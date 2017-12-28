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 Политика Украины
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Все про:Россия (67575) спецслужбы (308) Грицак Василий (293) биометрический_контроль (1)

 Биометрический контроль на границе с РФ осложнит работу российских спецслужб и позволит ускорить идентификацию лиц, причастных к преступлениям, - Грицак

Введение биометрического контроля на госгранице с РФ будет содействовать укреплению национальной безопасности Украины, осложнит работу российских спецслужб, хоть и вызовет некоторые сложности при пересечении границы.

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я убежден, что введение биометрических паспортов для пересечения границы с Российской Федерацией будет содействовать укреплению национальной безопасности Украины. Это значительно осложнит работу в первую очередь российских спецслужб", - сказал В.Грицак в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, система биометрического контроля позволит ускорить процесс идентификации людей, которые причастны к различным видам преступлений.

Отвечая на вопрос о том, может ли зеркальный ответ со стороны РФ на такие действия быть еще более жестким и не пострадают ли от этого сами украинцы, глава СБУ сказал: "Я убежден, что Россия будет предпринимать меры в ответ, но что это будет – увидим. Осталось ждать совсем недолго. Конечно, кто-то от введения биометрического контроля будет иметь дополнительные трудности при пересечении границы с Россией. Но тем людям, которые не нарушают закон, бояться нечего".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: На границе с РФ в тестовом режиме начал работать биометрический контроль (обновлено)

Напомним, 1 сентября 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на границе. В указе говорится, что правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации. В МВД Украины не исключают, что с 1 января 2018 года на пропускных пунктах на границе с Россией может быть введена система биометрического контроля.

Источник: https://censor.net.ua/n3042080
 
 
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Ещё бы сказал "сделает невозможной" ибо у Грицака есть "пальчики" всех агентов ФСБ и военнослужащих РФ, а ещё у нас кроме 2 КПП границу пересечь вовсе нигде невозможно.
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там европейский вал


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Это стена Яйценюха. Біометричний контроль на кордоні з РФ ускладнить роботу російських спецслужб і дозволить прискорити ідентифікацію осіб, причетних до злочинів, - Грицак - Цензор.НЕТ 9476
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С МОРДОРОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТОЛЬКО ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ !!!!!
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то есть вас мозжечёк предпологает, что кацапский шпийон не сможет получить визу?
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Ну на крайняк хоча б у спам відправити.))
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Решение СНБО вроде было о введении виз. И было в 2014 году вроде. Просто долго телились и всё равно визы не ввели . Чего тогда хвастаться?
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Фігурант «Миротворця»: Під шумок з полону звільнили сепаратиста?
Ось вам трішки цікавої інформації!
Є така чудова людина - Швайко Віталій Юрійович, його вчора Ірина Геращенка та Петро Порошенко витягли з плену ЛНР! Але є одна проблема!Цей Віталій з 2014 року, знаходить в базі «Миротворець»
В 2014 році, він активно підтримував Росію та ЛНР! Віталій хотів щоб у ЛНР швидше Рубль замінив Гривню... Але Віталія поліція ЛНР кинули за грати(за корупцію).
А коли прийшов час обміну полоненими він чомусь одразу полюбив Україну і захотів повернутися до Укров, Фашистів, Хунти і т.д... Цікаво ЧОМУ?
Рекомендую журналістам взяти інтерв'ю у Віталія. Він зараз знаходиться у «Науково-практичному центрі профілактичної та клінічної медицини» за адресою м. Київ вул. Верхня 5https://antikor.com.ua/articles/212102-figurant_mirotvortsja
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Кстати, давеча Хуйло плакалась Меркель,
что причиной вывода ватных вояк из состава
СЦКК - есть не что иное как нововведение Украины
на снятие с козломордого стада отпечатков рогов и копыт...

Мол если Украина отменит это хотя бы для военных
- то свинособаки готовы вернуться...

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(с) "Конечно, кто-то от введения биометрического контроля будет иметь дополнительные трудности при пересечении границы с Россией. Но тем людям, которые не нарушают закон, бояться нечего" - Серьезно, что ли?! И это говорит глава СБУ?! А Сенцов-то и не знал... Это полный песец, его надо коленом под зад, он неадекватен!
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Бла-бла-бла... А визовый режим усложнил бы ещё более... Хотя в нормальных странах границу с агрессором закрывают наглухо.
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це прблема для наших заробiтчан якi принесли державi 7 мiл долярiв,а москалям у неньку крокувати нi за чим.
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расскажи нам, чем канадцы зарабатывают на жизнь у москалей?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБиометрический контроль на границе с РФ осложнит работу российских спецслужб и позволит ускорить идентификацию лиц, причастных к преступлениям, - Грицак
 
 
 
 
 
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