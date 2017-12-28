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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
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 Мы приветствуем освобождение пленных и призываем Россию закончить конфликт на Донбассе, - Госдеп США

США выражают одобрение в связи с реализацией соглашения об обмене задержанными во время российской агрессии на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в пресс-релизе представителя Госдепа Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты приветствуют вчерашний обмен свыше 300 удерживаемых между правительством Украины и пророссийскими вооруженными формированиями на востоке Украины. Этот обмен является шагом на пути к реализации минских договоренностей", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

Также читайте: Надеюсь, это приведет к всеобъемлющему прекращению огня и полной реализации Минских соглашений, - еврокомиссар Хан об обмене пленными

В нем также говорится, что Вашингтон призывает стороны конфликта к полному выполнению своих обязательств, предусмотренных минскими договоренностями, включая полный обмен задержанных.

Согласно заявлению, "Россия, которая начала этот конфликт и поддерживает его посредством активного руководства военизированными формированиями, ежедневно атакующими позиции украинской армии, должна принять обязательство покончить с конфликтом.

Также читайте: С нетерпением ждем освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений, - посольство США об обмене пленными

Также в Госдепе заявили, что США готовы в сотрудничестве с Францией, ФРГ и Украиной взаимодействовать с РФ для реализации минских соглашений, в том числе посредством отправки в регион "миротворческого контингента с широкими полномочиями по поддержанию безопасности".

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3042076
 
 
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а почему тогда среди пленных с обеих сторон граждане украины?
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ты с дуба рухнул? дыре вернули 100500 тупых кацапов
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Несоответствие
В заголовке "пленные".
В тексте "удерживаемые".
Госдеп лучше понимает.
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Давно пора вже припинити цю безглузду кроваву, нікому не потрібну, бійню!
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А твой вроде не при чем?
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хочешь поговорить с моим хуйлом - открывай по-шире рот
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Загадки про кацапов:
В машине сидят кацап и педофил. Кто за рулём?
Полицейский.
Что надо сделать, если вам навстречу бежит окровавленный кацап?
Перезарядить ружьё.
Какие у кацапа есть три желтых вещи?
Моча, зубы и хозяин.
Дерьмо и кацап падают с небоскрёба. Кто упадёт первым?
Какая разница?
Что вы скажете, увидев кацапа, по шею закатанного в бетон?
Мало бетона.
Что такое кацап?
Доказательство того, что скунсы ебут обезьян.
Как называется один китаец в окружении тысячи кацапов?
Хозяин.
Как узнать, что у кацапа недавно был секс?
Его глаза всё ещё красные от перцового баллончика.
Почему, когда какие-либо приборы не работают - по ним бьют?
С крепостными это срабатывало.
Как называется кацап на велосипеде?
Вор.
Что надо сказать кацапу в зале суда?
Подсудимый, встаньте!
Кацап и сомалиец падают с дерева. Кто упадёт на землю первым?
Сомалиец. Кацап не долетит - ему помешает верёвка.
Как кацапская женщина борется с преступностью?
Делает аборт.
Какие три самых сложных года в жизни кацапа?
Первый класс.
Как называется кацап в университете?
Уборщик.
Что надо бросить тонущему кацапу?
Его семью.
Я очень люблю кацапов. У меня даже было несколько хороших друзей среди них...
Это пока отец их не обменял на Борзых собак.
Как бы вы назвали кацапа на луне?
Проблема.
Как бы вы назвали сто кацапов на луне?
Проблема.
Как бы вы назвали всех кацапов на луне?
Решение проблемы.
Почему акулы не едят кацапов?
Потому что они считают что это дерьмо медуз.
Как сделать так чтобы кацап перестал тонуть?
Надо просто убрать ногу с его головы.
Как снять кацапа с дерева?
Перерезать веревку.
Зачем кацапы воняют?
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Хорошее начало.
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Как открыть дверь машины с помощью вешалки для одежды.
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Какая разница между российской бабой и слоном?
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Что говорит 12-летняя российская девочка, занимаясь сексом?
Слезь с меня, папа, ты помнешь мои сигареты!
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без снабжения с территории рашки там всё бы закончилось ещё в 2014, как например в Славянске драпанули за сутки до донецка.
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Давайте дивитись правді в очі - якби рашка не совало своє рило в Україну, то ніяких проблем такого роду в Україні взагалі б не відбулося.
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просто официоз , госдеп напомнил о себе , , , а на уме у госдепа сев-корея иерусалим , трампо-страдания и еще дофига чего ,,,
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Призывы прекратить войну для кацапов непонятны. Их можно победить лишь забрав у них водку.
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Уинстон Черчилль‏ @Churchill_N1 Dec 27

