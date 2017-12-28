 Ведем диалог с Южаниной, чтобы растаможка стоила 600-1000 евро, - представитель ГО "АвтоЕвроСила" Ярошевич

Об этом рассказал один из руководителей ГО "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на autonews.ua.
"В этом году мы заявили о себе как о серьезной организации. С нами стали считаться и общаться в Кабмине, Верховной Раде, Администрации президента. Сейчас у нас идет диалог в том числе и с Ниной Южаниной, мы разрабатываем закон, классификатор, по которому будет возможность за сумму от 600 до 1000 евро растаможить автомобиль.
Уже идут предметные диалоги, созданы рабочие группы. Это сейчас не афишируются, чтобы не делать процесс предметом политических игр", - заявил Ярошевич.
Чем занята Южанина и Гройс ман -и куда идут средства от сбора налоХов на таможне ! В том числе из ЕвроБляхи ..Епттьььь..
Кабмин утвердил правила применения и перечень спецсредств, которые могут использовать военные Нацгвардии.
Так, им разрешено использовать резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры, наручники (сетки для связывания), служебных собак и коней, средства акустического и микроволнового влияния, гранаты и боеприпасы светошумового и дымового действия, а также устройства для отстрела резиновых пуль.Читайте также на «Цензор.НЕТ»: В ходе попытки штурма Жовтневого дворца митингующие применили неизвестный газ: очень много отравившихся правоохранителей, - КрищенкоКроме того, Нацгвардии разрешено использовать водометы и бронемашины (без штатного вооружения).При этом водометы запрещено использовать, если температура воздуха ниже +10 градусов.В целом, согласно утвержденным правилам, перед применением спецсредств военные Нацгвардии обязаны не менее 2 раз через громкоговоритель предупредить нарушителей об этом.Также после применения спецсредств нацгвардейцы обязаны в кратчайшие сроки обеспечить предоставление медицинской помощи потерпевшим.Источник:https://censor.net.ua/n3040494
слышал что там даже собраные в россии БМВ ввозить проблемно.
Кто хочет пусть открывает в Украине заводы и не платит пошлиные за ввоз.
Из ЕС везут хорошие нормальные машины. Только автобарыг жаба давит - сами себе , своим девках и детям нахапали Бентли и мерсы, а из народа Украины слелали рабов.
Страна господ - страна рабов?
И что бы не старше 5 лет..и что бы каждые два года меняли....
Дэуо Ланос отвечает требованиям Эвро-5 ????