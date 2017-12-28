 Российские СМИ пытаются "заглушить" информационное поле на границе с Украиной, - Слободян

Об этом Крым.Реалии заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.
"За последние несколько дней мы наблюдаем увеличение провокативной и откровенно неправдивой информации, которую пророссийские СМИ распространяют про те или иные задержания, которых на самом деле не было. Скорее всего это связанно с введением биометрического контроля, который начал работу для граждан ряда стран, в том числе и Российской Федерации на украинской границе. Так СМИ стараются перебивать информационное поле и запускают фейковые новости", – пояснил он.
Напомним, 1 сентября 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на границе. В указе говорится, что правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации. В МВД Украины не исключают, что с 1 января 2018 года на пропускных пунктах на границе с Россией может быть введена система биометрического контроля.
а Украинцы едут работать в Италию,Литву,Польшу
Давно пора! Пусть отменяют!!!
Не пора ли Радиокомитету ответить за это? По Венгрии работает море радиостанций - Венгрия, Словакия, румыны, Австрия.
А в Украине Радиокомитет только пистит
А ведь они кому-то принадлежат,и все знают кому.
Так вот, часть украинцев - молится за успех мероприятия, желает удачи и собирает информацию по крупицам. Часть, включая большую часть СМИ - в рот воды набрали, а часть - льет помои с удвоенной силой. Смотрим на все это и делаем выводы.
Dec. 26th, 2017 at 7:30 PM
Преинтереснейшая ситуация сейчас происходит с банком "Северный кредит", который открыл в своё время филиалы в оккупированном Крыму, а именно в Симферополе, Севастополе и Евпатории. "Северный кредит" один из тех немногих банков, которые вышли на рынок полуострова и получили стимул для развития благодаря санкциям. В "список счастливчиков", кстати, банк попал 20 июня.
И вот, прошло всего-то полгода как "Северный кредит" простимулировал Минфин США, как учреждение прекратило проведение финансовых операций.
Ситуация следующая. На прошлой неделе банкоматы банка перестали выдавать клиентам суммы более 15 тыс рублей. 23 декабря сумма и вовсе была уменьшена до 5 тыс рублей. А 25 декабря были не только прекращены все финансовые операции, но и объявлено о том, что руководство банка не выходит на связь.
Что тут ещё можно сказать? Не выдержали санкционных благ и, не став ждать окончательного подъема с кален решили рвануть в страну, где нет экстрадиции с РФ? Все очень может быть. В любом случае, данная история очень красиво и филигранно вписывается в общую картину банковского кризиса в РФ. Если только не выяснится, что в честь Католического Рождества руководство упилось бояркой и вышло в высокодуховный астрал.
Dec. 26th, 2017 at 4:11 PM
Истинное удовольствие мне доставляют те случаи, когда я делаю определённый прогноз по ситуации в России, который тут же поддается критике гибридных экспертов, а спустя некоторое время он подтверждается. Так будет и в этот раз!
В начале этого месяца я прогнозировал, что к концу декабря правительство РФ не сможет справиться с бюджетной черной дырой и полностью растратит Резервный Фонд. При этом, остатки фонда не смогут в полной мере закрыть дыру. Что же, вуаля!
Сегодня глава Минфина РФ Антон Силуанов, с горечью в голосе и кислой миной на лице признал, что Резервный Фонд РФ на этой неделе окончательно обнулится. Таким образом, Россия войдет в 2018-й без РФ страны! Символично, даже как-то, не правда ли?
Но напомню, если на начало декабря в РФ-РФ находилось 992 млрд рублей, то дефицит средств составлял 1,06 трлн руб. А потому, изымать будут уже из других кубышек, а они таки есть!
После того как я с неподдельным интересом отслеживал уменьшение Резервного Фонда настало время обратить внимание на "Фонд народного благосостояния" который по состоянию на сегодня составляет 3,7 трлн руб. Однако из этой суммы 1,4 трлн рублей уже зарезервировано на инвестиции, а 1,113 трлн руб компенсируют бюджетную черную дыру 2018 года.
Пока рано говорить о том, каково будет состояние ФНБ на декабрь 2018, ведь в любой момент заимствования могут возрасти, но радует другое. С каждым годом успешного противостояния санкциям, экономического роста и вставания с кален, в России становится все меньше и меньше фондов и источников дополнительного финансирования своих реваншистских амбиций.
Михомайдан вселил некоторые надежды в армейские извилины их командиров, но пшик - он пшик и есть, и его ощущают не только Украинцы, но и тролли
тупое завывание на тему "Липецка", гнусная и поносная брехня по поводу освобождения наших заложников, оплёвывание повышения пенсий...
всё это мелко и не стоит вложеных средств
конечно, есть ещё тема коррупции в Украине, - она, конечно присутствует, хотя и непропорционально раздута кремлёвскими СМИ как на постсоветском пространстве, так и на Западе, но обратите внимание на комменты троллей на эту тему - судорожный лай без конкретных доказательств и, главное, без конкретных вариантов решения проблемы
да и откуда у кремлёвской мафии рецепты искоренения коррупции, когда Навальный уже стал им костью поперёк горла