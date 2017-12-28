 Экс-чиновнику Киевской ОГА сообщено о подозрении в нецелевом использовании 10 млн средств гранта Евросоюза, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В сообщении отмечается: "В рамках досудебного расследования установлено, что экс-служащий, нарушая целевое назначение Грантового соглашения Европейского Союза, в рамках реализации проекта технической помощи "Социальная интеграция и примирения внутренне перемещенных семей в Киевской области", в период с 2015-2016 годов , умышленно потратил не по целевому назначению бюджетные средства на общую сумму почти 10 млн гривен.

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Указанные средства предназначались для создания социального общежития для переселенцев, а также на проведение капитального ремонта и обустройства нежилого здания для дальнейшего функционирования там частного детского учреждения оздоровления и отдыха.

Таким образом, бывший начальник, злоупотребляя служебным положением нанес ущерб государству почти на 10 млн гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан".

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