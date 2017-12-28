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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
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 Российские СМИ пытаются "заглушить" информационное поле на границе с Украиной, - Слободян

В последние дни в российских СМИ все чаще появляются неправдивые сообщения о задержаниях на границе с Украиной и на админгранице с аннексированным Крымом.

Об этом Крым.Реалии заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.

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"За последние несколько дней мы наблюдаем увеличение провокативной и откровенно неправдивой информации, которую пророссийские СМИ распространяют про те или иные задержания, которых на самом деле не было. Скорее всего это связанно с введением биометрического контроля, который начал работу для граждан ряда стран, в том числе и Российской Федерации на украинской границе. Так СМИ стараются перебивать информационное поле и запускают фейковые новости", – пояснил он.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: На украинско-российской границе 157 пунктов пропуска оборудовали системой биометрического контроля, – Шкиряк

Напомним, 1 сентября 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на границе. В указе говорится, что правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации. В МВД Украины не исключают, что с 1 января 2018 года на пропускных пунктах на границе с Россией может быть введена система биометрического контроля.

Источник: https://censor.net.ua/n3042075
 
 
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СМИ барыг и коррупционеров,пора и в Украине заглушить,там одна ЛОЖЬ !!!!
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я могу сказать что 70 % всей стрвны как минимум похер. нам похер , что пацаны гибнут на фронте ,похер и всей стране похер. потому что во всей стране не стреляют.я это пытаюсь вдолбить жене . но ей похер, потому что есть две квартиры машина и муж стармех. и как жить ? как? в армию не берут-50... зрение аут. а я ком мт 12 рапира. руки чешутся...
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как это неберут? ))) тут зрадоботы пишут, что берут даже с туберкулёзом! иди-иди в армию
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да забыл добавить я стармех на танкерах- зарплата 12т уейей в месяц. и как мне с тещей и женой.---не я их укатал скидуем на армию. но то мелочи.
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тогда понятно, почему все украинские работники на стройках агрессора приглушены
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ви б мовчали, злидні, як самі до роботи не здатні, то хоч хтось вам щось побудує..
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тут ты немного лукавишь: из Украины в россию едут этнические русские: мужики работать на стройку,бабы сосать на трассу
а Украинцы едут работать в Италию,Литву,Польшу
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не тут ты не прав ,рыба где глубже человек где лучше .. не, то ваша перемога... а нам похер ,потому что пацаны гибнут на фронте ,похер и всей стране похер. потому что во всей стране не стреляют.я это пытаюсь вдолбить жене . но ей похер, потому что есть две квартиры машина и муж стармех.
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Если в рашке вдруг исчезнут все кремлёвские новости там всё завалится как карточный домик. Сотрудники первого канала рф даже не отрицают что запостили фейк про распятого мальчика, это госзаказ.
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Если отменят безвиз,то будет беда.Ни туды ни сюды.
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С Московией отменят?
Давно пора! Пусть отменяют!!!
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Я не знаю, что там глушат на границе, а вот в центре Украины Авторадио на дорогах вообще не работает- 222 км трассы Киев- Чоп. Только одна волна и она с РУСКИМИ песнями " наше радио' .
Не пора ли Радиокомитету ответить за это? По Венгрии работает море радиостанций - Венгрия, Словакия, румыны, Австрия.
А в Украине Радиокомитет только пистит
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3,14дарастические СМИ нагнетают обстановку.
А ведь они кому-то принадлежат,и все знают кому.
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на фоне освобождения наших пленных бойцов часть нашей публики снова льет помои. Знаменитые «вызволители: Гадя, Гришин и давно заткнувшийся бородатый освободитель имени товарища Медведчука - вообще не проявили никакого интереса к теме, хотя только и говорят о своих усилиях в этом направлении.
Так вот, часть украинцев - молится за успех мероприятия, желает удачи и собирает информацию по крупицам. Часть, включая большую часть СМИ - в рот воды набрали, а часть - льет помои с удвоенной силой. Смотрим на все это и делаем выводы.
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Руководство российского банка, работавшего в Крыму исчезло
Dec. 26th, 2017 at 7:30 PM

Російські ЗМІ намагаються "заглушити" інформаційне поле на кордоні з Україною, - Слободян - Цензор.НЕТ 2337
Преинтереснейшая ситуация сейчас происходит с банком "Северный кредит", который открыл в своё время филиалы в оккупированном Крыму, а именно в Симферополе, Севастополе и Евпатории. "Северный кредит" один из тех немногих банков, которые вышли на рынок полуострова и получили стимул для развития благодаря санкциям. В "список счастливчиков", кстати, банк попал 20 июня.

