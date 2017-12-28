 Мы готовы к серьезным компромиссам для продолжения процесса освобождения украинцев из ОРДЛО, - Ирина Геращенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы готовы к серьезным компромиссам, чтобы его (процесс освобождения удерживаемых в ОРДЛО – Ред.) продолжить", - заявила она в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером
На вопрос ведущей о возможном скором освобождении еще 30 украинцев, И.Геращенко сказала: "Я пока не буду оперировать цифрами и, тем более, датами, потому что в Минске мы используем списки Службы безопасности Украины, в которых достаточно еще остается пленников".
При этом И.Геращенко с сожалением констатировала, что за последние недели "у нас увеличилось количество людей (незаконно удерживаемых - Ред.), в первую очередь, за счет гражданского населения".
По ее словам, у украинской стороны есть "определенные предложения, которые мы готовы реализовать, только чтобы освободить удерживаемых".
Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.
2 новини
1 - вільнюс інтервю Далі.. ніхто! тут не показав!
2 - порося сказав шо готовий купувавати газ у хуйла
3 - компроміси
шо не ясно плять?
А це було у 2015 р., бабуся поїхала самотужки у зону АТО.
"Семидесятилетняя Людмила Пивень из села Мартыновка на Полтавщине не побоялась поехать в зону АТО, чтобы освободить из плена соседского парня, который ушел на войну добровольцем.Как сообщает Цензор.НЕТ, чтобы заступиться за сироту, пенсионерка поехала и в Россию, и в оккупированную Луганщину, где лично вела переговоры с боевиками. Источник: https://censor.net.ua/v333432"
"....По словам Порошенко, Украина готова покупать газ у России...."