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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
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 Мы готовы к серьезным компромиссам для продолжения процесса освобождения украинцев из ОРДЛО, - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко подчеркивает, что украинская сторона готова к серьезным компромиссам для продолжения процесса освобождения украинцев, незаконно удерживаемых в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы готовы к серьезным компромиссам, чтобы его (процесс освобождения удерживаемых в ОРДЛО – Ред.) продолжить", - заявила она в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером

На вопрос ведущей о возможном скором освобождении еще 30 украинцев, И.Геращенко сказала: "Я пока не буду оперировать цифрами и, тем более, датами, потому что в Минске мы используем списки Службы безопасности Украины, в которых достаточно еще остается пленников".

При этом И.Геращенко с сожалением констатировала, что за последние недели "у нас увеличилось количество людей (незаконно удерживаемых - Ред.), в первую очередь, за счет гражданского населения".

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По ее словам, у украинской стороны есть "определенные предложения, которые мы готовы реализовать, только чтобы освободить удерживаемых".

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3042073
 
 
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Серьезный компроимис, Ира, это поменять МЕДВЕЛЧУКА на всех удерживаемых украинцев
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это влажные фантазии или реально в это верите в такой вариант...?
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Не менять, а нужно привлечь Мертвечука к трибуналу как предателя Украины, чтобы он отсидел за свое предательство, подлость, низость, невосполнимый вред, который нанес Украине. Пророссийские акции 2014 года в Крыму и на материковой части Украины оплачивались российскими фондами, а правительство Сергея Аксенова формировали с участием Виктора Медведчука. Подтверждение этому - пленки "Глазьева", где все подробно. Эта "хуйловская кума" Мертвечук здорово наследила и на востоке Украины.
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, , блин , ирке геращке , сена - овса - секса не давай , тока дай попиариться на обмене ( торговле по-факту с террористами , шо , как все говорили ну никак низзя робить ,,, ) украинцев на россиян , или на худой конец , соотечественников ,,,
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Не фанат соевых, но что-тол мне сдается, что Волкер такого не говорил)
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Можно подробнее - где и когда он такое говорил? Честно говоря, у меня сомнения.
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Особый статус и полная амнистия? Этот компромисс?
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К КАКИМ ИМЕННО компромисам Вы готовы??? Менять одного к сотне? Мы готовы к серьезным компромиссам для продолжения процесса освобождения украинцев из ОРДЛО, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5793
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ти ще не зрозумів...
2 новини

1 - вільнюс інтервю Далі.. ніхто! тут не показав!
2 - порося сказав шо готовий купувавати газ у хуйла
3 - компроміси

шо не ясно плять?
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Який молодець зі щирим серцем, бо зараз, як ніколи, потрібно підтриматити повернених з полону, особливо тих, у кого немає рідних.
А це було у 2015 р., бабуся поїхала самотужки у зону АТО.
"Семидесятилетняя Людмила Пивень из села Мартыновка на Полтавщине не побоялась поехать в зону АТО, чтобы освободить из плена соседского парня, который ушел на войну добровольцем.Как сообщает Цензор.НЕТ, чтобы заступиться за сироту, пенсионерка поехала и в Россию, и в оккупированную Луганщину, где лично вела переговоры с боевиками. Источник: https://censor.net.ua/v333432"
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компромисс №1
"....По словам Порошенко, Украина готова покупать газ у России...."
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захерченко - в спикеры! плотницкого - в премьеры!
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Наша Іруся. Витягала наших хлопців з пазурів русо-нацистської мразоти. Справжній державний муж)) Зовсім не буду проти якщо "дозріє" до кандидата в президенти на 20124 рік..
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Правильно! Ради таких, как Анатолий Кучер - соевые готовы на ЛЮБЫе уступки Ми готові до серйозних компромісів для продовження процесу звільнення українців з ОРДЛО, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6100
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Я вже чув один варіант компромісу від учасника Мінської групи від України - якусь високу посаду Медведчуку в українському політикумомі і тоді путін буде розмовляти з нами. Ще цей поц сказав, що для звільнення заручників треба використовувати всі можливості. Може давайте зразу Дніпро, Харків і Одесу віддамо ху..лу щоб зняти всі питання з взаємовідносинами з москвою
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серьезные компромисы - уйти на границу с Донецкой и Луганской обл...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы готовы к серьезным компромиссам для продолжения процесса освобождения украинцев из ОРДЛО, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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