И вот, прошло всего-то полгода как "Северный кредит" простимулировал Минфин США, как учреждение прекратило проведение финансовых операций.
Ситуация следующая. На прошлой неделе банкоматы банка перестали выдавать клиентам суммы более 15 тыс рублей. 23 декабря сумма и вовсе была уменьшена до 5 тыс рублей. А 25 декабря были не только прекращены все финансовые операции, но и объявлено о том, что руководство банка не выходит на связь.
Что тут ещё можно сказать? Не выдержали санкционных благ и, не став ждать окончательного подъема с кален решили рвануть в страну, где нет экстрадиции с РФ? Все очень может быть. В любом случае, данная история очень красиво и филигранно вписывается в общую картину банковского кризиса в РФ. Если только не выяснится, что в честь Католического Рождества руководство упилось бояркой и вышло в высокодуховный астрал.
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Резервный фонд России обнулился!
Dec. 26th, 2017 at 4:11 PM

Російські ЗМІ намагаються "заглушити" інформаційне поле на кордоні з Україною, - Слободян - Цензор.НЕТ 8921
Истинное удовольствие мне доставляют те случаи, когда я делаю определённый прогноз по ситуации в России, который тут же поддается критике гибридных экспертов, а спустя некоторое время он подтверждается. Так будет и в этот раз!

В начале этого месяца я прогнозировал, что к концу декабря правительство РФ не сможет справиться с бюджетной черной дырой и полностью растратит Резервный Фонд. При этом, остатки фонда не смогут в полной мере закрыть дыру. Что же, вуаля!
Сегодня глава Минфина РФ Антон Силуанов, с горечью в голосе и кислой миной на лице признал, что Резервный Фонд РФ на этой неделе окончательно обнулится. Таким образом, Россия войдет в 2018-й без РФ страны! Символично, даже как-то, не правда ли?
Но напомню, если на начало декабря в РФ-РФ находилось 992 млрд рублей, то дефицит средств составлял 1,06 трлн руб. А потому, изымать будут уже из других кубышек, а они таки есть!
После того как я с неподдельным интересом отслеживал уменьшение Резервного Фонда настало время обратить внимание на "Фонд народного благосостояния" который по состоянию на сегодня составляет 3,7 трлн руб. Однако из этой суммы 1,4 трлн рублей уже зарезервировано на инвестиции, а 1,113 трлн руб компенсируют бюджетную черную дыру 2018 года.
Пока рано говорить о том, каково будет состояние ФНБ на декабрь 2018, ведь в любой момент заимствования могут возрасти, но радует другое. С каждым годом успешного противостояния санкциям, экономического роста и вставания с кален, в России становится все меньше и меньше фондов и источников дополнительного финансирования своих реваншистских амбиций.
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вообще, нужно сказать, что рашистские тролли в последние месяцы тупо выдохлись
Михомайдан вселил некоторые надежды в армейские извилины их командиров, но пшик - он пшик и есть, и его ощущают не только Украинцы, но и тролли
тупое завывание на тему "Липецка", гнусная и поносная брехня по поводу освобождения наших заложников, оплёвывание повышения пенсий...
всё это мелко и не стоит вложеных средств
конечно, есть ещё тема коррупции в Украине, - она, конечно присутствует, хотя и непропорционально раздута кремлёвскими СМИ как на постсоветском пространстве, так и на Западе, но обратите внимание на комменты троллей на эту тему - судорожный лай без конкретных доказательств и, главное, без конкретных вариантов решения проблемы
да и откуда у кремлёвской мафии рецепты искоренения коррупции, когда Навальный уже стал им костью поперёк горла
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские СМИ пытаются "заглушить" информационное поле на границе с Украиной, - Слободян
 
 
 
 
 
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