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Все про:Киевская область (1350) хищение (323)

 Экс-чиновнику Киевской ОГА сообщено о подозрении в нецелевом использовании 10 млн средств гранта Евросоюза, - прокуратура

Прокуратурой Киевской области, по материалам сотрудников Управления защиты экономики в Киевской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, сообщено о подозрении бывшему начальнику Службы по делам детей и семьи Киевской областной государственной администрации в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В сообщении отмечается: "В рамках досудебного расследования установлено, что экс-служащий, нарушая целевое назначение Грантового соглашения Европейского Союза, в рамках реализации проекта технической помощи "Социальная интеграция и примирения внутренне перемещенных семей в Киевской области", в период с 2015-2016 годов , умышленно потратил не по целевому назначению бюджетные средства на общую сумму почти 10 млн гривен.

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 Указанные средства предназначались для создания социального общежития для переселенцев, а также на проведение капитального ремонта и обустройства нежилого здания для дальнейшего функционирования там частного детского учреждения оздоровления и отдыха.

 Таким образом, бывший начальник, злоупотребляя служебным положением нанес ущерб государству почти на 10 млн гривен.

 Досудебное расследование продолжается.

 Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан".

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Источник: https://censor.net.ua/n3042079
 
 
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...тебя персонально известили из Брюсселя? Экс-чиновнику Киевской ОГА сообщено о подозрении в нецелевом использовании 10 млн средств гранта Евросоюза, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8025
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ничего нового.......вот если бы он ничего не украл...тогда да... такого героя у кыйови можно сразу на коня содить....вместо щорса Екс-чиновнику Київської ОДА повідомлено про підозру в нецільовому використанні 10 млн коштів гранту Євросоюзу, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8446
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от же ж пристали к честному грантопилу антикоррупционеру
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-чиновнику Киевской ОГА сообщено о подозрении в нецелевом использовании 10 млн средств гранта Евросоюза, - прокуратура
 
 
 
 
 
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