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 Политика Украины, Общество
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Все про:бедность (203) социология (340) статистика (373) Госстат (105) Рева (310)

 Уровень бедности в Украине упал с 54,5% до 39,4%, - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что количество бедных граждан, чьи доходы меньше реального прожиточного минимума уменьшилось 54,5% до 39,4%.

"По данным нашей Государственной службы статистики и по методикам, которыми пользуются наши международные организации, которые оценивают уровень бедности в стране, уровень бедности у нас упал с 54,5% до 39,4%", - сказал министр в ходе пресс-конференции в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

А.Рева отметил, что среди работающих уровень граждан с доходами менее фактического прожиточного минимума уменьшилось с 45,4% до 26,1%.

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Источник: https://censor.net.ua/n3041934
 
 
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недоедающие тебе ответить не смогут,у них нет денег на интернет ,посчитай всех пенсионеров Украины ,колхозников у которых нет денег на коробку спичек,не видел таких?
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Жить стало лучче, жить стало веселей!
Уровень бедности в Украине упал с 54,5% до 39,4%, - Рева - Цензор.НЕТ 6659
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"украинцы много едят" - министр социальной политики Украины Андрей Рева





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Украинцы за свои деньги едят,которые заработали,а Реве пора в отставку,откужа это быдло вообще вылезло?
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Это по прожиточному минимуму в 1728 грн.в месяц - 30 дол. Стоимость часа работы в Дании 42 евро. Комментарии излишни При этом в котором коммунальных услуг нет. Совсем нет.
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"Уровень бедности упал"
Надеюсь, что это издержки перевода. Для цензора, это - уже норма.
Если нет, то Рева - шутник.
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Нет. Цензор не при делах. Ещё у нас 26 % работающих за чертой бедности.
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Думал, что этого клоуна уволили давно за его высказывания. Ан нет. Куда катимся, если даем управлять собой клоунам?
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РАБссия гордится своей бедной.По данным Госстата РАБссии официально нищими числятся 21 миллион дармоедов.По сведениям нормальных источников 32 миллиона Уровень бедности в Украине упал с 54,5% до 39,4%, - Рева - Цензор.НЕТ 2360
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mda, no v procentah pocjti kak i u vas - eto ploho, da, u vas nema nefti i gaza, u vas voina, da, no serovno - ocenka negativ dla premjera i vsego kabinata ministrov.
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среди работающих ?????? - a kak tak mozjet bitj, jesli rabotajet polnij denj a ne 25%, to rabotodovatelja za resjotku nado sozjatj i ne vazjno v kakoi sfere - cjastnoi ili gosudarstvenoj.
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Есть идея. Примите прожиточный уровень 1000 грн. Все будут богаты, уровень бедности вааще упадет, все сразу станут прожиточно-высокими.
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это логично - граждане с минимальными доходами вымирают первыми
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"Шоб ты здох! Шоб я тебя увидел у гробу у белых тапках. Шоб ты жил на одну зарплату"...(с).Мінімальну...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУровень бедности в Украине упал с 54,5% до 39,4%, - Рева
 
 
 
 
 
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