 Биометрический контроль на границе с РФ осложнит работу российских спецслужб и позволит ускорить идентификацию лиц, причастных к преступлениям, - Грицак

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я убежден, что введение биометрических паспортов для пересечения границы с Российской Федерацией будет содействовать укреплению национальной безопасности Украины. Это значительно осложнит работу в первую очередь российских спецслужб", - сказал В.Грицак в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По его словам, система биометрического контроля позволит ускорить процесс идентификации людей, которые причастны к различным видам преступлений.
Отвечая на вопрос о том, может ли зеркальный ответ со стороны РФ на такие действия быть еще более жестким и не пострадают ли от этого сами украинцы, глава СБУ сказал: "Я убежден, что Россия будет предпринимать меры в ответ, но что это будет – увидим. Осталось ждать совсем недолго. Конечно, кто-то от введения биометрического контроля будет иметь дополнительные трудности при пересечении границы с Россией. Но тем людям, которые не нарушают закон, бояться нечего".
Ось вам трішки цікавої інформації!
Є така чудова людина - Швайко Віталій Юрійович, його вчора Ірина Геращенка та Петро Порошенко витягли з плену ЛНР! Але є одна проблема!Цей Віталій з 2014 року, знаходить в базі «Миротворець»
В 2014 році, він активно підтримував Росію та ЛНР! Віталій хотів щоб у ЛНР швидше Рубль замінив Гривню... Але Віталія поліція ЛНР кинули за грати(за корупцію).
А коли прийшов час обміну полоненими він чомусь одразу полюбив Україну і захотів повернутися до Укров, Фашистів, Хунти і т.д... Цікаво ЧОМУ?
Рекомендую журналістам взяти інтерв'ю у Віталія. Він зараз знаходиться у «Науково-практичному центрі профілактичної та клінічної медицини» за адресою м. Київ вул. Верхня 5https://antikor.com.ua/articles/212102-figurant_mirotvortsja
что причиной вывода ватных вояк из состава
СЦКК - есть не что иное как нововведение Украины
на снятие с козломордого стада отпечатков рогов и копыт...
Мол если Украина отменит это хотя бы для военных
- то свинособаки готовы вернуться...