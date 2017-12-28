EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество
  5836  132
Все про:Одесская область (1363) Порошенко (14027) трасса (65)

 "Это будет дорога туризма, дорога бизнеса", - Порошенко проинспектировал строительство трассы Одесса-Рени

В рамках рабочей поездки в Одесскую область Президент Петр Порошенко осмотрел отремонтированный участок автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-15 Одесса - Рени (в направлении Бухареста). Главе государства также были представлены оборудования габаритно-весового контроля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Президент подчеркнул важность внедрения системы финансирования строительства дорог за счет перевыполнения таможенных поступлений, которая по его инициативе была введена два года назад и сегодня дает свои результаты.

Также смотрите: Порошенко вручил ключи от нового дома многодетной семье на Одесчине. ФОТО

"Там, где раньше была самая коррумпированная часть деятельности государства, я два года назад сказал: для того, чтобы обеспечить общественный контроль, половина от перевыполнения (поступлений на таможне - ред.) идет не в Киев, а на дорожное строительство", - сказал Петр Порошенко.

При этом он отметил, что выполнение этого эксперимента не всегда было эффективным. В частности, в 2016 году в Одесской области перевыполнение было только 86 млн грн. "На 86 млн дорогу не отремонтируешь. Это означает, что неэффективно работала таможня. Было "зеленый свет" тем, кто в обход таможни завозил грузы. А в этом году сравните - 86 млн и почти 2 млрд. И эти два миллиарда пошли на строительство дорог и позволили здесь, в Маяках капитально отремонтировать дорогу. А дорога - это жизнь ", - сказал Президент.

Петр Порошенко выразил уверенность, что в следующем году будет завершено строительство всей трассы "Одесса-Рени" и это позволит значительно повысить транспортный, экономический и туристический потенциал целого региона. "Мы показываем как мечты воплощаются в жизнь", - подытожил Президент.

Также читайте: Порошенко в Одесской области подписал законы о медреформе и реформе сельской медицины

Президент отметил, что власть делает все возможное для продолжения строительства дорог. В частности, президенту доложили об увеличении на 2 млрд средств, которые идут на строительство дорог в Одесской области - сумма выросла с 700 млн до 2,8 млрд.

Президент отметил, что это все происходит в условиях войны, когда Украина вынуждена тратить более 5% ВВП на построение новой, сильной армии. Несмотря на это, по словам Президента, строительства дорог является важным, в том числе и трассы Одесса-Рени. "Почему это важно? Потому что это будет дорога туризма, дорога бизнеса. Дорога возрождения Маяков и всей Одесской области. К нам будут приезжать предприниматели и туристы и оставлять деньги. А в Маяках, в Одесской области будет повышаться уровень жизни", - отметил Глава государства и заметил, что это является целью его работы.

Также читайте: В Одессе открыт крупнейший в Украине Центр гемодиализа

Петр Порошенко поблагодарил местных жителей за поддержку. По его словам, выросли дополнительные поступления с таможни и это ощутимо именно на строительстве дорог. "Помните что было здесь 2-3 года назад? И что сейчас? На сегодняшний день имеем то, что и стадионы строятся, и школы будем строить, и будем строить объекты инфраструктуры, и беречь дороги", - отметил он.

Президент также отметил, что на этой трассе установлено специальное оборудование - весовые комплекты, которые будут осуществлять контроль нагрузок автомобилей для того, чтобы дороги не разрушались и работали длительное время. "И вокруг дороги будут развиваться Одесская область и Украина", - добавил он.

Также читайте: В Одесской области будет реализован самый масштабный в стране проект модернизации системы противопожарной безопасности, - Максим Степанов

Глава государства отметил, что для Украины этот год является результативным и многое в 217-м она достигла. "Мы вместе, мы верим в победу и мы будем делать все, чтобы по всей Украине было так, как сегодня в Маяках: новая дорога, ваши улыбки, украинские флаги и абсолютное единение", - сказал он.

