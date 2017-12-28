 Мы приветствуем освобождение пленных и призываем Россию закончить конфликт на Донбассе, - Госдеп США

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в пресс-релизе представителя Госдепа Хизер Нойерт.
"Соединенные Штаты приветствуют вчерашний обмен свыше 300 удерживаемых между правительством Украины и пророссийскими вооруженными формированиями на востоке Украины. Этот обмен является шагом на пути к реализации минских договоренностей", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте ведомства.
В нем также говорится, что Вашингтон призывает стороны конфликта к полному выполнению своих обязательств, предусмотренных минскими договоренностями, включая полный обмен задержанных.
Согласно заявлению, "Россия, которая начала этот конфликт и поддерживает его посредством активного руководства военизированными формированиями, ежедневно атакующими позиции украинской армии, должна принять обязательство покончить с конфликтом.
Также в Госдепе заявили, что США готовы в сотрудничестве с Францией, ФРГ и Украиной взаимодействовать с РФ для реализации минских соглашений, в том числе посредством отправки в регион "миротворческого контингента с широкими полномочиями по поддержанию безопасности".
Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.
В заголовке "пленные".
В тексте "удерживаемые".
Госдеп лучше понимает.
В машине сидят кацап и педофил. Кто за рулём?
Полицейский.
Что надо сделать, если вам навстречу бежит окровавленный кацап?
Перезарядить ружьё.
Какие у кацапа есть три желтых вещи?
Моча, зубы и хозяин.
Дерьмо и кацап падают с небоскрёба. Кто упадёт первым?
Какая разница?
Что вы скажете, увидев кацапа, по шею закатанного в бетон?
Мало бетона.
Что такое кацап?
Доказательство того, что скунсы ебут обезьян.
Как называется один китаец в окружении тысячи кацапов?
Хозяин.
Как узнать, что у кацапа недавно был секс?
Его глаза всё ещё красные от перцового баллончика.
Почему, когда какие-либо приборы не работают - по ним бьют?
С крепостными это срабатывало.
Как называется кацап на велосипеде?
Вор.
Что надо сказать кацапу в зале суда?
Подсудимый, встаньте!
Кацап и сомалиец падают с дерева. Кто упадёт на землю первым?
Сомалиец. Кацап не долетит - ему помешает верёвка.
Как кацапская женщина борется с преступностью?
Делает аборт.
Какие три самых сложных года в жизни кацапа?
Первый класс.
Как называется кацап в университете?
Уборщик.
Что надо бросить тонущему кацапу?
Его семью.
Я очень люблю кацапов. У меня даже было несколько хороших друзей среди них...
Это пока отец их не обменял на Борзых собак.
Как бы вы назвали кацапа на луне?
Проблема.
Как бы вы назвали сто кацапов на луне?
Проблема.
Как бы вы назвали всех кацапов на луне?
Решение проблемы.
Почему акулы не едят кацапов?
Потому что они считают что это дерьмо медуз.
Как сделать так чтобы кацап перестал тонуть?
Надо просто убрать ногу с его головы.
Как снять кацапа с дерева?
Перерезать веревку.
Зачем кацапы воняют?
Что бы даже слепые могли их ненавидеть
Как вы назовете 50 кацапов на дне океана?
Хорошее начало.
В чем разница между кацапом и луком?
Когда режешь лук, на глазах выступают слезы.
Как заставить кацапского ребенка принять душ?
Открыть пожарный кран и начать продавать Боярышник с той стороны.
Как остановить пятерых кацапов, насилующих козу?
Кинуть им санкционку.
Чему учат в кацапской школе водителей в первую очередь?
Как открыть дверь машины с помощью вешалки для одежды.
Почему в Ростове нет песочниц?
Кошки все время пытаются закопать мертвых кацапских детей.
Почему столько ленивых кацапов переезжает в Тайгу?
Они услышали, что там нет работы.
Какая разница между российской бабой и слоном?
20 кг.
Что говорит 12-летняя российская девочка, занимаясь сексом?
Слезь с меня, папа, ты помнешь мои сигареты!
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Михаил Михалков - служил с 1941 года по 1945 год в гитлеровской армии офицером СС, командиром роты в дивизии СС «Мёртвая голова»!
Он родной брат Сергея Михалкова - автора Гимна СССР.
Он обманывает вас ,шо вы живёте на шаре!
Тому краще їх монологічно спамити.
Достойный противник всегда может стать достойным партнером (с)
2) Это кто у Украины - "достойный противник"?
Не очень и поклонник Задорнова,но в Руси было много светлых умов.
Америкосам этом не понять.
"2000 лет война...."
Да Максим,согласен,истребляют славян как индейцев.
И запудривают мозги,короче просвета не видать.
И забыли люди свою истинную веру,верят разным мудакам,
и думают шо всем достанется кусочек маци.