 Уровень бедности в Украине упал с 54,5% до 39,4%, - Рева

"По данным нашей Государственной службы статистики и по методикам, которыми пользуются наши международные организации, которые оценивают уровень бедности в стране, уровень бедности у нас упал с 54,5% до 39,4%", - сказал министр в ходе пресс-конференции в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
А.Рева отметил, что среди работающих уровень граждан с доходами менее фактического прожиточного минимума уменьшилось с 45,4% до 26,1%.
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Надеюсь, что это издержки перевода. Для цензора, это - уже норма.
Если нет, то Рева - шутник.