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 Политика Украины
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Все про:выборы (20004) голосование (1121) ЦИК (2661) эксперимент (31)

 ЦИК предлагает провести государственный эксперимент по передаче сведений о подсчете голосов избирателей

Центральная избирательная комиссия предлагает провести государственный эксперимент по передаче в электронном виде сведений о результатах голосования на промежуточных выборах народных депутатов с избирательных участков непосредственно в ЦИК.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Экспериментом предусмотрено, что сведения о содержании протоколов участковых избирательных комиссий в электронном виде будут передаваться со всех избирательных участков сразу и непосредственно в Центральную избирательную комиссию. Таким образом, узнать о результатах подсчета голосов избирателей можно будет уже утром дня, следующего за днем ​​голосования.

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Целью такого эксперимента также практическое испытание возможности автоматизированного формирования протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках, протоколов окружных избирательных комиссий о повторный подсчет голосов избирателей на избирательных участках, об итогах голосования в одномандатном избирательном округе. А также - возможности установления итогов голосования в одномандатном избирательном округе на основании созданных в электронной форме протоколов о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в одномандатном избирательном округе и о повторном подсчете голосов избирателей на избирательном участке.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042077
 
 
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Жуликам реально СТРАШНО и они готовятся к массовым ФАЛЬСИФИКАЦИЯМ !!!!
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"ЦИК предлагает провести государственный эксперимент по передаче сведений о подсчете голосов избирателей". Може відразу передавати до адміністрації Пороха ? ЦИК предлагает провести государственный эксперимент по передаче сведений о подсчете голосов избирателей - Цензор.НЕТ 3342
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Чего там эксперементировать и так все ясно.Какие могут быть выборы,если неизвестно количество населения на местах и их возростного состава.
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проблема в том что, известно за кого не будут голосовать. у нас не касабстан где на чурок и крымчан нарисуют сколько хочешь процентов за "нужного" урода.
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Сперва, было "Не важно как проголосовали, важно как подсчитали".
Теперь будет "Не важно как проголосовали, важно сколько правильных протоколов передали".
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В 2004 году медведчук уже делал этот эксперимент с левым сервером,теперь просто нужно это узаконить и без второго ордена обойтись
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Шоколадный безальтернативец готовит почву для второго срока. Или для первого.
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так, брехунці від влади готуються до виборів. Мабуть на ці вибори уже навіть 40% виборців не прийде, бо нікого по правді вибирати.
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я наоборот за то, что придут 70-80% тех, кто не заграницей. то что выбирать некого, это да, но посадить с конфискацией текущих "лидеров", включая партийных, и их "спонсоров" - обязанность каждого гражданина воюющей страны, иначе чем мы отличаемся от касабов? а денег нет и не будет, так как брать неоткуда, и Х#йло не даст достаточно, свое отдавать тоже несерьезно - столько народу за него в гроб вгоняли, а сам народ будет злой и сказки про очередное "покращення" не съест. даже если позже тарифы снизят и кино про ликвидацию коррупции в нкреку покажут, или что-то наионализируют.
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І за кого ж ці 70-80% голосувати будуть? Може за політичного банкрута ненародний фронт? Чи може за політичних проституток з блоку Ляшка? А може за солідарність - збіговисько перебізчиків з різних партій? Ні, голубе, на вибори до місцевих рад прийшло 46%, тепер і 40 не набереться, я особисто чхати хотів на нинішніх брехунів від влади
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То висувайтесь. Для початку у райраду. Там і застава невелика, й сусіди підтримають. Поотім - вище. Чи сусіди не підтримають?
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Пане, чи ви не знаєте скільки коштує виборча компанія? А сусіди в нас добрі - як кажуть з трьох українців двоє зрадників, хоча є винятки з правила, процентів 10-15, не більше.
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Для тих, хто не дочитав: Для початку у райраду. Там і застава невелика, й сусіди підтримають. (на голосуванні, а можливо й із заставою). Дільниця невелика - обійдете усіх пішки, поговорите. Аби було бажання. Ну це, звісно, якщо Ви кращий від тих що є, а не заради корита.
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пане, герої з твору "как закалялась сталь" пройшли, мало хто вже буде шкуру свою розпинати за тих, які потім будуть розказувати, що учасники "молодої гвардії" вже не учасники, що Зоя Космодем'янська і не Зоя, а видуманий герой, які пам'ятники Котовському зносити будуть, які фарбою обливатимуть постаменти загиблим радянським войнам у війні з фашизмом. Будемо жити із такою свідомістю у лайні ще довго.
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серед людей, які міряють людські цінності товщиною пресу зелених, порядку ніколи не буде.....
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Эти эксперименты в ЦВК закончатся я думаю только тогда , когда ВСЕ ЦВК и территориальные комиссии тоже , в один прекрасный день люди повесят тупо над входом... ЦИК предлагает провести государственный эксперимент по передаче сведений о подсчете голосов избирателей - Цензор.НЕТ 2563
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Схоже починається підготовка до "чесних" і "прозорих" виборів................................ ЦИК предлагает провести государственный эксперимент по передаче сведений о подсчете голосов избирателей - Цензор.НЕТ 3318
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Ну то вперед - у дільничу комісію. Чесно порахуєте, отримаєте протокол з "мокрою" печаткою, а потім перевірите дані на сайті ЦВК.
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Это какой ЦИК? Полномочия которого прекращены Радой пол года назад?
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Если я не ошибаюсь , этот ЦИРК уже ДАВНО исчерпал свои полномочия. Так что пока идет эксперимент над терпением украинцев
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Чорновил: Порошенко пиарится на обмене? Во-первых, если и так, то он что, разве не имеет права?

