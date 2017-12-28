 Ведем диалог с Южаниной, чтобы растаможка стоила 600-1000 евро, - представитель ГО "АвтоЕвроСила" Ярошевич

Об этом рассказал один из руководителей ГО "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на autonews.ua.

"В этом году мы заявили о себе как о серьезной организации. С нами стали считаться и общаться в Кабмине, Верховной Раде, Администрации президента. Сейчас у нас идет диалог в том числе и с Ниной Южаниной, мы разрабатываем закон, классификатор, по которому будет возможность за сумму от 600 до 1000 евро растаможить автомобиль.

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Уже идут предметные диалоги, созданы рабочие группы. Это сейчас не афишируются, чтобы не делать процесс предметом политических игр", - заявил Ярошевич.