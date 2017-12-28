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 Экономика, Общество, Авто
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Все про:авто (3426) растаможка (39) регистрация (196) Южанина (52)

 Ведем диалог с Южаниной, чтобы растаможка стоила 600-1000 евро, - представитель ГО "АвтоЕвроСила" Ярошевич

Владельцы авто на иностранной регистрации сели за стол переговоров с представителями власти для поиска компромисса в вопросе стоимости растаможки.

Об этом рассказал один из руководителей ГО "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на autonews.ua.

"В этом году мы заявили о себе как о серьезной организации. С нами стали считаться и общаться в Кабмине, Верховной Раде, Администрации президента. Сейчас у нас идет диалог в том числе и с Ниной Южаниной, мы разрабатываем закон, классификатор, по которому будет возможность за сумму от 600 до 1000 евро растаможить автомобиль.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Ввезенные авто на еврономерах разрешат растаможить за 1-1,4 тыс. евро: это огромный шаг навстречу людям, - Южанина

Уже идут предметные диалоги, созданы рабочие группы. Это сейчас не афишируются, чтобы не делать процесс предметом политических игр", - заявил Ярошевич.

Источник: https://censor.net.ua/n3042072
 
 
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кто из Омерики и Японии будет в Гамбург (например) вести -плыть тачки ...сколько они будут стоить а в германии концернов сколько ? я знаю что заводы азиатов и США есть в ЕС Африке и Азии (ОАЭ) Ниссаны завод в Индии тайота та в Питере тайота тоже есть
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А ты уверен что ездишь на нормальной тачке ??? Не знаешь --что уже 20 лет завозят тачки в Украину старые --красят им губы и продают вам таким как ты как НОВЫЕ ??? А при евробляхах этот СЕРЫЙ бизнес и автоаферисты отпадут сами собой .
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я б вот этими 600-1000 эвро Южаниной и Гройсману по таблу дал ...вы верите в ахинею ...пипец та они другим заняты что б водометы при +10 задействовать и инфракрасными (Карл) волнами людей истезать мучать ...о какой разтаможке идет реч ...раздуплитесь овцы
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https://censor.net.ua/news/3040494/kabmin_razreshil_natsgvardii_ispolzovat_vodomety_i_zapretil_primenyat_slezotochivyyi_gaz_v_tolpe

Чем занята Южанина и Гройс ман -и куда идут средства от сбора налоХов на таможне ! В том числе из ЕвроБляхи ..Епттьььь..
Кабмин утвердил правила применения и перечень спецсредств, которые могут использовать военные Нацгвардии.
Так, им разрешено использовать резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры, наручники (сетки для связывания), служебных собак и коней, средства акустического и микроволнового влияния, гранаты и боеприпасы светошумового и дымового действия, а также устройства для отстрела резиновых пуль.Читайте также на «Цензор.НЕТ»: В ходе попытки штурма Жовтневого дворца митингующие применили неизвестный газ: очень много отравившихся правоохранителей, - КрищенкоКроме того, Нацгвардии разрешено использовать водометы и бронемашины (без штатного вооружения).При этом водометы запрещено использовать, если температура воздуха ниже +10 градусов.В целом, согласно утвержденным правилам, перед применением спецсредств военные Нацгвардии обязаны не менее 2 раз через громкоговоритель предупредить нарушителей об этом.Также после применения спецсредств нацгвардейцы обязаны в кратчайшие сроки обеспечить предоставление медицинской помощи потерпевшим.Источник:https://censor.net.ua/n3040494
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Все педерасты которые не вытянули из жопы вилы и кричат купуй украинське.Пускай стирают на стиральной доске покупают в ордло холодильник донбас ездят на таврии или кразе и не гавкают мрази. Ведемо діалог з Южаніною, щоб розмитнення коштувало 600-1000 євро, - представник ГО "АвтоЄвроСила" Ярошевич - Цензор.НЕТ 5214
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30000тыс.грн расстаможка,при средней зарплате в 5000-тоже не ..уя себе расстаможка!
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Александр Брежнев. Паспорта гражданки Украины. Каждый раз на границе изза машины скандал.
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Резидент Украины НЕ ИМЕЕЕТ ПРАВА вьехать на територию Украины на автомобиле не снятым с учёта без ПД.
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Да гнать их нужно, во главе с мордатым.
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вот и выйди с таким плакатом на Красную площадь....тебя услышат
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знаю что тут есть люди с Германии. Сколько там будет налогов если ввозить туда БУ ланос с Украины?
слышал что там даже собраные в россии БМВ ввозить проблемно.

Кто хочет пусть открывает в Украине заводы и не платит пошлиные за ввоз.
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Хватит обзывать нормальные машины и водителей-" евробляхерами". Какието перхатые замашки.
Из ЕС везут хорошие нормальные машины. Только автобарыг жаба давит - сами себе , своим девках и детям нахапали Бентли и мерсы, а из народа Украины слелали рабов.
Страна господ - страна рабов?
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Надо требовать что бы олигархи покупали машины ..рассамаживали их и дарили простым украинцам...причем не ниже С класса... а если А класс то не менее двух машин.....
И что бы не старше 5 лет..и что бы каждые два года меняли.... Ведемо діалог з Южаніною, щоб розмитнення коштувало 600-1000 євро, - представник ГО "АвтоЄвроСила" Ярошевич - Цензор.НЕТ 1076
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Надо жечь беспощадно все авто в Украине, которые хоть чуть чуть отличаются от ланосов или богданов. Такие авто несут угрозу жизни простых украинцев. Если бы Зайцева ехала на ланосе, мы бы сейчас не имели столько жертв.
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а теперь нескромный вопрос пороховате и сбушным тролям :
Дэуо Ланос отвечает требованиям Эвро-5 ????
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ВИН сбростье , я проверю , зависит от года выпуска , пока сидим ровно на жопе.
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Тролль отвечает , а что такое евро 4, 5, 6 , как и где применяется , как проверяется , нормативы , органы ?????
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Может, доплачивать еще нищебродам за завезенные помойки? Если у меня не хватает на квартиру, почему я не могу поселиться в гостинице, не платя за номер? Мне что, бомжевать при наличии свободных номеров? Нет денег на машину - ходите пешком. Но оборванцам обязательно нужно на ауди или бмв передвигаться.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВедем диалог с Южаниной, чтобы растаможка стоила 600-1000 евро, - представитель ГО "АвтоЕвроСила" Ярошевич
 
 
 
 
 
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