом рассказал на брифинге в четверг днем ведущий терапевт госпиталя Сергей Прокопчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"24 военнослужащих изъявили желание пройти обследование и лечение в нашем военно-медицинском учреждении. Из 24 пациентов 18 госпитализированы в терапевтический стационар и 6 - в хирургический стационар", сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3041961
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Ну так а куди його? От воно нам тут треба?
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Миротворець що про нього каже?
Кров є на ньому?
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ничего не ново. сотни пленных красноармейцев отказались вернуться в СССР после заключения мира между Суоми и Вечным Мордором в 1940 г. Так и осели, обжились , выжили.Сейчас их потомки - финские граждане как - то не рвутся в родную гавань. Хоть у них ни нефти, ни газа и прочих подземных ништяков. Земля - камни пополам с песком и только "на юге" , а севернее - тундра . и зимой - собачий сырой холод. Тем не менее, как - то не грустят и не нищенствуют без старшего брата, которому умудрились набить рыло,"находясь в подавляющем меньшинстве"-до того момента, никогда в своей истории ни с кем не воюя.
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Так і українці з Канади, США, які виїхали в минулому столітті, не дуже рвуться повертатись на батьківщину.
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егеж, чим далі від москалів, тим життя краще
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не такий страшний москаль, як свій доморощений хапуга
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скажіть це родичам всіх замордованих москалями починаючи з 1939 року і до сьогодні.
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Ага, можна подумати що під час голодомору москалі по дворам селян ходили і зерно витягували з землі, а не свої доморощені герої вислужувались, можна подумати що в НКВД українців не було, можна подумати, що це москалі, а не сусіди українці на таких же українців доноси штопали.....
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десь я чув: чим більше пізнаєш людей, тим більше подобаються звірі, бо в них не має підлості і лицемірства.
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Эти украинцы очень серьезно помогают Украине. В отличие от вашей кацорылых "диаспор", которые даже в самые тяжелые для парашки времена cpали на свою родину или "помогали", но только за бабки от КГБ/ФСБ.
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Може чимось і помогають, але в це болото вертатися не хочуть, бо болото тут буде мабуть вічно, поким свою свідомість не перебудує кожен із нас, поки не дійте з дупи до голови те, що все із собою на той світ не потаще, що стільки не кради - а на той світ всерівно голим піде, поки не зрозуміє, що життя продовжується і за стінами свого домоволодіння в суспільстві.
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Вот и я за то что бы те кто не поехал в ОРДЛО...должны досидеть до конца! А то мэр-сепаратист Троицка был включен в списки на обмен и,дождался когда амнистируют для обмена..и на самой линии разграничения..вдруг резко передумал..хитрый сцуко...
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такое впечатление что абизяны свои списки составляли с потолка . лишь бы больше было а хочет человек к ним ехать или нет не важно
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да, фигово в лугандоне, никто там жить не хочет..
и в раше тоже так будет со временем
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Почему это гавно Лутковская в нарушение конституции занимает место?
Почему Парашенко держа Лутковских с Охендровскими нарушает конституцию - т.е. вступает в коррупционный сговор с бандой подельников используя служебное положение...
Почему т.н. генплкулол не преследует уголовно за данные нарушения и, следовательно, тоже в коррупции с вышеперечисленной бандой, захватившей власьт в Украине.
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что рыговка лутковская тоже на чужом горе попиарилась? на что расчитываешь в будущем а лутковская? может в ростов к янеку? лутковская без тебя дела по обмену гораздо быстрее пойдут! уверен на все 100! вы же никто, просто передасты....
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"Некоторым из них просто некуда было там идти" - все их дома разбомбила украинская хунта!!!

Лутковская - мразь, которую барыжная свинья держит, по причине родственности взглядов, интересов и общих преступных деяний!!!
Как же тяжело теперь будет отстранить от власти этих преступников...
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Пиздец какой-то. нехай Порох им конфеток даст и на балалайке сыграет
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНекоторым из них просто некуда было там идти, - Лутковская о лицах, отказавшихся ехать на оккупированные территории во время обмена
 
 
 
 
 
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