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 Политика Украины
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Все про:Одесская область (1363) Порошенко (14027) санкции (6400) безвизовый режим (1307)

 Порошенко назвал безвиз с ЕС главным достижением Украины в 2017 году

Во время рабочей поездки в Одесскую область президент Петр Порошенко назвал основные достижения и успехи Украины в 2017 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

По словам Порошенко, одним из важнейших является продолжение поддержки Украины Европейским Союзом и странами мира в борьбе за отстаивание независимости, суверенитета и территориальной целостности.

"Европейский Союз продемонстрировал единство с нами и продлил санкции против Российской Федерации, несмотря на то, что для них это непростое решение. Решение солидарности с Украиной, поддержки Украины, поддержки нашей большой 45-миллионной нации является для них приоритетом, потому что справедливость и правда за нами. И агрессор должен заплатить свою цену. И к этому решению присоединились США, Япония, Канада, Австралия и большое количество союзников по всему миру ", - отметил Порошенко.

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Президент считает главным достижением 2017 года введение странами ЕС безвизового режима для украинских граждан.

"Безвиз, когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому Союзу", - сказал он. Не менее значимым является решение о завершении ратификации Соглашение об ассоциации с ЕС.

Среди достижений Порошенко также отметил продолжение программы децентрализации, в результате которой бюджеты территориальных общин выросли в семь раз. Кроме того, по всей Украине строятся дороги - более 300 км дорог построено и капитально отремонтировано.

Также читайте: Безвизом с ЕС воспользовались почти 380 тыс. украинцев, - Слободян

Глава государства отметил, что Украина пиднялась со 153 места в рейтинге Doing Business до 76. "Это наибольший прогресс, который продемонстрировала любая страна за любое время", - констатировал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3042081
 
 
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Чудо-рыба! Безвиз которая. Мелко и красиво плавает, как карась, а с народа берет хватко, щукой хищной на глубине - уж лучше в челюсти ей не попасть!
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https://www.youtube.com/watch?v=sqiBm12IGdU
Запросить гарант на віллу в Іспанію хлопців відпочити і зняти напругу на Різдво?
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Безвиз это Главный и единственный очень большой плюс + для Порошенко.
Но нам в Украине нужен и НЕОБХОДИМ свой Ли Куан Ю.

Если любой государственный чиновник или депутат парламента честно не указал свои и своей семьи доходы, то его имущество подлежит конфискации, чиновник или депутат платит огромный многомиллионный штраф и еще при этом садится на долгие годы в тюрьму.
При этом вся его семья во всех СМИ на территории Украины объявляется ворами без права в Украине им найти какую нибудь работу и тд. и тп.
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Безвіз - заслуга тисяч загиблих хлопців в розцвіті сил, що захищаютьЄвропу від нової навали азіатів, а не бариг.
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Згоден, але й бариги дещо для цього зробили. Не для нас, звичайно, а для себе та своїх родин, а все одно вони щось для безвізу для нас зробили. Бо нас, простих українських людей без бариг та їхніх грошей на Заході й не почулиб.
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А я думал самое великое достижение домик в Испании...
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А ще звільнення полонених, перемога в Стокгольмі, отримання зброї. Україні є що згадати хорошого в цьому році. Але безвіз то дійсно епохальна подія. Дякуємо, Олексійовичу...
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Ну, так и знал.... Смотрите только "Правду жизни" не подотрите....
Ничего личного - всего лишь бизнес........
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"ну туупые"-это Задорнов про америкагцев говорил,или про тебя?
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смотри на ботоксную припудренную харю
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Шоколадный барыга, распихивающий барыжное бабло по офшорам, так и не продавший свой бизнес (как того требует Конституция), наживающийся на крови и страданиях патриотов, ведущий предательско - барыжную торговлю сврагом и платящий налоги в бюджет врага, - должен быть осужден трибуналом. Украина должна полностью очиститься от предателей.
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должен быть …..Украина должна…../у мигрантов есть право требовать всё у страны, гражданами которой они является . Но нет права требовать чего-то от Украины.
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Опухшая тварь даже не понимает, что человека унижают не визы а очереди...
Сначала это были очереди в ожидании визы а теперь - очереди на границе с Евросоюзом по 2-10 часов.
По сути ничего не изменилось: "евробляхеры" из приграничных территорий (но к ним нет ни единой претензии) обязаны каждых 5 дней вывозить свою "бляху" за "бугор". Вот и парятся "безвизеры" вместе с ними часами, преодолевая многокиллометровые очереди, чтобы попасть в вожделенную "заграницу". Знает это "отёчная сука" или нет?
Думаю знает... Но страх потерять прибыль от сборки кацапского автометаллолома (Лады)не позволяет ему снять импортные ограничения на ввоз автомобилей по стандартам Евросоюза... А вы говорите "безвиз" (!),
Безвиз будет, когда Барыг перевешаем.
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барыга,барыга,барыга
ночная бабочка,ну кто тебе ,падлючий нацЕк,виноват
барыга,барыга,барыга
фубли кремблядские заманчиво хрустят...
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ПОРОШЕНКО СДЕЛАЛ,ДЛЯ УКРАИНЫ БОЛЬШЕ,ЧЕМ ВСЕ ПРЕЗИДЕНТЫ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ ДО НЕГО,А ТО ЧТО ВАТА СКУЛИТ,ТАК ЭТО ЛИШНЕЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ,ЕГО ЗАСЛУГ.
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Он бы сдела еще больше, если бы не было Майдана, не погибли люди... А он так и оставался министром в правительстве Азарова. Я правильно тебя понял, курва?
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Патякати про Майдан - це не кремлівських крис діло.
Порошенко назвав безвіз із ЄС головним досягненням України в 2017 році - Цензор.НЕТ 3826
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кремлеботы и аборигены-шариковы скулят от безысходности
у них впереди ничего не маячит - как для сепаров, обменяных на наших патриотов-героев
только постылая пьяная совковая жизнь в парашинской провинции, или "геройская" смерть за хуйла в песках мусульманского мира
они даже не заметили, как ловко их отделили от цивилизованного мира и теперь гонят на панщину кнутами
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Javelin обладает системой "выстрелил-забыл", умное оружие сделает все само. Когда ракета выпущена от нее уже никуда не спрячешься. https://youtu.be/wfm93yU_3K0
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Вы еще не знаете что это чмо парашенко обогнал вертолет и уже в Харькове встречал этих же пленных,больше часа продолжался пиар барыги в аэропорту Харькова,а потом еще столько же пиарилась его шайка депутатов расказывая как они не доедали и недосыпали договариваясь об обмене! А этих изнеможденных пленных заставляли в это время на морозе махать выданными им флагами!
Евгеній КYB

