 Мы приветствуем освобождение пленных и призываем Россию закончить конфликт на Донбассе, - Госдеп США

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в пресс-релизе представителя Госдепа Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты приветствуют вчерашний обмен свыше 300 удерживаемых между правительством Украины и пророссийскими вооруженными формированиями на востоке Украины. Этот обмен является шагом на пути к реализации минских договоренностей", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

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В нем также говорится, что Вашингтон призывает стороны конфликта к полному выполнению своих обязательств, предусмотренных минскими договоренностями, включая полный обмен задержанных.

Согласно заявлению, "Россия, которая начала этот конфликт и поддерживает его посредством активного руководства военизированными формированиями, ежедневно атакующими позиции украинской армии, должна принять обязательство покончить с конфликтом.

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Также в Госдепе заявили, что США готовы в сотрудничестве с Францией, ФРГ и Украиной взаимодействовать с РФ для реализации минских соглашений, в том числе посредством отправки в регион "миротворческого контингента с широкими полномочиями по поддержанию безопасности".

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.