Длина отремонтированного участка 41 км, которая характеризуется высокой интенсивностью движения - около 22 тысяч автомобилей в сутки. Стоимость ремонтных работ составила 465,8 млн грн. Из них из государственного бюджета - 1,2 млн грн, средства от "таможенного эксперимента" - 464,6 млн грн. Работы продолжались с июля по декабрь 2017 года.

Протяженность автомобильной дороги М-15 Одесса - Рени (на пл. Бухарест) составляет 289,4 км. М-15 проходит по территории 9-ти районов Одесской области, по территории республики Молдова и соединяет города Одесса, Беляевка, Белгород-Днестровский, Сарата, Татарбунары, Арциз, Тарутино, Килия, Измаил, Болград, Рени, природный заповедник Вилково".

Также читайте: "Сегодня добавили 130 млн грн, завтра-послезавтра еще могут добавить 200 млн", - Саакашвили о финансировании ремонта дороги Одесса-Рени

 

Источник: https://censor.net.ua/n3042074
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
так шо,надо было вместе с ним и остальных не обменивать?
с этим ,думаю,разберутся,уже разбираются. "Це буде дорога туризму, дорога бізнесу", - Порошенко проінспектував будівництво траси Одеса-Рені - Цензор.НЕТ 2197
 показать весь комментарий
 
А для чого сепара вкючали в списки??? І хто вніс його в списки???

Із-за нього,і тих хто складав списки, не повернувся до рідних один наш воїн!!!!!
 показать весь комментарий
 
Там ВСІ СЄПАРИ! ВСІ, кого обмінювали! І що?
 показать весь комментарий
 
ты чего то не доганяешь...вернулись те,кого разрешило отдать хуйло
 показать весь комментарий
 
Правду сказать,Саакашвили только начал строительство и в эксплуатацию ввели часть дороги,но сама идея и финансирования в том числе, принадлежит Саакашвили.
Вот отзывы о дороге.http://autostrada.info/ua/highway/M-15/page/1
 показать весь комментарий
 
 
шо, и про то, как он создал Правый сектор по заданию кремля?
я съем свою шляпу...
 показать весь комментарий
 
В частности, президенту доложили об увеличении на 2 млрд средств, которые идут на строительство дорог в Одесской области - сумма выросла с 700 млн до 2,8 млрд

Длина отремонтированного участка 41 км, которая характеризуется высокой интенсивностью движения - около 22 тысяч автомобилей в сутки. Стоимость ремонтных работ составила 465,8 млн грн. Из них из государственного бюджета - 1,2 млн грн, средства от "таможенного эксперимента" - 464,6 млн грн. Работы продолжались с июля по декабрь 2017 годаИсточник: https://censor.net.ua/n3042074

Может кто-то подскажет,что это за несовпадение в цифрах
 показать весь комментарий
 
так на года смотри...то на следующий год 2,8 млрд.
кроме того,лярды с лимонами попутаны
 показать весь комментарий
 
Где там 2018?Где ярды с лимонами перепутаны?
 показать весь комментарий
 
Фігурант «Миротворця»: Під шумок з полону звільнили сепаратиста?
Ось вам трішки цікавої інформації!
Є така чудова людина - Швайко Віталій Юрійович, його вчора Ірина Геращенка та Петро Порошенко витягли з плену ЛНР! Але є одна проблема!Цей Віталій з 2014 року, знаходить в базі «Миротворець»
В 2014 році, він активно підтримував Росію та ЛНР! Віталій хотів щоб у ЛНР швидше Рубль замінив Гривню... Але Віталія поліція ЛНР кинули за грати(за корупцію).
А коли прийшов час обміну полоненими він чомусь одразу полюбив Україну і захотів повернутися до Укров, Фашистів, Хунти і т.д... Цікаво ЧОМУ?
Рекомендую журналістам взяти інтерв'ю у Віталія. Він зараз знаходиться у «Науково-практичному центрі профілактичної та клінічної медицини» за адресою м. Київ вул. Верхня 5https://antikor.com.ua/articles/212102-figurant_mirotvortsja
 показать весь комментарий
 
