 Порошенко назвал безвиз с ЕС главным достижением Украины в 2017 году

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
По словам Порошенко, одним из важнейших является продолжение поддержки Украины Европейским Союзом и странами мира в борьбе за отстаивание независимости, суверенитета и территориальной целостности.
"Европейский Союз продемонстрировал единство с нами и продлил санкции против Российской Федерации, несмотря на то, что для них это непростое решение. Решение солидарности с Украиной, поддержки Украины, поддержки нашей большой 45-миллионной нации является для них приоритетом, потому что справедливость и правда за нами. И агрессор должен заплатить свою цену. И к этому решению присоединились США, Япония, Канада, Австралия и большое количество союзников по всему миру ", - отметил Порошенко.
Президент считает главным достижением 2017 года введение странами ЕС безвизового режима для украинских граждан.
"Безвиз, когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому Союзу", - сказал он. Не менее значимым является решение о завершении ратификации Соглашение об ассоциации с ЕС.
Среди достижений Порошенко также отметил продолжение программы децентрализации, в результате которой бюджеты территориальных общин выросли в семь раз. Кроме того, по всей Украине строятся дороги - более 300 км дорог построено и капитально отремонтировано.
Глава государства отметил, что Украина пиднялась со 153 места в рейтинге Doing Business до 76. "Это наибольший прогресс, который продемонстрировала любая страна за любое время", - констатировал он.
Запросить гарант на віллу в Іспанію хлопців відпочити і зняти напругу на Різдво?
Но нам в Украине нужен и НЕОБХОДИМ свой Ли Куан Ю.
Если любой государственный чиновник или депутат парламента честно не указал свои и своей семьи доходы, то его имущество подлежит конфискации, чиновник или депутат платит огромный многомиллионный штраф и еще при этом садится на долгие годы в тюрьму.
При этом вся его семья во всех СМИ на территории Украины объявляется ворами без права в Украине им найти какую нибудь работу и тд. и тп.
Ничего личного - всего лишь бизнес........
Сначала это были очереди в ожидании визы а теперь - очереди на границе с Евросоюзом по 2-10 часов.
По сути ничего не изменилось: "евробляхеры" из приграничных территорий (но к ним нет ни единой претензии) обязаны каждых 5 дней вывозить свою "бляху" за "бугор". Вот и парятся "безвизеры" вместе с ними часами, преодолевая многокиллометровые очереди, чтобы попасть в вожделенную "заграницу". Знает это "отёчная сука" или нет?
Думаю знает... Но страх потерять прибыль от сборки кацапского автометаллолома (Лады)не позволяет ему снять импортные ограничения на ввоз автомобилей по стандартам Евросоюза... А вы говорите "безвиз" (!),
Безвиз будет, когда Барыг перевешаем.
ночная бабочка,ну кто тебе ,падлючий нацЕк,виноват
барыга,барыга,барыга
фубли кремблядские заманчиво хрустят...
- Воістину Воскрес!
у них впереди ничего не маячит - как для сепаров, обменяных на наших патриотов-героев
только постылая пьяная совковая жизнь в парашинской провинции, или "геройская" смерть за хуйла в песках мусульманского мира
они даже не заметили, как ловко их отделили от цивилизованного мира и теперь гонят на панщину кнутами
Евгеній КYB
Вы еще не знаете что это чмо парашенко обогнал вертолет и уже в Харькове встречал этих же пленных,больше часа продолжался пиар барыги в аэропорту Харькова,а потом еще столько же пиарилась его шайка депутатов расказывая как они не доедали и недосыпали договариваясь об обмене! А этих изнеможденных пленных заставляли в это время на морозе махать выданными им флагами!
Евгеній КYB
попередній загранпаспорт провалявся без потреби 10 років і по ньому в 2018 закінчується термін дії, а щоб просто лежав то нафіг надо
Да и вообще, давайте описывать значимость достижения пусть уж кривой, но статистикой:
"За первые три месяца действия безвиза - с 11 июня по 11 сентября, в страны ЕС выехало 5,8 млн украинцев, что на 10% больше, чем в прошлом году. При этом по безвизу пересекли границу всего 236 тысяч"
Источник: https://strana.ua/articles/analysis/94670-100-dnej-bezviza-ukraintsy-dlja-otdykha-vybirali-turtsiju-a-v-es-ezdjat-na-rabotu.html
Это меньше пяти процентов от числа выезжающих за границу. И это на фоне общего снижения потока. Ну и не забываем, что в нем немалая доля - скрытая трудовая миграция.
Если утечка мозгов и рук и превращение страны в мировой ресурсный придаток из-за отсутствия рабочих мест с достойной оплатой - это достижение, то тогда готовьтесь праздновать "опупительную пэрэмогу" в ближайшие годы в демографическом вопросе.
Самое то для олигархов - поиметь максимум природных ресурсов при минимуме голодных ртов "конституционных совладельцев"
так что для 90% украинцев этот безвиз такая же ценность как дырка от бублика
Я предлагаю перестать из "всех утюгов" радостно гордиться тем, что на самом деле свидетельствует о поражении. Этот безвиз даже редкостным туристам - что рыбе зонтик.
А за основную массу украинцев я вообще молчу.
К тем, кто сваливает за лучшей жизнью претензий быть не может, если у руля олухи и ворьё.