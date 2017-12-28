 Российские СМИ пытаются "заглушить" информационное поле на границе с Украиной, - Слободян

Об этом Крым.Реалии заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.

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"За последние несколько дней мы наблюдаем увеличение провокативной и откровенно неправдивой информации, которую пророссийские СМИ распространяют про те или иные задержания, которых на самом деле не было. Скорее всего это связанно с введением биометрического контроля, который начал работу для граждан ряда стран, в том числе и Российской Федерации на украинской границе. Так СМИ стараются перебивать информационное поле и запускают фейковые новости", – пояснил он.

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Напомним, 1 сентября 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на границе. В указе говорится, что правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации. В МВД Украины не исключают, что с 1 января 2018 года на пропускных пунктах на границе с Россией может быть введена система биометрического контроля.