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Михаил Михалков - служил с 1941 года по 1945 год в гитлеровской армии офицером СС, командиром роты в дивизии СС «Мёртвая голова»!
Он родной брат Сергея Михалкова - автора Гимна СССР.
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респект михаилу , , , четыре года офицером в знаменитой гитлеровской дивизии сс -- это круто ,,,
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Четыре года командиром роты это круто Ми вітаємо звільнення полонених і закликаємо Росію завершити конфлікт на Донбасі, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 9726
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Враг у нас один!Он очень хитрый.
Он обманывает вас ,шо вы живёте на шаре!
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Соколов, вы проспали 3 года раз не знаете кого рашка снабжала на донбассе, а может вас и снабжала?)
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Ясень пень кого и чем снабжают ихтамнетов отпускников и местных зомбанутых совков.) Речь не только о десятках конвоев белых камазов а и то что идёт по ж/д танки т-72б с нижнего тагила, грады и прочая хрень.
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Президент говорит про агрессию, гос деп США тоже говорит об агрессии (...во время российской агрессии на востоке Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3042076 ), а вы говорите про какое-то снабжение "...местных зомбанутых совков.)". Значит кто-то говорит не правду - или вы или они!


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Кацапы, какие ж вы тупые! В 2014 году ваши регулярные войска обстреливали Украину! Подлое нападение на добробаты под Илловайском, которым вы кичитесь? Атака ваших вояк на Дебальцево и расстрел украинских солдат, которым пообещали беспрепятственный проход от якобы пришедших на помощь для урегулировния ситуации расейских гамадрил?! Агрессия?
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В них на генетичному рівні ботання во фєнє. Тіпа гра словами. Вони не на реальність дивляться, а на базар.
Тому краще їх монологічно спамити.
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НАТОвський чобіт повинен кожних чотири роки відривати російську жопу від дивану й гнати її власника на вибори. І так стільки років скільки знадобиться для того, щоб на рефлекторному рівні в будь якому стані росіянин йшов на вибори й знав, що в нього є право вибору.
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ЦРУ, АНБ, ФБР и Гос деп - никогда не ошибаются!
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А шо ж это,по-Вашему? С торговыми партнерами войны не бывает. Бывают только конфликты.
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Американская поговорка:

Достойный противник всегда может стать достойным партнером (с)
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1)А можно в оригинале?

2) Это кто у Украины - "достойный противник"?
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максимка ,я обещал вскрыть твою гнилую сущность рашиста-оккупанта- это *легкотня*,как говорит мой сынок-первоклассник,самое главное,что Украина наконец,вскрыла перед всем миром ,какое подлое и ничтожное гнойно-зловонное образование редставляет из себя рф...
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Игорек,мне от души жаль твоего сына.С таким дебилом-папаней ему не позавидуешь Ми вітаємо звільнення полонених і закликаємо Росію завершити конфлікт на Донбасі, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 7946
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Вы поклонник Орущего Задом(ЗадОр-нова)?
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Соколов, да это примитивный тролинг) не было бы там никакого сопротивления ни 1 ни 2 армейского корпусов, без ихтамнетов и отпускников и без техники которую шахтёры и трактористы "откопали" в местных шахтах)
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Соколов, все говорят правду просто кадровые части рф не лезут в первую линию, а пво и арта стоит на 2 и 3й. Вот тот Гиркин или Бородай это кто там консультант научный был?)
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Следует так понимать, что Штаты предложили кацапам что-то от чего отказаться невозможно. БО ИБО...
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Штаты предложили кацапам соснуть, а потом перебить этот вкус боярышником! Очевидно, кацапы согласились
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Maxim Ak-Murza:
Не очень и поклонник Задорнова,но в Руси было много светлых умов.
Америкосам этом не понять.
"2000 лет война...."
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Понятно,русский....тяжелый у Вас случай.
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Maxim Ak-Murza:
Да Максим,согласен,истребляют славян как индейцев.
И запудривают мозги,короче просвета не видать.
И забыли люди свою истинную веру,верят разным мудакам,
и думают шо всем достанется кусочек маци.
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Роmpierre,'то ви ще не дискутували з російським ватніком до білого коління, якщо сильно розізлити він скаже що то їхня земля, яку подарував тот то та інше, так що, ось в Криму в 2014 одного зеленого так спитали чому приперся? він відповів що це моє, так що конфлікт може бути в будь який час ще більше ніж зараз.
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брешуть амерiкоси iм вiйна потрiбна щоб нам продавати зброю.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы приветствуем освобождение пленных и призываем Россию закончить конфликт на Донбассе, - Госдеп США
 
 
 
 
 
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