ЦИК предлагает провести государственный эксперимент по передаче сведений о подсчете голосов избирателей - Цензор.НЕТ 4563
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Как про тарасика верно сказано

///Sanchella Kovalenko Рошеновское стадо настолько трусливо что когда поменяют их пастуха они этого и не заметят. Будут лизать жопу следующему.///
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А мне вот чета вспомнитась фраза о том, что регионалы бывшими не бывают. Что Пэця, что Тарасик это подтверждают.
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А мне интересны не эксперименты ЦИК, а то, когда вся шобла во главе с пРОШМАНДОВСКИМ провалится в преисподню и перестанет делать нас дураками, подсовывая результаты, к которым мы не имеем отношения.
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Извинится ли Порошенко перед спасенными из плена бойцами за свое наглое и бессовестное вранье? - Бутусов
Декабрь 28, 2017Комментарии: 1Метки: вранье Порошенко, обмен пленными на Донбассе, трагедия под Иловайском, Юрий Бутусов

Верховный
Главнокомандующий общается в вертолете с Николаем Герасименко (первый
слева) - бойцом 40-го мотопехотного батальона, который сам Петр
Порошенко расформировал, ложно обвинив в предательстве и сдаче позиций
врагу…
https://www.economics-prorok.com/2017/12/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd.html#more-37094
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Фігурант «Миротворця»: Під шумок з полону звільнили сепаратиста?

Ось вам трішки цікавої інформації!
Є така чудова людина - Швайко Віталій Юрійович, його вчора Ірина Геращенка та Петро Порошенко витягли з плену ЛНР! Але є одна проблема!Цей Віталій з 2014 року, знаходить в базі «Миротворець»
В 2014 році, він активно підтримував Росію та ЛНР! Віталій хотів щоб у ЛНР швидше Рубль замінив Гривню... Але Віталія поліція ЛНР кинули за грати(за корупцію).
А коли прийшов час обміну полоненими він чомусь одразу полюбив Україну і захотів повернутися до Укров, Фашистів, Хунти і т.д... Цікаво ЧОМУ?
Рекомендую журналістам взяти інтерв'ю у Віталія. Він зараз знаходиться у «Науково-практичному центрі профілактичної та клінічної медицини» за адресою м. Київ вул. Верхня 5
https://antikor.com.ua/articles/212102-figurant_mirotvortsja
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Мотивировка МОК по российской хоккеистке Анне Шибановой: в ее сочинской пробе обнаружен чужой ДНК трех мужчин и женщины.



