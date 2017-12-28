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 Шуляк приказал снайперам стрелять в майдановцев на поражение, если хоть один боец Внутренних войск пошатнется, - Сенченко

Член "Батькивщины" и экс-глава крымского отделения БЮТа Андрей Сенченко располагает информацией о том, что экс-командующий Внутренних войск Станислав Шуляк давал команду снайперам стрелять по митингующим на Майдане, если кому-то из бойцов будет причинен ущерб.

Об этом он рассказал на суде по делу о госизмене беглого президента Виктора Януковича, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"В этот день мне позвонил первый заместитель Внутренних войск Украины Коноплянник. Мы с ним давно знакомы. Он мне позвонил рано утром, попросил подойти на перекресток Садовой и Грушевского. Мы с ним контактировали, он предотвратил многое. Я подошел и мы поднялись в скверик. В районе 9-ти утра из правого подъезда Кабмина вышла группа, гуськом, парней в черной форме. В руках у них были длинные футляры. Он сказал, что Шуляк дал приказ снайперам выходить на Европейскую площадь. Мы наблюдали, как они спускались. Была команда - если хоть кто-то пошатнется в шеренгах Внутренних войск, стрелять на поражение в митингующих", - рассказал Сенченко.

Напомним, сегодня, 28 декабря, в Оболонском районном суде Киева проходит 26-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого президента Виктора Януковича.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Источник: https://censor.net.ua/n3041931
 
 
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А кто убил 23-х милиционеров? Неужели сами себя?
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расследование не проводят,так как рыльце в пушку
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В центре Киева расстреляли ,как кроликов и милицию и мирных людей,на глазах всего мира и власть не дает ход расследованию,это нонсенс,такая власть сама должна стать объектом расследования
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перыми начали менты! Не нужно было трогать студентов без оружия.
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не важно ,кто начал первым ,все случаи убийств должны быть расследованы,по статье ,умышленное убийство
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так все действующие лица давно смылтсь в паРашу.
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Все ключевые фигуры свалили в первые же дни в рашку. Некого допрашивать. Включите уже мозги и не пишите бред. Тот же шуляк одним из первых туда свалил. Помню как сраный гриценко его защищал, мол шуляк не мог дать приказ на расстрел митингующих
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те кто отпустил их стали соучастниками
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а где расследование по Майдану,почему не дают ход?
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все более очевидным становится тот факт, что барыга закончит свое президентство еще хуже чем гопник, бежать то некуда.
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с такими деньгами свалит в Испанию на свою виллу или на Виргинские острава,где оффшоры
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияШуляк приказал снайперам стрелять в майдановцев на поражение, если хоть один боец Внутренних войск пошатнется, - Сенченко
 
 
 
 
 
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