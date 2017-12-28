 ЦИК предлагает провести государственный эксперимент по передаче сведений о подсчете голосов избирателей

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Экспериментом предусмотрено, что сведения о содержании протоколов участковых избирательных комиссий в электронном виде будут передаваться со всех избирательных участков сразу и непосредственно в Центральную избирательную комиссию. Таким образом, узнать о результатах подсчета голосов избирателей можно будет уже утром дня, следующего за днем голосования.
Целью такого эксперимента также практическое испытание возможности автоматизированного формирования протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках, протоколов окружных избирательных комиссий о повторный подсчет голосов избирателей на избирательных участках, об итогах голосования в одномандатном избирательном округе. А также - возможности установления итогов голосования в одномандатном избирательном округе на основании созданных в электронной форме протоколов о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в одномандатном избирательном округе и о повторном подсчете голосов избирателей на избирательном участке.
Теперь будет "Не важно как проголосовали, важно сколько правильных протоколов передали".
///Sanchella Kovalenko Рошеновское стадо настолько трусливо что когда поменяют их пастуха они этого и не заметят. Будут лизать жопу следующему.///
Декабрь 28, 2017Комментарии: 1Метки: вранье Порошенко, обмен пленными на Донбассе, трагедия под Иловайском, Юрий Бутусов
Верховный
Главнокомандующий общается в вертолете с Николаем Герасименко (первый
слева) - бойцом 40-го мотопехотного батальона, который сам Петр
Порошенко расформировал, ложно обвинив в предательстве и сдаче позиций
врагу…
https://www.economics-prorok.com/2017/12/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd.html#more-37094
Ось вам трішки цікавої інформації!
Є така чудова людина - Швайко Віталій Юрійович, його вчора Ірина Геращенка та Петро Порошенко витягли з плену ЛНР! Але є одна проблема!Цей Віталій з 2014 року, знаходить в базі «Миротворець»
В 2014 році, він активно підтримував Росію та ЛНР! Віталій хотів щоб у ЛНР швидше Рубль замінив Гривню... Але Віталія поліція ЛНР кинули за грати(за корупцію).
А коли прийшов час обміну полоненими він чомусь одразу полюбив Україну і захотів повернутися до Укров, Фашистів, Хунти і т.д... Цікаво ЧОМУ?
Рекомендую журналістам взяти інтерв'ю у Віталія. Він зараз знаходиться у «Науково-практичному центрі профілактичної та клінічної медицини» за адресою м. Київ вул. Верхня 5
https://antikor.com.ua/articles/212102-figurant_mirotvortsja
не, я понимаю одновременно посцсать в один унитаз на брудершафт, но как три мужика и одна баба нссали в маленькую пробирку? или доноры ссали в большой чан, а специальные генералы ФСБ оттуда черпали и расфасовывали?
ЦИК якобі что-то (непонятно что) кому-то (непонятно кому) предлагает. Ни механизма, ни подробностей, ни фамилий ответственніх, вообще ничего. даже фамилию автора идеи
Тебе нравятся такие статьи? Мне тебя жаль
Пойди на желтопресню там таких статей тісячи, протащишся
Извините за грубость, но иначе и выразиться не могу...
Latvijas bokseris Mairis Briedis un ukrainis Oleksandrs Usiks ceturtdien, 28. decembrī, informēja par gatavošanos Pasaules boksa supersērijas (WBSS) pusfināla duelim
совсем не латышская фамилия, не подскажите чья
Столько криков..вот бы у нас такое...и то у нас считают по месяцу...мутят за этот время страшно...подтасовывают...переписывают.....
А как дело доходит до того что это хотят хотя бы попробовать...опять вой....
ТоваришЧи..если ничего не менять...то так и будет вестись подсчет в течении месяца....