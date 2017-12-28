 ЦИК предлагает провести государственный эксперимент по передаче сведений о подсчете голосов избирателей

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Экспериментом предусмотрено, что сведения о содержании протоколов участковых избирательных комиссий в электронном виде будут передаваться со всех избирательных участков сразу и непосредственно в Центральную избирательную комиссию. Таким образом, узнать о результатах подсчета голосов избирателей можно будет уже утром дня, следующего за днем ​​голосования.

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Целью такого эксперимента также практическое испытание возможности автоматизированного формирования протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках, протоколов окружных избирательных комиссий о повторный подсчет голосов избирателей на избирательных участках, об итогах голосования в одномандатном избирательном округе. А также - возможности установления итогов голосования в одномандатном избирательном округе на основании созданных в электронной форме протоколов о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в одномандатном избирательном округе и о повторном подсчете голосов избирателей на избирательном участке.

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