 Биометрический контроль на границе с РФ осложнит работу российских спецслужб и позволит ускорить идентификацию лиц, причастных к преступлениям, - Грицак

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Российские СМИ пытаются "заглушить" информационное поле на границе с Украиной, - Слободян

"Я убежден, что введение биометрических паспортов для пересечения границы с Российской Федерацией будет содействовать укреплению национальной безопасности Украины. Это значительно осложнит работу в первую очередь российских спецслужб", - сказал В.Грицак в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, система биометрического контроля позволит ускорить процесс идентификации людей, которые причастны к различным видам преступлений.

Отвечая на вопрос о том, может ли зеркальный ответ со стороны РФ на такие действия быть еще более жестким и не пострадают ли от этого сами украинцы, глава СБУ сказал: "Я убежден, что Россия будет предпринимать меры в ответ, но что это будет – увидим. Осталось ждать совсем недолго. Конечно, кто-то от введения биометрического контроля будет иметь дополнительные трудности при пересечении границы с Россией. Но тем людям, которые не нарушают закон, бояться нечего".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: На границе с РФ в тестовом режиме начал работать биометрический контроль (обновлено)

Напомним, 1 сентября 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на границе. В указе говорится, что правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации. В МВД Украины не исключают, что с 1 января 2018 года на пропускных пунктах на границе с Россией может быть введена система биометрического контроля.