 
Вимагали його звільнити і довелося це зробити. Але він не схотів їхати у лугандон і це є показник! "Це буде дорога туризму, дорога бізнесу", - Порошенко проінспектував будівництво траси Одеса-Рені - Цензор.НЕТ 135
 показать весь комментарий
 
показник чого? я також не хочу в лухандон їхати без зброї, то й що?
 показать весь комментарий
 
 
в местных бюджетах зависло 70 млрд. Всё для чего, чтобы перед выборами глаза забелить. Дешёвый пиарщик, мозги про паромную переправу вспомнить, не хватило
Потому что не собирается делать. Пока что радует, что традиция в стране есть, каждый раз козлов на других козлов менять раз в пять лет
 показать весь комментарий
 
Зависло, бо місцеві ідіоти, не маючи можливості вкрасти (система "Прозоро" та електронні тендери мінімізують можливість віддати підряд своїм, або тим, хто занесе відкат) діють за принципом: "Так нє доставайся же ти німому!" "Це буде дорога туризму, дорога бізнесу", - Порошенко проінспектував будівництво траси Одеса-Рені - Цензор.НЕТ 3824
 показать весь комментарий
 
Не тебя,который родом оттуда, Бессарабия будет вспоминать за дорогу,которая со времен союза не ремонтировалась.
 показать весь комментарий
 
Поросенко - незаменимый отец победы. Везде и всегда.
 показать весь комментарий
 
 
истерика кремлеботов показывает, что дорога будет достроена!
 показать весь комментарий
 
 
Судя по успехам, уже пора о телепортации задуматься.
 показать весь комментарий
 
о как, то что не дали построить Саакашвили, теперь будет толкать барыга... многоходовочка
 показать весь комментарий
 
 
Перт Алексеевич! Вы Президент и потому я вас уважаю.
Но зачем нести ахинею
это будет дорога туризма, дорога бизнеса???.

К нам будут приезжать предприниматели и туристы и оставлять деньги???

Какие предприниматели и туристы, какие деньги! если страна развалена и на ладан дышит. Благодаря в первую очередь Вам!
 показать весь комментарий
 
Во первых ремонт трассы Одесса-Рени начал Михо. Во вторых напомните гидранту что пора забрать у молдаван участок трассы возле села Паланка в обмен на отданный выход к Дунаю и соответствеено морю в районе села Джурджулешты. Молдаване уже порт на нашей земле построили а трассу никак не отдадут. А договор подписан Кучмой ещё в 1999-м.
 показать весь комментарий
 
 
Во первых ремонт трассы Одесса-Рени начал Михо.

вот именно что начал, поставил себе на объекте палатку в которой не прожил ни дня как он это любит, деятель
 показать весь комментарий
 
Ось ця палатка.
Приїхав Порошенко і забрав звідти Мішу. Сказав: "Ахєнти Крімля нє должни жить в палатках".
Кстаті, нада расслєдованіє провести, - на чиї дєньхі була куплєна палатка? Чи не на дєньхі Курчєнка?

"Це буде дорога туризму, дорога бізнесу", - Порошенко проінспектував будівництво траси Одеса-Рені - Цензор.НЕТ 9242
 показать весь комментарий
 
Вот же зраднык , а не президент - дорогу он задумал достроить в следующем году !! Вот попробуй достроить и мы тебя четвертуем !!
 показать весь комментарий
 
 
Потому что это будет дорога туризма, дорога бизнеса. Дорога возрождения Маяков и всей Одесской области. К нам будут приезжать предприниматели и туристы и оставлять деньги. А в Маяках, в Одесской области будет повышаться уровень жизни

------------------------------------------------------

Где-то я это уже слышал
"Це буде дорога туризму, дорога бізнесу", - Порошенко проінспектував будівництво траси Одеса-Рені - Цензор.НЕТ 6809
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбщество"Это будет дорога туризма, дорога бизнеса", - Порошенко проинспектировал строительство трассы Одесса-Рени
 
 
 
 
 
 вверх