 "Это будет дорога туризма, дорога бизнеса", - Порошенко проинспектировал строительство трассы Одесса-Рени

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Президент подчеркнул важность внедрения системы финансирования строительства дорог за счет перевыполнения таможенных поступлений, которая по его инициативе была введена два года назад и сегодня дает свои результаты.

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"Там, где раньше была самая коррумпированная часть деятельности государства, я два года назад сказал: для того, чтобы обеспечить общественный контроль, половина от перевыполнения (поступлений на таможне - ред.) идет не в Киев, а на дорожное строительство", - сказал Петр Порошенко.

При этом он отметил, что выполнение этого эксперимента не всегда было эффективным. В частности, в 2016 году в Одесской области перевыполнение было только 86 млн грн. "На 86 млн дорогу не отремонтируешь. Это означает, что неэффективно работала таможня. Было "зеленый свет" тем, кто в обход таможни завозил грузы. А в этом году сравните - 86 млн и почти 2 млрд. И эти два миллиарда пошли на строительство дорог и позволили здесь, в Маяках капитально отремонтировать дорогу. А дорога - это жизнь ", - сказал Президент.

Петр Порошенко выразил уверенность, что в следующем году будет завершено строительство всей трассы "Одесса-Рени" и это позволит значительно повысить транспортный, экономический и туристический потенциал целого региона. "Мы показываем как мечты воплощаются в жизнь", - подытожил Президент.

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Президент отметил, что власть делает все возможное для продолжения строительства дорог. В частности, президенту доложили об увеличении на 2 млрд средств, которые идут на строительство дорог в Одесской области - сумма выросла с 700 млн до 2,8 млрд.

Президент отметил, что это все происходит в условиях войны, когда Украина вынуждена тратить более 5% ВВП на построение новой, сильной армии. Несмотря на это, по словам Президента, строительства дорог является важным, в том числе и трассы Одесса-Рени. "Почему это важно? Потому что это будет дорога туризма, дорога бизнеса. Дорога возрождения Маяков и всей Одесской области. К нам будут приезжать предприниматели и туристы и оставлять деньги. А в Маяках, в Одесской области будет повышаться уровень жизни", - отметил Глава государства и заметил, что это является целью его работы.

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Петр Порошенко поблагодарил местных жителей за поддержку. По его словам, выросли дополнительные поступления с таможни и это ощутимо именно на строительстве дорог. "Помните что было здесь 2-3 года назад? И что сейчас? На сегодняшний день имеем то, что и стадионы строятся, и школы будем строить, и будем строить объекты инфраструктуры, и беречь дороги", - отметил он.

Президент также отметил, что на этой трассе установлено специальное оборудование - весовые комплекты, которые будут осуществлять контроль нагрузок автомобилей для того, чтобы дороги не разрушались и работали длительное время. "И вокруг дороги будут развиваться Одесская область и Украина", - добавил он.

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Глава государства отметил, что для Украины этот год является результативным и многое в 217-м она достигла. "Мы вместе, мы верим в победу и мы будем делать все, чтобы по всей Украине было так, как сегодня в Маяках: новая дорога, ваши улыбки, украинские флаги и абсолютное единение", - сказал он.

Длина отремонтированного участка 41 км, которая характеризуется высокой интенсивностью движения - около 22 тысяч автомобилей в сутки. Стоимость ремонтных работ составила 465,8 млн грн. Из них из государственного бюджета - 1,2 млн грн, средства от "таможенного эксперимента" - 464,6 млн грн. Работы продолжались с июля по декабрь 2017 года.

Протяженность автомобильной дороги М-15 Одесса - Рени (на пл. Бухарест) составляет 289,4 км. М-15 проходит по территории 9-ти районов Одесской области, по территории республики Молдова и соединяет города Одесса, Беляевка, Белгород-Днестровский, Сарата, Татарбунары, Арциз, Тарутино, Килия, Измаил, Болград, Рени, природный заповедник Вилково".

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