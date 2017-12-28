 "Это будет дорога туризма, дорога бизнеса", - Порошенко проинспектировал строительство трассы Одесса-Рени

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Президент подчеркнул важность внедрения системы финансирования строительства дорог за счет перевыполнения таможенных поступлений, которая по его инициативе была введена два года назад и сегодня дает свои результаты.
"Там, где раньше была самая коррумпированная часть деятельности государства, я два года назад сказал: для того, чтобы обеспечить общественный контроль, половина от перевыполнения (поступлений на таможне - ред.) идет не в Киев, а на дорожное строительство", - сказал Петр Порошенко.
При этом он отметил, что выполнение этого эксперимента не всегда было эффективным. В частности, в 2016 году в Одесской области перевыполнение было только 86 млн грн. "На 86 млн дорогу не отремонтируешь. Это означает, что неэффективно работала таможня. Было "зеленый свет" тем, кто в обход таможни завозил грузы. А в этом году сравните - 86 млн и почти 2 млрд. И эти два миллиарда пошли на строительство дорог и позволили здесь, в Маяках капитально отремонтировать дорогу. А дорога - это жизнь ", - сказал Президент.
Петр Порошенко выразил уверенность, что в следующем году будет завершено строительство всей трассы "Одесса-Рени" и это позволит значительно повысить транспортный, экономический и туристический потенциал целого региона. "Мы показываем как мечты воплощаются в жизнь", - подытожил Президент.
Президент отметил, что власть делает все возможное для продолжения строительства дорог. В частности, президенту доложили об увеличении на 2 млрд средств, которые идут на строительство дорог в Одесской области - сумма выросла с 700 млн до 2,8 млрд.
Президент отметил, что это все происходит в условиях войны, когда Украина вынуждена тратить более 5% ВВП на построение новой, сильной армии. Несмотря на это, по словам Президента, строительства дорог является важным, в том числе и трассы Одесса-Рени. "Почему это важно? Потому что это будет дорога туризма, дорога бизнеса. Дорога возрождения Маяков и всей Одесской области. К нам будут приезжать предприниматели и туристы и оставлять деньги. А в Маяках, в Одесской области будет повышаться уровень жизни", - отметил Глава государства и заметил, что это является целью его работы.
Петр Порошенко поблагодарил местных жителей за поддержку. По его словам, выросли дополнительные поступления с таможни и это ощутимо именно на строительстве дорог. "Помните что было здесь 2-3 года назад? И что сейчас? На сегодняшний день имеем то, что и стадионы строятся, и школы будем строить, и будем строить объекты инфраструктуры, и беречь дороги", - отметил он.
Президент также отметил, что на этой трассе установлено специальное оборудование - весовые комплекты, которые будут осуществлять контроль нагрузок автомобилей для того, чтобы дороги не разрушались и работали длительное время. "И вокруг дороги будут развиваться Одесская область и Украина", - добавил он.
Глава государства отметил, что для Украины этот год является результативным и многое в 217-м она достигла. "Мы вместе, мы верим в победу и мы будем делать все, чтобы по всей Украине было так, как сегодня в Маяках: новая дорога, ваши улыбки, украинские флаги и абсолютное единение", - сказал он.
Длина отремонтированного участка 41 км, которая характеризуется высокой интенсивностью движения - около 22 тысяч автомобилей в сутки. Стоимость ремонтных работ составила 465,8 млн грн. Из них из государственного бюджета - 1,2 млн грн, средства от "таможенного эксперимента" - 464,6 млн грн. Работы продолжались с июля по декабрь 2017 года.
Протяженность автомобильной дороги М-15 Одесса - Рени (на пл. Бухарест) составляет 289,4 км. М-15 проходит по территории 9-ти районов Одесской области, по территории республики Молдова и соединяет города Одесса, Беляевка, Белгород-Днестровский, Сарата, Татарбунары, Арциз, Тарутино, Килия, Измаил, Болград, Рени, природный заповедник Вилково".
с этим ,думаю,разберутся,уже разбираются.
Із-за нього,і тих хто складав списки, не повернувся до рідних один наш воїн!!!!!
Вот отзывы о дороге.http://autostrada.info/ua/highway/M-15/page/1
я съем свою шляпу...
Длина отремонтированного участка 41 км, которая характеризуется высокой интенсивностью движения - около 22 тысяч автомобилей в сутки. Стоимость ремонтных работ составила 465,8 млн грн. Из них из государственного бюджета - 1,2 млн грн, средства от "таможенного эксперимента" - 464,6 млн грн. Работы продолжались с июля по декабрь 2017 годаИсточник: https://censor.net.ua/n3042074
Может кто-то подскажет,что это за несовпадение в цифрах
кроме того,лярды с лимонами попутаны
Ось вам трішки цікавої інформації!
Є така чудова людина - Швайко Віталій Юрійович, його вчора Ірина Геращенка та Петро Порошенко витягли з плену ЛНР! Але є одна проблема!Цей Віталій з 2014 року, знаходить в базі «Миротворець»
В 2014 році, він активно підтримував Росію та ЛНР! Віталій хотів щоб у ЛНР швидше Рубль замінив Гривню... Але Віталія поліція ЛНР кинули за грати(за корупцію).
А коли прийшов час обміну полоненими він чомусь одразу полюбив Україну і захотів повернутися до Укров, Фашистів, Хунти і т.д... Цікаво ЧОМУ?
Рекомендую журналістам взяти інтерв'ю у Віталія. Він зараз знаходиться у «Науково-практичному центрі профілактичної та клінічної медицини» за адресою м. Київ вул. Верхня 5https://antikor.com.ua/articles/212102-figurant_mirotvortsja
Потому что не собирается делать. Пока что радует, что традиция в стране есть, каждый раз козлов на других козлов менять раз в пять лет
Но зачем нести ахинею
это будет дорога туризма, дорога бизнеса???.
К нам будут приезжать предприниматели и туристы и оставлять деньги???
Какие предприниматели и туристы, какие деньги! если страна развалена и на ладан дышит. Благодаря в первую очередь Вам!
вот именно что начал, поставил себе на объекте палатку в которой не прожил ни дня как он это любит, деятель
Приїхав Порошенко і забрав звідти Мішу. Сказав: "Ахєнти Крімля нє должни жить в палатках".
Кстаті, нада расслєдованіє провести, - на чиї дєньхі була куплєна палатка? Чи не на дєньхі Курчєнка?
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Где-то я это уже слышал