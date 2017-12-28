 Порошенко назвал безвиз с ЕС главным достижением Украины в 2017 году

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

По словам Порошенко, одним из важнейших является продолжение поддержки Украины Европейским Союзом и странами мира в борьбе за отстаивание независимости, суверенитета и территориальной целостности.

"Европейский Союз продемонстрировал единство с нами и продлил санкции против Российской Федерации, несмотря на то, что для них это непростое решение. Решение солидарности с Украиной, поддержки Украины, поддержки нашей большой 45-миллионной нации является для них приоритетом, потому что справедливость и правда за нами. И агрессор должен заплатить свою цену. И к этому решению присоединились США, Япония, Канада, Австралия и большое количество союзников по всему миру ", - отметил Порошенко.

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Президент считает главным достижением 2017 года введение странами ЕС безвизового режима для украинских граждан.

"Безвиз, когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому Союзу", - сказал он. Не менее значимым является решение о завершении ратификации Соглашение об ассоциации с ЕС.

Среди достижений Порошенко также отметил продолжение программы децентрализации, в результате которой бюджеты территориальных общин выросли в семь раз. Кроме того, по всей Украине строятся дороги - более 300 км дорог построено и капитально отремонтировано.

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Глава государства отметил, что Украина пиднялась со 153 места в рейтинге Doing Business до 76. "Это наибольший прогресс, который продемонстрировала любая страна за любое время", - констатировал он.