Порошенко назвав безвіз із ЄС головним досягненням України в 2017 році - Цензор.НЕТ 3645
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Первый раз за всё время я с ним соглашусь . Это пока единственное серьёзное достижение .Ну и вступила в силу Ассоциация . Конечно хотелось бы большего
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Херасе , сколько тут стецьков на смену повыгоняли ...
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Скромненько так.. "Государство-это Я"😁 Ты это хотел сказать, Петя?
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Володимир Науменко 40e31ee0
Вы еще не знаете что это чмо парашенко обогнал вертолет и уже в Харькове встречал этих же пленных,больше часа продолжался пиар барыги в аэропорту Харькова,а потом еще столько же пиарилась его шайка депутатов расказывая как они не доедали и недосыпали договариваясь об обмене! А этих изнеможденных пленных заставляли в это время на морозе махать выданными им флагами!
Евгеній КYB
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навіть не знаю коли буду робити цей паспорт для безвіза, робити аби був вже не хочу бо
попередній загранпаспорт провалявся без потреби 10 років і по ньому в 2018 закінчується термін дії, а щоб просто лежав то нафіг надо
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Безвiз гарний був би пр янеку при доллау 8 гр.
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Ну нафига ж так манипулировать понятиями в риторике - "главным достижением" и "единственным достижением" ???
Да и вообще, давайте описывать значимость достижения пусть уж кривой, но статистикой:
"За первые три месяца действия безвиза - с 11 июня по 11 сентября, в страны ЕС выехало 5,8 млн украинцев, что на 10% больше, чем в прошлом году. При этом по безвизу пересекли границу всего 236 тысяч"
Источник: https://strana.ua/articles/analysis/94670-100-dnej-bezviza-ukraintsy-dlja-otdykha-vybirali-turtsiju-a-v-es-ezdjat-na-rabotu.html

Это меньше пяти процентов от числа выезжающих за границу. И это на фоне общего снижения потока. Ну и не забываем, что в нем немалая доля - скрытая трудовая миграция.
Если утечка мозгов и рук и превращение страны в мировой ресурсный придаток из-за отсутствия рабочих мест с достойной оплатой - это достижение, то тогда готовьтесь праздновать "опупительную пэрэмогу" в ближайшие годы в демографическом вопросе.
Самое то для олигархов - поиметь максимум природных ресурсов при минимуме голодных ртов "конституционных совладельцев"
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а ты что предлагаешь людям у которых есть мозги и руки ростут как надо остаться в Украине и пахать на барыг за миску помоев?!! есть шанс уехать в нормальную страну в которой ценятся работяги так надо уезжать!! тут пока барыги у власти работягам ничего не светит априори!! А с такими избирателями которые за 20 баксво продают свои голоса барыги у власти будут еще очень долго!!
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к безвизу надо деньги на билет, мед. страховку, проживание и питание за границей...
так что для 90% украинцев этот безвиз такая же ценность как дырка от бублика
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Этот безвиз красивая мелочевка для пускания пыли в глаза. Вот если бы была возможность свободного въезда в страны ЕС на работу и проживание как тем же гражданам Израиля в Германию, то это было бы достижение.
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Для Ruslan Tkachenko:
Я предлагаю перестать из "всех утюгов" радостно гордиться тем, что на самом деле свидетельствует о поражении. Этот безвиз даже редкостным туристам - что рыбе зонтик.
А за основную массу украинцев я вообще молчу.
К тем, кто сваливает за лучшей жизнью претензий быть не может, если у руля олухи и ворьё.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко назвал безвиз с ЕС главным достижением Украины в 2017 году
 
 
 
 
 
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