не, я понимаю одновременно посцсать в один унитаз на брудершафт, но как три мужика и одна баба нссали в маленькую пробирку? или доноры ссали в большой чан, а специальные генералы ФСБ оттуда черпали и расфасовывали?
ЦИК предлагает провести государственный эксперимент по передаче сведений о подсчете голосов избирателей - Цензор.НЕТ 477
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в єтой хрени гораздо больше актуальной подтвержденной информации, чем в статье непонятно о чем
ЦИК якобі что-то (непонятно что) кому-то (непонятно кому) предлагает. Ни механизма, ни подробностей, ни фамилий ответственніх, вообще ничего. даже фамилию автора идеи

Тебе нравятся такие статьи? Мне тебя жаль
Пойди на желтопресню там таких статей тісячи, протащишся
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Конрольна перевірка фальсифікації виборів.
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Извиниться ли? Да когда они перед кем-то извинялись? Кто МЫ и кто они?
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А до этого разве не эксперементы были?
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, опаньки , , цик нарисовался , , а то одни луценки-порошенки-саакашвили-набу-супруны надоели уже ,,,
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Это разрешать сделать только при одном условии - компьютерные программы для передачи этих сведений должны иметь окна для рихтовки результатов - в Украине по-другому пока не ожидается. Пример - те же голосования ВР - кое-кто "сверху"сначала определяет по процентам, а потом это показывают на табло, независимо от фактического голосования, а дальше проводят театральное рукоплескание с мещанским повизгиванием и улюлюканием. И во власти это все знают.
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Ну то йдіть попрацюйте у дільничну виборчу комісію. Чесно порахуєте паперові бюлетні, отримаєте протокол з "мокрою" печаткою, а потім перевірите дані на сайті ЦВК.
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Экспериментаторы, посмотрите, что и как уже давно работает у цивилизованных. Или деньги на эксперимент хотите стырить?
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А якщо будуть передані неправдиві цифри - що схотів, те в електронний протокол і вніс, то хто буде відповідати і чи буде взагалі ?
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Та хоча б і хакери напишуть там що захочуть.
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Ну то вперед - у дільничну комісію. Чесно порахуєте, отримаєте протокол з "мокрою" печаткою, а потім перевірите дані на сайті ЦВК.
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Нащупывают, ссут, твари... И под освобождённыз пленных пропихивают и тарифы, и падение гривны, и электроЦВК...
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Этот ЦИК просроченный уже несколько раз. Такие консервы выбрасывают в мусор не открывая.
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Иріна Геращенко!!!!! Наш полонений Швайко Віталік---- з якої бригади, де воював?????
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В мире, в том числе и в Украине, существуют системы дистанционного голосования через Интернет, когда зарегистрированный в системе избиратель может из любой терминальной точки сети в удобное для него время тайно проголосовать. При этом тайна волеизъявления и честный подсчёт голосов гарантируются на все 100 % даже в условиях, когда все без исключения субъекты желают что-то там подхалтурить. Это сделать в принципе невозможно из-за применения особых криптографических методов. Но власть, к сожалению, делает вид, что этого всего нет в природе.
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Видимо несменный уже лет 20 председатель ЦИК сам лично Охендовский разрабатывал эти электронные программы по передачи "куда, кому и сколько следует" сведений о подсчете голосов "избирателей"
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И погнали очередное говно по трубам!
Извините за грубость, но иначе и выразиться не могу...
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смотрел, нет у вас инфо, ведь сегдня пресконференция двух выдающихся боксёров нашего времени - Маирис Бриедис и Олександр Усик. Заметьте пожалуиста - имя не переводит на другой язык, хоть у нас употребляет Aleksandrs a ne Oleksandrs.
Latvijas bokseris Mairis Briedis un ukrainis Oleksandrs Usiks ceturtdien, 28. decembrī, informēja par gatavošanos Pasaules boksa supersērijas (WBSS) pusfināla duelim
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Скільки ще терпітимемо цю нелегітимну рошено-ригоанальну гнояру?
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Все так восхищаются когда в какой то стране Европы результаты голосования известны уже на следующий день....
Столько криков..вот бы у нас такое...и то у нас считают по месяцу...мутят за этот время страшно...подтасовывают...переписывают.....

А как дело доходит до того что это хотят хотя бы попробовать...опять вой....

ТоваришЧи..если ничего не менять...то так и будет вестись подсчет в течении месяца....
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Причина задержек подсчета, в том, что хотят не просто подсчитать, а подсчитать "как надо".
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брехня. на самом деле 80-90% резалта подсчитано еще до полуночи, просто резалті потом корректировать надо, согласно внесеннім взносам
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Ну то йдіть попрацюйте у дільничну виборчу комісію. Чесно порахуєте бюлетні, отримаєте протокол з "мокрою" печаткою, а потім перевірите дані на сайті ЦВК.
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Может, в первую очередь таки убрать охендовского?
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